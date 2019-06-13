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كُتّاب وآراء
"البام" يسائل عن حيثيات إيقاف أستاذين جامعيين
وضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا موجها إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي حول توقيف سعيد أمال، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض بمراكش، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة ابن زهر بأكادير، عن العمل.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة إن "سعيد أمال وإسماعيل رموز فوجئا بقراركم توقيفهما عن العمل، مع إيقاف أجرتيهما بتاريخ 11 يونيو الجاري، بدعوى إخلالهما بالتزاماتهما المهنية دون أي تفاصيل أخرى، وهوما يعتبره الأستاذان الموقوفان بمثابة عزل غير قانوني وتعسفي في حقهما، على اعتبار أن المعنيين بالأمر مشهود لهما بالكفاءة والمهنية العالية في أداء المهام المنوطة بهما".
وجاء ضمن السؤال المكتوب أنه "بالنظر إلى التداعيات والعواقب الخطيرة التي لا شك أنها ستترتب عن مثل هذه القرارات المتسرعة والقاسية، ليس بالنسبة للمعنيين بالأمر فحسب، بل بالنسبة لأسرتيهما وبمحيطهما المهني أيضا، فإننا نسائلكم عن حيثيات وملابسات اتخاذكم القرارين سالفي الذكر، والإجراءات والتدابير التي قمتم بها، وكذا التي يمكنكم القيام بها، لتغليب صوت الحوار والتفاهم لحل المشاكل المطروحة والتراجع عن هذه القرارات القاسية".