24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. أزمة طلبة الطب تدفع "الاستقلال" إلى انتقاد الحكومة (5.00)

  2. مخطط خماسي يسعى إلى تطوير أداء وسيط المملكة (5.00)

  3. حريق مهول يأتي على مصنع خشب في آيت ملول (5.00)

  4. تكريم حاييم الزعفراني (4.50)

  5. حافة الفقر (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُصادق على مراسيم زيادة الأجور .. العثماني: يوم تاريخي

الحكومة تُصادق على مراسيم زيادة الأجور .. العثماني: يوم تاريخي

الحكومة تُصادق على مراسيم زيادة الأجور .. العثماني: يوم تاريخي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 13 يونيو 2019 - 17:04

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصف الاجتماع الأسبوعي المنعقد اليوم بـ"التاريخي"، وقال إن "اليوم هو بداية الانطلاق الفعلي لأجرأة الاتفاق المتعلق بمقتضيات 25 أبريل وتنفيذ بنوده".

وأضاف العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن حكومته ستحرص على "مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغير ذلك من الجوانب والمواد الأخرى المهمة".

وشدد المتحدث على حرص حكومته على "مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية".

واعتبر العثماني أن مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم الـ36 هو بمثابة البداية الفعلية لتنفيذ اتفاق الزيادة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى في أجور القطاع الخاص.

وأشاد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بـ"مجهودات جميع القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة؛ لأن إعداد هذه المراسيم كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات"، وفق تعبيره.

وأشار العثماني إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس أن صادق على المراسيم التي تهمها، لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة، في إشارته إلى التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لتحسين وضعية أفراد القوات المسلحة الملكية.

وفي ختام كلمته، عاد العثماني ليجدد التأكيد على "تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني"، وزاد أن كافة هذه الهيئات "تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية، ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية"، وأن "الحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي".

وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.

كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - الصراحة على عين ميكا الخميس 13 يونيو 2019 - 17:14
زيادة بعد زيادات في كل شيء انتهى الكلام مع نقابات ضيعو حقوق العمال بدراهيم معدودة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
2 - الحاج الخميس 13 يونيو 2019 - 17:15
شكرا للحكومة،غادي تعطينا باش ندوزوا العطلة في اسطنبول و شلا ما نعاود ليكم ،الله ينعل اللي ما يحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
3 - Niz الخميس 13 يونيو 2019 - 17:16
اودي راك غير موظف، وحكومة الظل هي منً تقرر مصير هاذ الشعب اقصد الحكومة التي لا تنتخب. كولشي وضاح...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
4 - مواطن الخميس 13 يونيو 2019 - 17:16
اليوم التاريخي زيادة صاروخية وصلت على التوالي 5000 و ،4000 درهما لكل الموظفين وتخفيظ جل الاسعار ب80/. وبيع الكازوال ب5 دراهم وتوفير كل مستلزمات الحياة بالمجان شكرا الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
5 - عبدالرحمن الخميس 13 يونيو 2019 - 17:19
زيادة 2 فرانك متبوعة بالزغاريد منذ 14 ابريل!!! هاذ الناس كيزيدوها او هما ساكتين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
6 - عبد الرحمن الهاشمي الخميس 13 يونيو 2019 - 17:19
الموظفون يحصلون على الفتات، أما بنكيران ليحصل على تقاعد xxl
هذه مسرحية و ليست يوم تاريخي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
7 - قريب تقاعد الخميس 13 يونيو 2019 - 17:19
من لديه فكرة عن دمج صناديق التقاعد ؟ أين وصل المشروع؟ أفيدونا مشكورين و جزاكم الله خيرا لأننا نعاني من عدم الشفافية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - منير الخميس 13 يونيو 2019 - 17:19
500 درهم و يقولون تحسين الأوضاع الإجتماعية للموضفين..لو لديك تلميد في التعليم الخاص سيكلفك 2000 dh على الأقل لوازم الدراسة.في الشهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
9 - Kamal الخميس 13 يونيو 2019 - 17:20
زيد الماء زيد الدقيق الله الطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
10 - موظف بجماعة الخميس 13 يونيو 2019 - 17:21
تمخض الجبل و أنجب فئرا. الله يعطينا الصبر و الله يبعدكم علينا. قهرتونا. جوعتونا. فقرتونا. غارقين كريديات. خنقتونا. تمخمخوا مع راسكم في صالير حرام و تقاعد مريح دعيناكم لله وحده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
11 - عابر سبيل الخميس 13 يونيو 2019 - 17:21
الله اعفو علينا 100 عام هدي تقول غدي اعطونا...صنادق دهب..المخير في المغرربي خرج اليوم 500 درهم رد منها 6 دراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
12 - المغربي الغيرالنافع الخميس 13 يونيو 2019 - 17:22
واين حقوق المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة البلاد والعباد؟وهم في ارذل العمروالامراض المزمنة تسيطرعلى اغلبهم.فكيف يعقل ان يعيش المتقاعد ب 1400 درهم شهريا مع العلم انه في الاغلب يتحمل نفقة ابنائه العاطلين والمرضى!!!؟؟؟؟؟يعني باختصارليس هناك شيء اسمه النقابات ولاحكومة ولااحد يكترث لابناء الشعب الكادحين المتقاعدين.ام انهم غيرمنتمين لهذه النقابات؟؟!!اذا هي نقابات للدفاع عن البعض وليس الكل.الله ياخذ فيكم الحق امين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
13 - عبد الله الخميس 13 يونيو 2019 - 17:23
المتقاعدون لهم الله يا حكومة سنتقابل أمام محكمة لها شهود ملائكة ورئيسها رحمان رحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
14 - Hicham alaoui الخميس 13 يونيو 2019 - 17:24
ياسيدي رئيس الحكومة نشكرك على الزيادة المهمة ههههههه بالنسبة للسميك 10% كثرا علينا نقصها

2%احسن والوزراء والبرلمانيين بدون نقاش في الزيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
15 - Hina الخميس 13 يونيو 2019 - 17:24
المتقاعدون زيرو السمطة.او زيدو فالرجيم.لاحول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
16 - idrissi brahim الخميس 13 يونيو 2019 - 17:24
المندبة كبيرة والميت فار.. كانوا يزيدو دوك الفرانكات فجيوبهم.. حكومة وحزب الفقر والطنز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
17 - غيور الخميس 13 يونيو 2019 - 17:25
فلوس اللبن يديهم زعطوط كما يقول الدكاليون. كل هذه الزيادة سوف تقطع بعد المصادقة على قانون التغطية الصحية الجديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
18 - الرشيدية الخميس 13 يونيو 2019 - 17:25
أكفس حكومة عرفها المغرب أزمت الوضع في هذه البلاد السعيدة أكثر مما كانت عليه وفي شتى المجالات ومازال عاطينها لتخراج العينين قال لك إنجازات ويوم تاريخي
يقول المثل الشعبي المغربي "اما داروا لالياتك او غير بربيط الفم" واللي معناه أن بيبية تخاطب الدجاجة
الدجاجة تبيض بيضة صغيرة وتشرع في الصياح
بينما الدجاج الرومي "بيبي" تبيض بيضة كبيرة حسي مسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
19 - girs الخميس 13 يونيو 2019 - 17:25
ومادا عن المستخدمين بالاجور سميك 2600 درهم اشنو غادي دير بيها اتمنى من الحكومة نشوف من جال المسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
20 - Othmane Mourad الخميس 13 يونيو 2019 - 17:26
كما يقال بالعامية الحكومة تنهج مبدأ (الربعات ديال ليعود) و (قرصة من الفكرون او مايمشيش فالت)...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - اسماعيل الخميس 13 يونيو 2019 - 17:26
الزيادة من راس الحمق خلاصة القول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - حميدجاه الخميس 13 يونيو 2019 - 17:27
تمخض الجبل فولد فارا إذا لم تستحي فقل ما تريد !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - Cynisme الخميس 13 يونيو 2019 - 17:27
200dh constitue un jour historique. C est le cynisme our et simple
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - Jamal الخميس 13 يونيو 2019 - 17:27
اليوم التاريخي الذي يجب الإحتفال به هو الأجور السمينة والتعويضات و الإمتيازات الخيالية التي توزع بدو ن حساب على الموظفين السامين والبرلمانيين، و70000،00درهم كتقاعد لبنكير ان، وليس الفتات والزيادات التافهة التي توزع في حالات نادرة على الموظفين الذين تعاني اصلا اجور هم من شدة الهزالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
25 - موتا قاعد الخميس 13 يونيو 2019 - 17:29
كل الفآت همها الأمر إلا المتقاعدين لماذا..؟ أفنو عمرهم ما يناهز 40 سنة من الكد . نتسنا ولو بسمة صغيرة على محيانا ويا للأسف . حتى كتاباتنا غير مسموح بها لا حول ولا قوة إلا بالله وشكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - موظف مقهور الخميس 13 يونيو 2019 - 17:30
يوم تاريخي سيشهد لكم لا عليكم .. الله ياخود فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
27 - متصرفة الخميس 13 يونيو 2019 - 17:30
ذر الرماد في العيون و الضحك على الذقون.
الله ياخذ الحق في المسؤولين. لا اكره ان يحدث حريق لجميع المسؤولين و الاحزاب لكي نعيد الترتيب من جديد .. فلا شيئ يشرح النفس وسط فوضى هذه البلاد المهزلة التي نعيش بها ... حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
28 - younes الخميس 13 يونيو 2019 - 17:30
الإخوان لي لقى شي فرصة اخوي هاد لبلاد امشي !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
29 - hamza الخميس 13 يونيو 2019 - 17:31
الزيادة جد هزيلة لكن تبين أنكم أشد مكرا حيث الزيادة التي سيستفيد منها الموظف العمومي سيتم اقتطاعها من جميع الموظفين لدى القطاع الخاص والعام تحت اسم الرعاية الصحية للوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
30 - souad الخميس 13 يونيو 2019 - 17:31
على الحكومة ان تفكر قليلا في المتقاعدين انهم أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن انهم ما زالوا في هذه الدنيا ولَم يموتوا بعد فمن الانسانية مراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
31 - معلقة غاضبة الخميس 13 يونيو 2019 - 17:32
لا حول ولا قوة الا بالله عليك اسي العثماني
توقيع على مراسيم زيادات جميع الموظفين في جميع القطاعات ، عدا الامن الوطني
حتى العاملين في القطلع الخاص اسنفادو من الزيادة
الا البوليس حيث ماعندهمش نقابة دافع عليهم . زيادة 600 درهم لم يستفد منها الامنيون و زيادة 500 كذلك

حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
حسبي الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مستغرب الخميس 13 يونيو 2019 - 17:33
في موقف كهذا المفروض اننا نقفز من الفرح لكن وبما ان دائما هناك استثناء مغربي فهذه الزيادة ستمنح بيد وتؤخذ بالأخرى بسبب الاقتطاعات في إطار مشروع ( مرضي الوالدين) لا اعرف ان كنت أنا فقط أم هناك غيري من يحس ان فترة ولاية هته الحكومة وكأنها دهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
33 - موظف مقهور الخميس 13 يونيو 2019 - 17:33
اضحكني هذا اليوم التاريخي..400درهم لاتسمن ولاتغني من جوع ..نحسب فقط الايام التي بقيت لنا في هذا البلد لنرحل الى دار البقاء بعدما ضاقت بنا الارض بما رحبت..اسي العتماني لم نعد قادرين على مسايرة غلاء المعيشة.. اولادنا في خطر بسبب انعدام الامن ..صحتنا في خطر..التعليم في خطر ..الشغل يحتضر ..المستقبل اسود اسود..اللهم ارجعنا اليك..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
34 - jerada الخميس 13 يونيو 2019 - 17:33
هذا جيد ونحن الفقراء هل من زيادة في المواد الغداءية والكهرباء والماء ،اتكلم على نفسي والله لا عمل ولا درهم لدي ومسؤول عن عاءلة وعودكم لجرادة كاذبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
35 - خالد موظف مقهور الخميس 13 يونيو 2019 - 17:33
هنيئا للموظفين بهذه الزيادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
تمخض الجبل فولد فأرا .جنازة كبيرة والمست فأر .
هذه الزيادة إنتظرتها الطبقة الساحقة والمسحوقة من الموظفين منذ سنوات خلت وليس اليوم لكن أحسن مت من لا شيئ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - السوسي الخميس 13 يونيو 2019 - 17:33
زيادة 5 % .في اجور القطاع الخاص خبر جيد للشغيلة .لكن ماهو الاجراء الدي ستعوض به المقاولة هده الزيادة.لا تخفيض صريبي ولا اي شي .زيادة فقط دون التفكير في المقاول المسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - باغي يعرف الخميس 13 يونيو 2019 - 17:34
ومن هي الفئة المستثناة من هذه الزيادة؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - Medo الخميس 13 يونيو 2019 - 17:36
ماضحتوناش واش هاد 500dhs واش brute olla nette!!
هادي فين كاين القالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - مول الكرموص الخميس 13 يونيو 2019 - 17:44
يوم تاريخي عندو هو مسكين لانه تيظن ان الشعب كامل غدي يصوت عليه بهذ 2 ريالات لغدي ينقص اكثر منهم ظلما وعدوانا في التغطية الصحية على الاموات شفتو المغرب شحال تقدم في حقوق الانسان شاطو لينا الحقوق وتابعين الاموات نوصلو ليهم حقوقهم .وبعد مدة غدي يبداو يخطبوا حنا حكومة اجتماعية حنا حققنا التغطية الصحية للاموات وفعلا را حنا اموات نيت لتنصوتوا على بحالكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 13 يونيو 2019 - 17:44
أنا لا أفهم هذا الرجل، عند كل حدث أو مناسبة يقول أن ذلك اليوم: يوم تاريخي، يوم إستثنائي، حدث غير مسبوق، إنجاز تاريخي...
و ما لا أفهمه أكثر لما تلك الإبتسامة الكبيرة العريضة؟؟؟
هل هي فرحة حقيقة؟ إذا كانت كذلك، فلا أعتقد أنها فرحة لتحقق مطالب المواطنين بل هي فرحة بنعيم السلطة و الإمتيازات و تقبيل يد المخزن.
هل هي سخرية و إستهزاء بذكاء و حقوق المغاربة؟ إذا كانت كذلك، فنحن نستحق ذلك، لأننا إخترنا في صناديق الإقتراع تجار دين و إنتهازيين.
أما عن تلك الزيادة في الأجور التي يتبجح بها، فهي أشبه بتلك (ربْعة ديال ريال) التي تضيفها لدرهم أعطيته لطفل، من أبناء اليوم، يوم العيد!
فهل درهم ستقنع طفلا عمره خمس سنوات؟ و هل إستدراك الأمر بـ(ربْعة ديال ريال) سيجعله يقنع و يمشي بعيدا عنك؟؟؟
طبعا لا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - nomade الخميس 13 يونيو 2019 - 17:44
يوم تاريخي يتبجح به المتأسلمون لسنوات، كأنهم أنجزوا معجزة كبرى! زيادة في الأجور كهذه، أمام الغلاء الفاحش لكل متطلبات الحياة، هي بمثابة سباب لكل المغاربة وضحك عليهم. ما قمتم به بتواطؤ مع النقابات ليس إلا استهزاء من الموظف والعامل وغيرهما. يوم تاريخي، يشهد أنكم تسخرون من المواطن، وفي نفس الوقت تغتنون من عرق جبينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - madkouri الخميس 13 يونيو 2019 - 17:45
لقد فرحنا بالزيادة الهزيلة في الاجور و تاسفنا لكونها لم تعمم على المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - مهدي الخميس 13 يونيو 2019 - 17:47
يوم تاريخي لان عمر ولا تزادت شي زيادة بحال هده في تاريخ المغرب. الله انعل لما يحشم ياك تزادو الزيادات احسن من هده ابلا حس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - مروان الخميس 13 يونيو 2019 - 17:48
عليك لمان عليك لمان لا حكومة لا برلمان لا مركزيات نقابية
حشومة و عار الزيادة بالفتات في ضل الاقتطاعات في ofam و الاقتطاعات في الزيادة اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد و مع الزيادة في الاسعار و تكسير صندوق المقاصة
مع طرح مشروع الاقتطاعات القادمة في اقتطاعات cnops فيما يخص ادخال الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Hammo الخميس 13 يونيو 2019 - 17:51
اوا ؟ و المتقاعدين !!؟؟ خاصنا فلوس الدواء و الاستشفاء. راه كاين اللي كياخذ 1300 في الشهر !!!! راه الاوج ديال الذل و الفقر و الحرمان. هادو اللي كي دعو مومنين اش دارو للمتقاعدين ؟؟؟ بالحق، دابا يجي دورهم...الدنيا دوارة..لنا الله !!! و نعم المولى و نعم النصير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - hassra الخميس 13 يونيو 2019 - 17:51
; زيادة بعد زيادات في كل شيء انتهى الكلام مع نقابات ضيعو حقوق العمال بدراهيم معدودة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - مسخوط الحكومة و النقابات الخميس 13 يونيو 2019 - 17:51
صدعتونا بهد الصدقة كل خطرة غنصدقو على الفقراء ديلنا . وحنا مارضيين عليكم فالدنيا و لا فالاخرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - الميت قاعد الخميس 13 يونيو 2019 - 17:52
وماذا عن وضعية المتقاعد او الميت قاعد؟
هل هو من عالم آخر أو انقض دوره يجب دفنه.!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - hamdjam الخميس 13 يونيو 2019 - 17:56
les retraite's sont -ils concerne's ou pas?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - رد على باغي يعرف الخميس 13 يونيو 2019 - 17:56
كالعادة القطاع الوحيد الذي لا ولن يستفيذ هو الأمن الوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - تموز الخميس 13 يونيو 2019 - 17:59
جميع التعليقات تنطق بلسان القهرة
ليس صدفة ان لااحد راض.
ليكن هناك إجراء تقابله الجماهير بالرضى و الشكر.
في هذا الوطن اما نشكو حالنا للملك
او نحتكم الى الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - فاطمة الخميس 13 يونيو 2019 - 18:00
والعاطلين عن العمل مفكرتوش فيهم غير ب 1500 درهم للشهر باش مايبقوش عالة على واليدهم الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - حرية الرأي الخميس 13 يونيو 2019 - 18:01
في نظري انه او تم توزيع كل الاموال التي صرفت في الاجتماعات المخصصة للحوار الاجتماعي لكان احسن. ولكن سياسة الفشل والتماطل والتسويف دائما تخلف اثارا سلبية. "المنذبة كبيرة والميت فار"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - سام الخميس 13 يونيو 2019 - 18:02
و اصحاب المعاشات التي لا تسمن و لا تغني من حوع ما محلهم من الإعراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - meme الخميس 13 يونيو 2019 - 18:05
فعلا العثماني يوم تاريخي لن ننساه ما حيينا وحكومة فاشلة ضائعة كاذبة جاءعة فقيرة غارقة في الأوحال برغبتها يوم قبلت الطلب فرحان ياما جاب الغراب لامه الحمد لله على وجود الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - داودي عباس الخميس 13 يونيو 2019 - 18:06
اليوم التاريخي هو الدي حصل فيه نائبكم البرلماني الدي يمثلكم يغش في اجتياز امتحان الباكالوريا اهدا مستواكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - لطفي الخميس 13 يونيو 2019 - 18:07
سوف يزيدون في الأجر من هنا ويقتطعون للتضامن مع الوالدين ولو ميتين. الغريب أن المتقاعد غير معني بالاولى اي الزيادة في الاجر ومعني بالتانية اي الاقتطاع من أجل ل التضامن . حكومة شكربك كربن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - السايسي الخميس 13 يونيو 2019 - 18:07
ربما كما نشر الزياده ستستخرج من الزيادة الحاليه في المحروقات بعد رفع الدعم كان برميل النفط ب 54 د برنت64) ولتر الكازوال ب 7د وسنتيمات ولما بغ )79-80 وبرمت89-90) لتر الكازوال 9دو90 سنتم وفي شهر 5/19 تراجع البرميل الى(51د برنت60) ولترالكازوال 10 دراهم اليس هذا بمنكر ولم تكن هناك اية تراجعات في 31/5/2019 كما اعتادت المافيا الزياة في كل حين بمجرد صعود النفط بدولار واحد ولما تراجع ب 28 دولار لايهمهم الامر
اين الحكامة والمراقبة ورغم استهداف الناقلات سجل ارتفاع (52 دوبرنت 61) في اعتقادي هناك زيادة ب 3 دراهم في اللتر الواحد تخيل حجم الاستهلاك اليومي ومن هؤلاء المحضوضين الذين يستفيدون بدون خوف لا من الله ولا من العبد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - بسيط الخميس 13 يونيو 2019 - 18:08
بالحساب تبين أن ما دخل من الباب سيخرج من النافذة ..التغطية الصحية الوالدين واخا يكون أكثر من ابن ديالها خدامين سيعطون الدية وهم صاغرون. اقتطاع التعاقد لا زال قائما . جمع بين الصندوقين. .لكن ثروتي ذهبي أين ذهب ...لا نريد الفتات ولا نريد رشوة السلم النفاقي. .وما تحت الطاولة كان أعظم النقابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 59 | عرض: 1 - 59

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.