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كُتّاب وآراء
الحكومة تُصادق على مراسيم زيادة الأجور .. العثماني: يوم تاريخي
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصف الاجتماع الأسبوعي المنعقد اليوم بـ"التاريخي"، وقال إن "اليوم هو بداية الانطلاق الفعلي لأجرأة الاتفاق المتعلق بمقتضيات 25 أبريل وتنفيذ بنوده".
وأضاف العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن حكومته ستحرص على "مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغير ذلك من الجوانب والمواد الأخرى المهمة".
وشدد المتحدث على حرص حكومته على "مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية".
واعتبر العثماني أن مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم الـ36 هو بمثابة البداية الفعلية لتنفيذ اتفاق الزيادة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى في أجور القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بـ"مجهودات جميع القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة؛ لأن إعداد هذه المراسيم كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات"، وفق تعبيره.
وأشار العثماني إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس أن صادق على المراسيم التي تهمها، لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة، في إشارته إلى التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لتحسين وضعية أفراد القوات المسلحة الملكية.
وفي ختام كلمته، عاد العثماني ليجدد التأكيد على "تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني"، وزاد أن كافة هذه الهيئات "تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية، ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية"، وأن "الحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي".
وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.
واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.
كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
هذه مسرحية و ليست يوم تاريخي
2%احسن والوزراء والبرلمانيين بدون نقاش في الزيادة
يقول المثل الشعبي المغربي "اما داروا لالياتك او غير بربيط الفم" واللي معناه أن بيبية تخاطب الدجاجة
الدجاجة تبيض بيضة صغيرة وتشرع في الصياح
بينما الدجاج الرومي "بيبي" تبيض بيضة كبيرة حسي مسي
الله ياخذ الحق في المسؤولين. لا اكره ان يحدث حريق لجميع المسؤولين و الاحزاب لكي نعيد الترتيب من جديد .. فلا شيئ يشرح النفس وسط فوضى هذه البلاد المهزلة التي نعيش بها ... حسبي الله و نعم الوكيل.
توقيع على مراسيم زيادات جميع الموظفين في جميع القطاعات ، عدا الامن الوطني
حتى العاملين في القطلع الخاص اسنفادو من الزيادة
الا البوليس حيث ماعندهمش نقابة دافع عليهم . زيادة 600 درهم لم يستفد منها الامنيون و زيادة 500 كذلك
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
حسبي الله و نعم الوكيل
تمخض الجبل فولد فأرا .جنازة كبيرة والمست فأر .
هذه الزيادة إنتظرتها الطبقة الساحقة والمسحوقة من الموظفين منذ سنوات خلت وليس اليوم لكن أحسن مت من لا شيئ .
هادي فين كاين القالب
و ما لا أفهمه أكثر لما تلك الإبتسامة الكبيرة العريضة؟؟؟
هل هي فرحة حقيقة؟ إذا كانت كذلك، فلا أعتقد أنها فرحة لتحقق مطالب المواطنين بل هي فرحة بنعيم السلطة و الإمتيازات و تقبيل يد المخزن.
هل هي سخرية و إستهزاء بذكاء و حقوق المغاربة؟ إذا كانت كذلك، فنحن نستحق ذلك، لأننا إخترنا في صناديق الإقتراع تجار دين و إنتهازيين.
أما عن تلك الزيادة في الأجور التي يتبجح بها، فهي أشبه بتلك (ربْعة ديال ريال) التي تضيفها لدرهم أعطيته لطفل، من أبناء اليوم، يوم العيد!
فهل درهم ستقنع طفلا عمره خمس سنوات؟ و هل إستدراك الأمر بـ(ربْعة ديال ريال) سيجعله يقنع و يمشي بعيدا عنك؟؟؟
طبعا لا.
حشومة و عار الزيادة بالفتات في ضل الاقتطاعات في ofam و الاقتطاعات في الزيادة اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد و مع الزيادة في الاسعار و تكسير صندوق المقاصة
مع طرح مشروع الاقتطاعات القادمة في اقتطاعات cnops فيما يخص ادخال الوالدين
هل هو من عالم آخر أو انقض دوره يجب دفنه.!!!!!
ليس صدفة ان لااحد راض.
ليكن هناك إجراء تقابله الجماهير بالرضى و الشكر.
في هذا الوطن اما نشكو حالنا للملك
او نحتكم الى الله.
اين الحكامة والمراقبة ورغم استهداف الناقلات سجل ارتفاع (52 دوبرنت 61) في اعتقادي هناك زيادة ب 3 دراهم في اللتر الواحد تخيل حجم الاستهلاك اليومي ومن هؤلاء المحضوضين الذين يستفيدون بدون خوف لا من الله ولا من العبد