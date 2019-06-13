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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تسوي ملفات "التعويض عن التدريب"
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أنها "ستشرع في تصفية الشطر الرابع من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة كافة الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، والذين سبق لهم قضاء فترة تدريب بأحد مراكز التكوين، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 1984".
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هذه العملية ستتم في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض برسم ميزانية سنة 2019، إذ يبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 794 ملفا، وبذلك يكون مجموع الملفات التي تمت تسويتها، إلى غاية اليوم، هو 3842 ملفا من أصل 7955 ملفا، وذلك اعتمادا على معيار الأقدمية في ولوج مراكز التكوين، وحسب الغلاف المالي المرصود لهذه العملية".
ودعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن البلاغ ذاته، كل الموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلنة على موقعها إلى الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في أقرب الآجال، من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور.