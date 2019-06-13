24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:13
|20:44
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخوف من المستقبل يدفع شباب قطاع غزة إلى مداعبة حلم الهجرة
- حول المدرسة والجامعة المغربية
- حافة الفقر
- تتويج دولي للمغرب
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتتهم "العدل والإحسان" بالتحريض (5.00)
- "الأسود" يسقطون بهدف وأداء باهت أمام غامبيا قبل نهائيات "الكان" - (214)
- أمزازي يوقف 3 أساتذة .. التهمة: التضامن مع طلبة كليات الطب - (119)
- رونار يُهون من "هزيمة غامبيا" ويعول على جاهزية المنتخب لـ"الكان" - (115)
- الأغلبية الحكومية تختار نهج الصرامة في مواجهة طلبة الطب والصيدلة - (77)
- المبصاريون يهدّدون بإحراق شواهد ورُخص أمام "تعنّت الحكومة" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتتهم "العدل والإحسان" بالتحريض
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، موقفها النهائي من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، وأوردت أن آخر فرصة ستمنح لهم لاستدراك هذه الامتحانات ستكون يوم 25 يونيو 2019.
وأكدت الحكومة، في بلاغ رسمي تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وفق البرمجة المعلنة.
حكومة العثماني شددت على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".
واتهمت الحكومة بشكل مباشر جماعة العدل والإحسان الإسلامية بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب. وقال الوزير الخلفي: "تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم".
وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها "ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على "احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز"، وأضاف أن الحكومة "تتابع بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارتا التعليم والصحة، وذلك لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من خلال تجاوبهما مع المطلب المشروعة التي وردت في الملف المطلبي".
وكانت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس أكدت أن الحكومة ستختار نهج التصعيد في وجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعة شاملة للامتحانات في مختلف كليات الطب والصيدلة.
وأكد مصدر أغلبي، في تصريح سابق لهسبريس، أن الحكومة تتجه إلى الصرامة في التعامل مع احتجاجات طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يطبق ويؤطر عملية الامتحانات والفرص الأخيرة التي يمكن أن تمنح في هذا الصدد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
إنما النصر صبر ساعة
إلا أن أسلوب التصعيد هذا لا يصدر إلا عن جماعة من المجانين .....
مطالب طلبة الطب غير معقولة وغير منطقية واقصاء خريجي كليات الطب الخاصة مطلب غير دستوري والمصيبة ان طلبة كليات الطب العام يدرسون باموال الشعب وعند التخرج يرفضون العمل بالمناطق القروية (يعني ما يرحمو ما يخليو رحمة ربي تنزل)
يجب على الحكومة ان تشترط على المترشحين لولوج كليات الطب العمومية قبول التعيين في اي منطقة من مناطق الجهة التي يدرسون فيها والا فسيكونون مطالبين بارجاع ما انفقه عليهم دافعوا الضرائب خلال تكوينهم
L'état devrait adopter une vrai approche participative au lieu de de précipiter sur des décisions unilatérales...
حكومة فاشلة ولا تعبر عن رأي الشارع هي حكومة صورية لا أكثر.كفانا من ربط كل المشاكل بالعدل والاحسان.لا زلنا نتذكر كيف ربط حصاد مشكل الأساتذة بالعدل و الاحسان ومشاكل الحسيمة والان مشكل الأطباء.حكومة فاشلة فلترحلوا عنا يا حكومة النفاق و حب المصلحة الخاصة