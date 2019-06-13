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الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتتهم "العدل والإحسان" بالتحريض

الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتتهم "العدل والإحسان" بالتحريض
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 13 يونيو 2019 - 15:40

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، موقفها النهائي من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، وأوردت أن آخر فرصة ستمنح لهم لاستدراك هذه الامتحانات ستكون يوم 25 يونيو 2019.

وأكدت الحكومة، في بلاغ رسمي تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وفق البرمجة المعلنة.

حكومة العثماني شددت على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".

واتهمت الحكومة بشكل مباشر جماعة العدل والإحسان الإسلامية بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب. وقال الوزير الخلفي: "تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم".

وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها "ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على "احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز"، وأضاف أن الحكومة "تتابع بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارتا التعليم والصحة، وذلك لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من خلال تجاوبهما مع المطلب المشروعة التي وردت في الملف المطلبي".

وكانت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس أكدت أن الحكومة ستختار نهج التصعيد في وجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعة شاملة للامتحانات في مختلف كليات الطب والصيدلة.

وأكد مصدر أغلبي، في تصريح سابق لهسبريس، أن الحكومة تتجه إلى الصرامة في التعامل مع احتجاجات طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يطبق ويؤطر عملية الامتحانات والفرص الأخيرة التي يمكن أن تمنح في هذا الصدد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - رضوان الخميس 13 يونيو 2019 - 15:54
كثرت حالات فشل الدولة، وفي كل مرة تبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها ...فشل في التعليم فشل في الصحة فشل في تنمية مناطق الريف جرادة الأطلس الجنوب الشرقي ..... راكم غاذين في الخسران وزدتو دابا الغباء
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77
2 - طالب طب الخميس 13 يونيو 2019 - 15:56
عن اي انتماء تتحدثون! سئمنا من هذه المهازل و أؤكد أن مطالبنا عادلة و مشروعة ولن نلج الكلية دون تحقيقها
إنما النصر صبر ساعة
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76
3 - التهمة الخميس 13 يونيو 2019 - 15:56
بالضبط والجماعة من حرك ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطلبة كليات الطب. آخر الأخبار. جماعة العدل والاحسان منعت المغرب من احتضان كأس العالم كما تجري اختبارات نووية لضرب أمريكا!!
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73
4 - يوسف الخميس 13 يونيو 2019 - 15:58
علامة الفشل تبدو على هذه الحكومة في كل المجالات وتعتبر الاطباء كأنهم أطفال تحرضهم جهة معينة كما أنهم لايزالون قاصرين .والله هزلت
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69
5 - N.H الخميس 13 يونيو 2019 - 15:58
حكومة اللا عدالة و لا تنمية أغرقت البلاد و العباد في جميع المشاكل لقد أصبحت الأمور لا تحمد عقباه
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62
6 - انوار الخميس 13 يونيو 2019 - 15:58
المحكومۃ في كل فشل تبحۃ عن اعضار وتبريراۃ سخيفۃ لتبرير ضعفها وسوء التدبير افشل محكومۃ في العالم
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46
7 - كريم الطنجاوي الخميس 13 يونيو 2019 - 16:00
اصلا الحكومة في المغرب مجرد عبد مامور لا زاي وله ولاقرار .فالانسان الذي يمتلك أدنى قدر من الشرف لا يرضى لنفسه ان يكون مجرد لعبة في ايدي اسياده
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44
8 - ADAM الخميس 13 يونيو 2019 - 16:00
نعم يا سادة لوبي الكليات الخاصة يركع الحكومة و يلزمها بالتهديد و الوعيد لطلبة الطب بالكليات العمومية المضربين من أجل حقوق مشروعة و ككتاب لا الحصر توقيف تلاتة اساتدة من كليات الطب في الرباط و مراكش و فاس و توقيف رواتبهم و ترك التعويضات العائلية لأنهم عبروا عن تضامنهم مع الطلبة و أقول لهؤلاء الحكومة تهددكم و تعطيكم إختيارين احلاهما مر إما إجتياز الإمتحانات يا إما الطرد من الكلية أما الإجتجاج فيساوي الإعتقال و قبله طرحة اديال العصى يعني غادي اتوريكم العين الحمرا لانكم تجراتم و أحتجيتم
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37
9 - نانوس الخميس 13 يونيو 2019 - 16:01
الحكومة كلمة مشتقة من الحكمة ...فمن الأولى أن تكون مكونة من جماعة الحكماء و العقلاء ....
إلا أن أسلوب التصعيد هذا لا يصدر إلا عن جماعة من المجانين .....
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33
10 - [email protected] الخميس 13 يونيو 2019 - 16:02
الحكومة مسكينة تايهة ماعرفة مادير. من جهة ولاد الشعب الي بينو على وعي كبير وتفاهم ومن جهة خرى اللوبيات الي كتسخر الاموال ديالها باش تخلي التعليم فقط للناس الي عندهم الفلوس. ويطبيعة الحال الحكومة مقاداش على الوبيسات والتماسيح قادة غي على ولاد الشعب. استمرو والله معكم.
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36
11 - عبد الكريم الخطابي الخميس 13 يونيو 2019 - 16:04
كفى . كفى كفى ظلمت ومامرة على الشعب لتعلم بامسؤول ياحكومة انكم تسرعون في تفجير الأمانة وبركات الغضب أقرب واقترب نهاية الظلم يحول الله.والعاقبة للمتقين ولاعدوان الا على الظالمين.
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19
12 - كرسيفي الخميس 13 يونيو 2019 - 16:05
دائما نقول أن جماعة العدل والإحسان الضالة بارعة في الركوب على الأحداث .لا يمكنك أن حدثا بارزا على السطح من دون أن تحشر أنفها فيه وطبعا لكسب مزيد من التعاطف. ولكن أقول أن حيلها والاعيبها لم تعد تنطلي على أحد. لدا فأقول بملئ الفم، العبوا غيرها
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-36
13 - ابراهيم الخميس 13 يونيو 2019 - 16:05
لأول مرة أتفق مع الحكومة في قرارها
مطالب طلبة الطب غير معقولة وغير منطقية واقصاء خريجي كليات الطب الخاصة مطلب غير دستوري والمصيبة ان طلبة كليات الطب العام يدرسون باموال الشعب وعند التخرج يرفضون العمل بالمناطق القروية (يعني ما يرحمو ما يخليو رحمة ربي تنزل)
يجب على الحكومة ان تشترط على المترشحين لولوج كليات الطب العمومية قبول التعيين في اي منطقة من مناطق الجهة التي يدرسون فيها والا فسيكونون مطالبين بارجاع ما انفقه عليهم دافعوا الضرائب خلال تكوينهم
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-40
14 - Myhafid lbrini الخميس 13 يونيو 2019 - 16:08
اتعجب لهده الحكومة وقراراتها من المعروف ان اتخاد قرار الرسوب او الطرد كماتقول يتم اتخاده بعد مداولات السادة الاساتدة ......صحيح دولة الحق والقانون هكدا تزيدون من حبنا لهدا الوطن الدي ابتلي بكم
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23
15 - فقير الخميس 13 يونيو 2019 - 16:08
اي حكومة اومحكومة انتم؟بالله عليكم هل لبيتم مطالب المحتجين المعقولة اقول المعقولة سواء لطلبة اطباء او للممرضين او للاطباء اوللمكفوفين او للاساتذة؟لا تلبون الا مطالب لاقيمة لها وتتبجحون بقولكم بتلبية مطالب المحتجين.اي محكومة هذه التي تهدد وتتباهي بلغة القمع بالتنكيل والضرب والسحل وبخراطيم المياه زيادة علي الافتطاعات .ناخد علي سبيل المثال اصحاب السترات الصفراء احتجوا فلبت لهم الحكومة مطالبهم وخاطبهم الرءيس ورغم ذلك احتجوا ولم تصل عندهم لغة التهديد التي تمارس في المغرب.هل تظن هذه المحكومة ان القمع بكل اطنابه سياتي اكله وستنتهي المسالة .فمعروف ان العنف سيولد العنف. فلتكن اللباقة سماتكم واعطوا الحقوق لاصحابها .فالناس تكتوي في هذا البلد ووصل السيل الزبا.
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10
16 - حق ي قة الخميس 13 يونيو 2019 - 16:08
للأسف لا اظن الحكومة لها شجاعة سياسية لتطبيق ذلك. وإلا ستفتح الباب على مصراعيه لمطالب فئات أخرى. وأذكر هنا بالبلاغ الأخير الخطأ لإتحاد المهندسين المغاربة الرافض ايضا لمعادلة شهادة مهندس من مدرسة خاصة مع نظيرتها من المدارس العمومية. اقول للأطباء فاتكم القطار افكاركم رجعية وحده الميدان المهني فاصل بين طبيب خريج العام او الخاص. ويضحكني قراءة تعاليق مثل زبدة المدرسة وجلكم ولج من مدارس خاصة. الزبدة هم طلبة المدارس التحضيرية للمهندسين باعلى المعدلات وطنيا.
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-7
17 - محمد الخميس 13 يونيو 2019 - 16:09
نفس الأسطوانة تعاد عندما تعجز الحكومة المحكومة عن حل مشاكل الناس والتجاوب مع مطالبهم. أتوما حلو مشاكل طلبة الطب الأبطال واتعاملو بمسؤولية وباركا من تعليق الفشل ديالكم ولا ديكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج
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17
18 - Seddam الخميس 13 يونيو 2019 - 16:10
في الحقيقة مطالب الأطباء غير مشروعة و الحكومة تعاملت معهم بليونة و اعطتهم أكثر مما يستحقون و رفضوا،و الآن وجب التعامل معهم بصرامة لأن لي دراع الدولة من الخطوط الحمراء،أما جماعة العدل والإحسان فوجب التعامل معها بصرامة أو حلها نهائيا فقد الفت الركوب على قضايا المجتمع و التحريض على الفوضى.
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-24
19 - الحاج الخميس 13 يونيو 2019 - 16:10
سبحان الله حكومة الباجدة تقد غير على الحيط القصير
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10
20 - الخميس 13 يونيو 2019 - 16:11
طلبة الطب ظهرت حقيقتهم من اضرابات العام الماضي واصرارهم على عدم العمل ومداوات فقراء المغرب العميق رغم استفادتهم من الدراسة العمومية مجانا وعلى حساب الدولة والان لا يريدون مزحمة القطاع الخاص رغم مجيئهم منه لايرجى منهم خير
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-11
21 - sarah الخميس 13 يونيو 2019 - 16:11
Les menaces ne vont rien résoudre, par contre des négociations sages et responsables sur table seront le début d'une solution rationnelle.
L'état devrait adopter une vrai approche participative au lieu de de précipiter sur des décisions unilatérales...
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12
22 - معطي الخميس 13 يونيو 2019 - 16:14
لغة التهديد والوعيد...وليس إقتراح الجلوس لطاولة النقاش والبحث عن الحلول المناسبة في مثل هذه الظروف...لأنه يراد أن تبقى الأوضاع على ما عليه، ولكن إلى متى ؟
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11
23 - Hassan الخميس 13 يونيو 2019 - 16:14
ما لا أفهمه عندما أجد أستاذ للرياضيات أو طبيب و بلحية اؤلائك الخرافيين .
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-7
24 - مغربي الخميس 13 يونيو 2019 - 16:15
العدل والاحسان أصبحت مبررا لاخماد كل رفض للظلم. شوفو غيرها هادي قديمة
حكومة فاشلة ولا تعبر عن رأي الشارع هي حكومة صورية لا أكثر.كفانا من ربط كل المشاكل بالعدل والاحسان.لا زلنا نتذكر كيف ربط حصاد مشكل الأساتذة بالعدل و الاحسان ومشاكل الحسيمة والان مشكل الأطباء.حكومة فاشلة فلترحلوا عنا يا حكومة النفاق و حب المصلحة الخاصة
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13
25 - مصطفى من الداخلة الخميس 13 يونيو 2019 - 16:17
مبقاش الاساثذة الجامعيين هما لي كايحرضو دزتو تاني للعدل و الاحسان. زعما الطلبة الاطباء بديك القراية والمستوى غادي اتسنو العدل والاحسان توريهم مايدرو.غدا تقولو ايراااااان
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17
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