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الرئيسية | مجتمع | أساتذة طب: "التضامن مع الطلبة"‬ اتهام باطل .. والتوقيف صادم

أساتذة طب: "التضامن مع الطلبة"‬ اتهام باطل .. والتوقيف صادم

أساتذة طب: "التضامن مع الطلبة"‬ اتهام باطل .. والتوقيف صادم
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:00

أثار قرار توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطب والصيدلة، جراء تضامنهم مع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان المقاطعين للامتحانات والتداريب، غضب شرائح واسعة في المجتمع المغربي؛ من هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، اعتبرت أن الأمر يتعلق بـ"تهرب الوزارتين من المسؤولية الملقاة على عاتقهما"، لاسيما أن الموسم الجامعي بات مهددا بالسنة البيضاء بعدما وصلت الملف إلى الباب المسدود.

في مقابل اتهام "وزارة أمزازي" الأساتذة الموقوفين بـ"الإخلال بالتزاماتهم المهنية"، خرج المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة في مراكش ببيان تصعيدي، دافع فيه عن انضباط البروفيسور سعيد أمال، معتبرا أن مواقفه "تتسم بالرزانة والموضوعية والإيجابية"، ومُطالبا الوزارة الوصية بـ"السحب الفوري لهذا القرار".

تبعا لذلك، قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل الكلية، بما فيها امتحانات الطلبة ومناقشة الأطروحات، إلى حين سحب قرار الإيقاف. كما أكد أستاذ جامعي داخل كلية الطب والصيدلة بأكادير، في حديث لهسبريس، أن الأساتذة في الكلية عقدوا جمعا عاما محليا، بينما سيعقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعه أيضا في السبت المقبل لإصدار بعض القرارات.

رموز: مطالب مشروعة

في هذا السياق، أكد إسماعيل رموز، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، أنه جاء إلى مدينة أكادير من أجل إنشاء فريق طبي جامعي متخصص في الصحة النفسية بالجنوب، حتى يتم تكوين نواة مثل التي نجح في تكوينها بمدينة فاس خلال أزيد من 12 سنة، حيث ساهمت في تكوين قطب مهم يهمّ البحث العلمي في مجال الصحة النفسية بجهة فاس-مكناس، وتحديدا المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.

وشدد البروفيسور رموز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن طموحاته الشخصية هي التي قادته إلى أكادير، "بعدما ضحّى من الناحية العائلية، وكذلك الإغراءات المادية بفاس، بغية تطوير قطاع الصحة النفسية"، وزاد: "هذا ما دفعني إلى الانخراط في العمل النقابي بالتعليم العالي، بهدف الدفاع عن مصالح الأساتذة بشكل علني".

وتابع الأستاذ ذاته: "يجب الحفاظ على مستوى كليات الطب، حتى لا يُصيبها ما وقع للمدرسة العمومية، لاسيما ما يتعلق بالمستوى العلمي الرفيع، إذ لاحظنا غياب توظيف الأساتذة والموظفين"، معتبرا أنه "كتب تدوينة بسيطة نابعة من إحساسه الفطري والإنساني، للتضامن مع المطالب المشروعة لطلبة كليات الطب بدون أي أبعاد سياسية أو تحريض، فإذا به يتعرض للعقوبة الصادمة"، وزاد مستدركا: "لكن لا يهمني توقيف الأجرة بقدر ما يمهني عدم توقيف المسيرة العلمية البارزة لمكانة كليات الطب العمومية".

أمال: سياسة ارتجالية

سعيد أمال، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة في جامعة القاضي عياض بمراكش، قال إنه توصل بخبر التوقيف بالتزامن مع مشاركته في مؤتمر دولي بإيطاليا يخص موضوع الأمراض الجلدية، موردا: "سافرت الأحد الماضي، على أساس حضور المؤتمر الذي يبتدئ من الإثنين إلى حدود السبت، لكن المراسلة التي توصلت بها من قبل عميد الكلية يوم الأربعاء عجلت بعودتي إلى المغرب، لأتخلى بذلك عن الدورات التكوينية المؤدى عنها في المؤتمر".

وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يدافع عن الجامعة العمومية والمستشفى العمومي، والأمر نفسه ينطبق على طلبة القطاع العمومي والخصوصي"، مردفا: "بلادنا في حاجة لأبنائها، لكن مكمن الخلل يكمن في السياسة الارتجالية والعشوائية التي طبعت التدبير. أتساءل عن طبيعة القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، ما دفع الأساتذة إلى الانخراط بدورهم في الإضراب إلى جانب الطلبة".

وعبّر البروفيسور ذاته عن شكره لجميع النقابات والجمعيات الحقوقية بكل ألوانها والهيئات السياسية التي ساندته في هذه المحطة، مؤكدا أن تصوره نابع من كونه عضواً في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومن ثمة يقوم بترجمة أفكاره على شكل مقالات علمية، نافيا بالمطلق "وجود أي تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي من جهته".

بالحوس: قرار تعسّفي

بدوره، ندد أحمد بالحوس، الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، بالقرار الذي اعتبره "اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطه النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي"، مضيفا: "أشكر ممتنا كل من اتصل وساند ودعم وتضامن"، كما أعرب عن استغرابه "هذا التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها الذي يعرفه الجميع، في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف".

وأورد البروفيسور، في "تدوينة" نشرها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أما الحديث عن ربط التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فأذكرهم مرة أخرى بأنني عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، ومن مهامي القانونية، بل من مسؤولياتي، إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم بالكلية".

وأردف: "كما أنني كاتب عام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حسن الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:14
يبدو ان القرارات الارتجالية للحكومة و آخرها معاقبة أساتذة كليات الطب الذي تلقوا دعما كبيرا من زملائهم الذين يشهدون لهم بالكفاءة و النزاهة

يبدو أن كل هذا قد عرى بكل وضوح مستوى هذه الحكومة التي خضعت للوبيات جامعات الطب الخصوصية ...
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56
2 - observateur neutre الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:22
Le ministère a répondu favorablement aux 14 revendications qui effectivement tentent à améliorer les conditions pédagogiques et cliniques et par conséquent ça va se refléter directement sur la qualité de la santé publique, mais pour les étudiants et leur prof, ils trouvent que ça n’a aucune importance (parce que ça concerne la santé publique)
Pour eux ce qui compte c’est d’interdire l’accès aux concurrents aux postes de spécialité pour garder tout le gâteau
C’est vraiment honteux
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-57
3 - طبيب الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:31
أعلن تضامني اللا مشروط مع الطلبة و الأساتدة الموقوفين و كل الخزي و العار لأشباه الوزراء
نعم للرقي بالتعليم العمومي...
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26
4 - احسان الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:39
لقد انقلب السحر على الساحر اضراباتكم حلت عيون الحكومة عن أنكم كنتم المحتكرين للمباريات بعد الباك لقد تم الزيادة في عددالمقاعد بكليات الطب وتم إنزال العتبة القبول إلى 14,5وهكدا تم القطع مع استفادة اصحاب الباك مدارس خاصة اضافة للدعم ليل نهار وكان يتم حرمان الفقير بمعنى الكلمة
وسينتج عن هدا اغراق الوطن بالأطباء كما حصل مع الصيادلة
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-7
5 - mkkkkjk الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:42
بالأمس الأساتذة واليوم الدور على الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية تم اعلامهم بطردهم منه والغد لاندري بماذاتفاجئنا حكومة الذل والعار
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21
6 - بنعبدالسلام الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:45
إن ما قام به وزير التعليم في حق الأساتذة الموقوفين ليس إلا حلقة من حلقات مسلسل خبيث انطلق منذ مدة، ويروم محاربة الكفاءات الوطنية في جميع الميادين وإفراغ المغرب من تلك الكفاءات وإجبارها على مغادرة الوطن .إن الأدمغة التي تغادر المغرب لا تغادره محبة في المغادرة أو طمعا في الأموال ، وإنما تغادره جراء محاربتها من طرف أيادي خفية لا تضمر الخير لهذا البلد . أمزازي لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من هذه الأيادي الخفية التي تضمر الشر للبلاد .إنهم "أمزازيون" كثيرون ، منهم ما ظهر ومنهم ما بطن. جعل الله كيدهم في نحورهم ووقى الله هذا الوطن ،شعبه وملكه، من شرورهم.
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17
7 - مواطن غيور الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:46
ياحكومة حدري من هذا الاجراء االبروفيسور و الطبيب و المهندس المغاربي مطلوب بالدولة المتقدم وبالقطاع الخاص ليس كالاساتذة التعليم هل تعلم الحكومة ان الاطباء الذين يعملون بالقطاع العام انما فيهم غيرة وطنهم هل تعلم الحكومة عشرات الالف من الموطنين بدون طبيب هل بالاطباء القطاع الخاصة ستحل ازمة الاطباء بالمغرب ابدا الخاص دائما خاصا ياحكومة معليك بجدول زمني معقول لاجراءالدروس و الامتحانات وتعليق المفاوضات مع كلية الطب الى الصيف او السنة المقبلة
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6
8 - saad الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:47
أروع ما كتب الغزالي رحمه الله

سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا ، وأن الله يحب الفقراء أكثر ، وأن النبي عليه الصلاة و السلام كان فقيرا ، وأن القناعة كنز لا يفنى ، وأن الزهد فضيلة ، وأن الطمع زذيلة ، وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء ، وأن الأغنياء هم محض مصاصي دماء .
نوع جميل من المخدرات ، ستجعلك تتسمتع بفقرك ، تستلذ بحاجتك ، ترضى بضعفك و قلة حيلتك !!
لن يحدثك أحد عن عثمان وجيش العسرة ، ولا عن طلحة وسخائه ، ولا عن الزبير وعقاراته ، ولا عن ابن عوف وتجارته ، ولا عن ابن أبي وقاص وصدقاته ، رضوان الله عليهم أجمعين .
لن يحدثك أحد عن إستعاذة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من الكفر و الفقر ، ولا أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، ولا أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف .
بل سيقولون لك إنه لا بأس أن تكون ( فقيرا ، ضعيفا ، محتاجا ) فحينها ، لن تسأل ، لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت يومك ، لتتساءل فيها عن الظلم ، عن الانبطاح ، عن الاستضعاف ، فحينها ، ستصبح مزعجا ، متطفلا ، متجاوزا لمكانتك ، حينها ستفكر ، ستخطط ، ستعمل ، و ربما
– لا سمح الله - ستنتصر !!
من كلام محمد الغزالي رحمه الله
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17
9 - وطني الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:47
انا اعتبر تضامن الاساتدة مع الطلبة في ما يتعلق ب مقاطعة الامتحانات فانه تضامن مع الواقع و المهنة و ليس تضامن مع الطلبة
لان الدراسة انقطعت حوالي 80 يوما و على مادا سيمتحنون هده الطلية؟؟
الحكومة تتخبط في لا شيء الكل يسخر عليهم الادعات الغير المقبولة منطقيا
الطلبة نخبة راشدة و واعية و ليسوا بقطيع جاهل كي تاتي جماعة ما و تزج بهم في المجهول
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15
10 - Hassan الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:57
يظهر انه لا فرق بين الطالب والاستاذ نفس التحليل ونفس المنطق الخاطء قل عندما تمضون معظم وقتكم في المصحات وتتركون الطلبة لوحدهم حاءرين اليس هاذا هو السبب في تدهور المستوى وهل مهمة الا يتاذ هو اتاطير ام التحريض
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1
11 - محمد الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:59
والله يحز في النفس عندما نرى معانات طلبة شباب يدافعون بقوة عن الكلية العمومية ويساندهم في ذالك اساتذة شرفاء لايخافون من قول الحق ولا يخضعون الا لله ويحترمون قسما نطقوا به في نهاية مشوارهم الدراسي في الكلية العمومية . وفقهم الله ويسر امورهم ونصرهم والطلبة نصرا عزيزا . كما يحز في النفس تشدد الحكومة وعلى راسها وزارة التعليم والصحة على انحيازهم الملفت للقطاع الخاص ودفاعهم الشرس على جيوب الخواص وكل هذا للاسف على حساب الكلية العمومية . حسبنا الله على من يحاول تخريب مؤسسات الدولة وخاصة القطاعات الحيوية والتي هي قطاع الصحة وقطاع التعليم . كفى من التعنت ايتها الحكومة وكفى من تخريب بلادنا ومؤسساتها كفى من اذية الطلبة والساتذة لانهم برهنو اكثر منكم على حبهم وخوفهم وحمايتهم للبلد .
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2
12 - baker الجمعة 14 يونيو 2019 - 12:00
لايمكن ان يساهم الاساتدة الدكاترة في تجييش الطلبة وخاصة ادا كانت لاسباب سياسية حقدا ضد زميلهم في المهنة الدي يسير القطاع لابد من واجب التحفظ والغيرة على مسار البلاد والمؤسسات في الاخير الطلبة هم الخاسرون سنة بضاء ستلازمهم في مسيرتهم عبرتم على نضالكم وهو مقبول كفى من العبث فالدولة ستتحمل مسؤوليتها بدون لي دراعها والدي لن يؤدية الى اي نتيجة والا ستغرق البلاد في فوضى لعدم تقبل الكل لهيئة تنظمه ويريد التحكم في القرارات والسياسات
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0
13 - rachid الجمعة 14 يونيو 2019 - 12:09
L'accés à la spécialité pour les diplomés marocains en médecine sans distinction entre ceux du public, du privé et de partenariat avec l'Etat permettra d'augmenter le nombre médecins spécialistes qui garantira l'accès aux soins spécialisés pour les patients des zones éloignées qui ne seront pas obligés de se déplacer vers Rabat et Casa.
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1
14 - sarah الجمعة 14 يونيو 2019 - 12:12
Professeur Amal, chef de service de Dermatologie et l’une des meilleures compétences de l’hôpital public, licencié pour son soutien aux étudiants
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