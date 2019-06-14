"رفاق منيب" يؤازرون نضالات طلبة الطب والصيدلة

هسبريس من الدار البيضاء

حمّل المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد في جهة الدار البيضاء-سطّات الدولة "مسؤولية السنة الجامعية البيضاء التي تلوح في الأفق وتبعاتها النفسية والبيداغوجية والاجتماعية"، داعيا إلى "فتح حوار جدي ومسؤول عاجل مع ممثلي الطلبة والتجاوب مع مطالبهم لإنقاذ السنة الجامعية".

وأعلن "رفاق منيب" بالعاصمة الاقتصادية تضامنهم ودعمهم اللامشروط لنضال طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم "المشروعة"، بتعبيرهم، منددين بـ"نهج الدولة لأسلوب القمع والتهديد لإجهاض النضالات السلمية للطلبة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم".

وقال المصدر نفسه، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "طلبة الطب يدافعون عن مطالبهم العادلة من أجل تعليم جامعي طبي جيد، وضد المخططات التخريبية الرامية إلى إقبار الخدمة العمومية في مجال الصحة والتعليم ورهنها بمصالح لوبيات القطاع الخاص.

وتابع: "أمام تعنت وتجاهل المسؤولين لمطالب الطلبة الذين خاضوا نضالات منذ شهر مارس، عبر بيانات ووقفات ومسيرات ومقاطعة للدروس والخدمة التطبيقية، ثم مقاطعة الامتحانات بعد استنفاد كل الإمكانيات الأخرى، فإن المكتب الجهوي يعلن استعداده لإطلاق وللانخراط في مبادرات تضامنية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات".