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الرئيسية | مجتمع | 14 مليار درهم كلفة الزيادة في الأجور والتعويضات لمليون مغربي

14 مليار درهم كلفة الزيادة في الأجور والتعويضات لمليون مغربي

14 مليار درهم كلفة الزيادة في الأجور والتعويضات لمليون مغربي
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:00

صادقت الحكومة، الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكشف معطيات رسمية قدمها وزير الاقتصاد والمالية، في المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الكلفة الاجتماعية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، كما سيبلغ عدد المستفيدين من الزيادات والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف، بين الموظفين المدنيين والعسكريين.

معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن الزيادة في التعويضات العائلية سيستفيد منها أزيد من 300 ألف مواطن مغربي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن عملية الشروع في تنفيذ هذه الزيادات تبدأ من فاتح ماي 2019 وسيتم صرفها بأثر رجعي، ثم الجزء الثاني في يناير 2020، والشطر الأخير الثالث في يناير 2021.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أكد أن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستصل في 2021 مع هذه الزيادات إلى 38 في المائة، مشيرا إلى أن ما مجموعه 132 مليار درهم ستخصص لأجور الموظفين ونفقات التقاعد.

ومع هذا الوضع، يورد المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الخام سيرتفع إلى 11 في المائة، بعدما كان الهدف محددا في 10 في المائة، أي بزيادة تفوق 14 مليار درهم.

ولفت بنشعبون إلى أن الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية فقط في الجماعات الترابية تقدر بمليار و200 مليون درهم، مضيفا أن "تكلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وتمثل مجهودا ماليا كبيرا بالنسبة للدولة".

من جهة ثانية، أورد الناطق باسم الحكومة أن المرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والذي جرت المصادقة عليه اليوم، ستتم بموجبه زيادة 10 في المائة في أجور هذه القطاعات، وفق اتفاق الحوار الاجتماعي.

وقال الخلفي إن الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة سيبلغ 2828.71 درهما في الشهر؛ أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي فسيصل، دون احتساب المنافع العينية، إلى 1994.2 درهما في الشهر.

وأضاف الوزير ذاته أن المرسوم يشدد على أن تطبيق هذه الزيادات في الحد الأدنى "لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يؤدي إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو التخفيض منها".

وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، عرضاً حول المراسيم القطاعية الوزارية المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين العموميين.

وأبرز المصدر ذاته أن الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية سيصل إلى 3300 درهم، ومتوسط الأجر سيرتفع إلى 8000 درهم.

وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن ذلك تأخر. وبعد المصادقة على هذه المراسيم التطبيقية ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.

ويشمل اتفاق 25 أبريل 2019 أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - استاد الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:11
ما اثار انتباهي هو اقصاء الشرطة من هده الزيادةللمرة الثانية:2011-2019 وادا تمعنا في دلك فان الحكومة محقة في دلك لانهم يستفيدون كل سنة من زيادة اجرية فدلك يكفيهم دون مزاحمة الموظفين الاخرين في معيشتهم
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-1
2 - mjid الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:13
زيادة الأجر ب 200 درهم ثم إقتطاع 150 درهم على الأقل لمساخيط الوالدين حسب العثماني شحال بقى ؛ زيادة الضحك على الذقون
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3 - erraji الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:20
لكم الله يا موظفي القطاع الخاص
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4 - ANAS الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:21
ربيعين مليون خدامة على مليون، و الاداء ضعيف، و المواطن غير الموظف يصارع للحصول على رغيف دون اجر ولا تقاعد، و شكون داها فيه
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5 - سلاليم الذل والعار الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:22
لقد تم حدف السلاليم 1و2و3و4و5و6 مازلتم تتحدتون عن الحد الادنى للأجور في القطاع العام يجب الخروج من مفهوم الحد الادنى للأجور في القطاع العام ورفع تعويضات السلاليم 6و7و8و9.
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6 - عبدالله الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:22
خدوها من اموال المحروقات المنهوبة التي وصلت قبل شهور الى 19مليار اما الان فالله اعلم كم هي اموالنا المنهوبة من طرف هدإ اللوبي الخطيييييير
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5
7 - mourad الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:24
ليست زيادة بل استرجاع لما تم اقتطاعه من الاجرة من طرف كبيرهم الذي علمهم السحر و النفاق و الذي افترس 9 مليون شهريا بدون وجع الراس . اما زيادة 0.45 فرنك يوميا للموظف حتى 50 فرنك غير كاملة دارو ليها الفضيحة .الله يفضحكم في الدنيا و الاخرة يا جماعة القطاطعية ربي يمهل و لا يهمل
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8 - مكايفهمش بزاف الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:25
الصورة تلخص كل شيئ . شكرا أخي عماد
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9 - sarah الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:26
bonjour Mr. Mohamed Benshaboun, ministre de
l'Economie et des Finances
qui est ce Marocain qui vient d'acquérir le Sybaris, yacht construit par Perini Navi, l'a rebaptisé Badis I, le tout contre un petit milliard de dirhams ?
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10 - بوجادي الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:27
هاديك زيادة و اللي فرحان بيها ... غادي تاخدها منا الدولة مضاعفة و غير بالفن
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11 - Mazalni 3la didani الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:27
دار السكة موجودة اطبع وادفع. déjà لا قيمة لتلك الأوراق. .والتضخم نخر عظامنا ..
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12 - عبدالرحيم الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:29
14 مليار درهم مقسومة على مليون موظف هي 14 ألف درهم أي 1167 درهم فالشهر... وفهموها لينا...
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13 - طبعنا ...انا مغربي الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:30
ليطوى ملف فشل المنظومة التربوية في بلادنا التي لم تستقر على حال مهما بدل وغير من عقليات وبرامج .
*/ منع الدروس الإضافية على الاساتذة العاملين بالتعليم العمومي ؛ يسعى لتعطيل العملية التعليمية التعلمية يضرب عن العمل في العمومي بينما يفعل العكس في الخصوصي
*/ غلق المدارس الخصوصية التي يلجها ابناء الميسورين والمسؤولين يستنزفون الخازن العام من مال البسطاء الفقراء دافعي الضرائب
إلزمية وإجبارية المدرس العمومية لتدريس ابناء الشعب المغربي الواحد لتكافؤ الفرص كلهم سواسية متساوون في الحقوق والواجبات ...
إن المطلوب منهم اليوم هو أن يشمروا عن سواعدهم، ليرونا ماذا في جعبتهم من أجل إنجاز إصلاح حقيقي للتربية والتعليم، يوفر لأبناء الشعب من الطبقات الفقيرة تعليما يضمن لهم الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ الطبقات الميسورة ممن يرتادون المدارس الخصوصية .
المعروفون في مستنقع التهتار التربوي و المجهولون في فضاء حُسن التّدبير و التنظيم التربوي, يسعون دائمًا إلى وضع بصماتهم الملطخة بالرعونة على كل شاردة و واردة بغية إقامة توازن بين الطالح و الصالح في ممارساتهم أو حتى ترجيح كفة الطالح منها
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14 - واضح جدا الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:33
فقط سؤالي للسيد ابنعبد القادر المحترم المنحدر من حزب عريييق::
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15 - مغربي ما فهم والو الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:37
بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم حتى حرام، هل يعقل اننا في سنة 2019 ومازال هناك متقاعدين يتقاضون تقاعد اكثر من هزيل. جاقل من 400درهم في الشهر. والله العظيم حتى حرام. اشنو ذنب هؤلاء المتاقعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن الوطن. بالنسبة للجنود والقوات المساعدة. على الخصوص وليس الحصر. ولكن ذنبهم على المسؤولين عن هذه البلاد. الله ياخد الحق في المسؤولين الذين لا يولون اى اهتمام الى هذه الفئة من المجتمع.
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16 - بشير الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:38
خيل الي ان الحكومة وهي تعرض هذه الأرقام الخاصة بالزيادة في الأجور والتعويضات، تعرضها وكانها تتألم. أما بالنسبة للمستفيدين منها فهي لا تعوض حتى ما اقتطعه صندوق التقاعد ناهيد عن الزيادات المتواصل في جميع الأسعار.
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17 - واقعي الجمعة 14 يونيو 2019 - 10:39
الموظفون غالبيتهم لا يستحقون الزيادة لأنهم مكيخدموش مزيان و هذا كيخبع على هذا. حتى في المقاطعة القايد كيجي للخدمة حتى كيشبع النعاس .الرشوة مغلغلة في أعناقهم إلا من رحم ربي....الصرامة ثم الصرامة مع كل الموظفين. زيدولهم الخلصة بلحاق زيروهم يخدمو المواطنين
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