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استدعاء "مقدمين" يغضب آباء طلبة كليات الطب

استدعاء "مقدمين" يغضب آباء طلبة كليات الطب
هسبريس – محمد لديب
الخميس 13 يونيو 2019 - 22:45

عبر مجموعة من آباء وأولياء أمور طلبة كلية الطب بالدار البيضاء عن امتعاضهم من إقدام السلطات الترابية المحلية على إرسال "المقدمين" لتوجيه استدعاءات عاجلة لهم قصد عقد لقاء مع والي الجهة، من أجل بحث موضوع الإضراب الذي يخوضه أبناؤهم.

وقال آباء وأولياء الطلبة إن أبناءهم طلبوا منهم عدم الحضور للاجتماع، تعبيرا منهم عن الاحتجاج على الطريقة التي تم اتباعها في توجيه استدعاء ولاية الجهة.

وعبر المتحدثون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن عدم تقبلهم للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف الإضراب، إذ استعملت لغة تهديدية لحمل الطلبة على الرجوع إلى طاولات الامتحانات.

وكانت الحكومة أوردت أن آخر فرصة ستمنح للطلبة لاستدراك الامتحانات ستكون يوم 25 يونيو 2019، مؤكدة في بلاغ رسمي أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وفق البرمجة المعلنة.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أنها تتجه إلى الصرامة في التعامل مع احتجاجات طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن "القانون يجب أن يطبق ويؤطر عملية الامتحانات والفرص الأخيرة التي يمكن أن تمنح في هذا الصدد".

وعبر آباء وأمهات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن رفضهم قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إجراء الامتحانات بينما الطلبة مقاطعون للدروس منذ عشرة أسابيع.

وفي وقت تقول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة الصحة إنهما استجابتا لأغلب مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ما عدا نقطتين اثنتين اعتبرتا أنهما غير آنيتين ويمكن مواصلة التفاوض حولهما، يرى آباء وأمهات الطلبة أن "النقط التي استجابت لها الوزارتان هامشية".

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