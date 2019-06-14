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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تحافظ على موعد امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة

الحكومة تحافظ على موعد امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة

الحكومة تحافظ على موعد امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 14 يونيو 2019 - 00:15

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن امتحانات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سيتم تنظيمها في وقتها، ولن يطرأ عليها أي تغيير في بداية الموسم المقبل.

ودافع الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس، عن حق خريجي كليات الطب الخاصة في اجتياز مباراة "الإقامة"، وقال إن "موقف الحكومة من مشكل الإقامة واضح، ولا يمكن إحداث تمييز بين الطلبة"، مشيرا إلى أن "المعيار الأساسي المحدد لهذه المباريات هو الأساس العلمي، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة دون أي تمييز، وفق ما يضمنه الدستور".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن "وزارة الصحة رفعت من عدد هذه المناصب لتصل إلى 700 منصب مقررة في السنة المقبلة"، مشيرا إلى أن المؤسستين الشريكتين في القطاع الخاص قررتا أيضا رفع عدد المناصب إلى 235 منصبا.

وبعد أن أكد أن الأمر لا يتعلق بتوجه حكومي نحو الخوصصة، رد الخلفي على مطلب طلبة الطب بخصوص منع الأطباء الحاصلين على شواهد من كليات خاصة من اجتياز مباراة الإقامة بالقول: "هل نمنع أيضا حاملي الباكالوريا من مؤسسات التعليم الخصوصي من اجتياز مباريات كلية الطب العمومية، والذين يشكلون اليوم نسبة 60 في المائة من مجموع طلبة الطب؟".

المصدر الحكومي لفت أيضا إلى أن "المباراة الخاصة بالأطباء الداخليين لن يطرأ عليها أي تعديل، وتتم بالنسبة لكليات الطب العمومية على مستوى هذه المؤسسات، أما بالنسبة لكليات الطب الخاصة فتتم على مستوى مؤسساتها"، وزاد: "بل أكثر من ذلك فإن مباراة الأطباء الداخليين في القطاع الخاص التي نظمت استفاد منها أطباء طلبة الطب العمومي".

وتابع الخلفي: "المبدأ هو اعتماد نقطة مرجعية واحدة للولوج إلى كليات الطب العمومية والخصوصية، وهي المحددة في 14.50 نقطة"، كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم كليات الطب العمومية بالمغرب، "وهو توجه دال من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة من 8 ملايير درهم في 2006 إلى 16 مليار درهم في 2019".

وبخصوص قرار توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أوضح الخلفي أن "المراسلات الوزارية الموجهة إليهم تشير إلى حصول اختلالات مهنية، وهناك مجلس تأديبي سيتم تقديمهم إليهم".

وكانت الحكومة منحت آخر فرصة لاستدراك الامتحانات التي قاطعها الطلبة يوم 25 يونيو 2019.

وشددت الحكومة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبد العظيم.... الجمعة 14 يونيو 2019 - 00:36
فعلا لن تكون سنة بيضاء بل سوداء.ان اسلوب التهديد والانانية والهاجس الامني لن ينفع.ان تفوض الوزارة القضية الى وزارة الداخلية له دلالات ليست في صالح الصورة التي ترسمها الحكومة لنفسها.ثم ثانيا ما معنى تاكيد الاغلبية 25يونيو تاريخا للامتحان ودعوتنا كاباء...هل ابناؤنا قاصرون وبناتنا...لم يعرف تاريخ المغرب مثل حكومة تلقي الفشل على الغيركادعاء العدل والاحسان اما العدالة والتنمية فقد دجنوا وسقطوا في الغش والتزويرو...
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12
2 - ما سر هذه الاستماتة الجمعة 14 يونيو 2019 - 00:41
لو استماتت الحكومات المتتالية في الدفاع عن الحياة الكريمة للشعب كما استمات الوزيران ومن معهما في الدفاع عن خوصصة الجامعة العمومية لتغير الكثير. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو سر هذه الاستماتة حتى ولو احترق الوطن؟ تحية حارة لكل الطلبة الذين أفشلوا حتى الآن هذا المخطط لأنهم فهموا أن التنازل عن هذه المطالب معناه أننا سوف نجد في المستقبل طالبا حاصلا على معدل 10/20 في البكالوريا كطبيب اختصاصي لأن أسرته ميسورة وآخر حاصل على 19/20 لا يستطيع ذلك

في الوقت الذي كنا ننتظر من القطاع الخاص أن يساهم في تكوين الأطباء المتخصصين القادمين من القطاع العام فإذا به يأتي ليزاحم القطاع العام في المناصب التي هي أصلا محدودة
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9
3 - مصطفى علي الجمعة 14 يونيو 2019 - 00:49
يبدو لي حسب فهمي ان الطلبة يرفضون اضافة سنة سادسة للتكوين بكلية طب الاسنان على غرار ما هو معمول به في اغلب الدول الاوربية علما ان هناك شعب كشعبة الهندسة المعمارية التي تدوم الدراسة بها ستة سنوات . اما فيما يخص مشاركة الدكاترة خريجو الكليات الخاصة في امتحان الداخلية و الاقامة فهدا حق مشروع خاصة ان الاولوية ستكون لدوي الكفاءات مهما كان مصدر تخرجهم علما ان خريجو الكليات العمومية يكونون بمستوى لا يقل عن مستوى الخاص و الا لمادا لا يطالبون بمنع الحاصلون على الباكلوريا من ثانويات خاصة من امتحان الولوج للسنة الاولى في هده الحالة ستجد ان 95°|° من المضربين ما كان ليسمح لهم بدخول الكلية اصلا بدعوى حصولهم على باكلوريا من ثانوية خاصة رغم تفوقهم . هدا دون ان ننسى ان 20°\° من طلبة الكليات الخاصة هم من المميزين المعفيين من اداء تكاليف الدراسة .حسب علمي فالتلميدة التي حصلت على اعلى نقطة السنة ما قبل الماضية في الباكلوريا تم اقناعها و تسهيل التحاقها بكلية محمد السادس الخاصة للطب دون تكاليف الدراسة بالرغم من تواضع امكانيات ولي امرها المادية فلمادا تحرم من جميع حقوقها.
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4 - طالب طب الجمعة 14 يونيو 2019 - 01:00
عندما ارادوا فتح الكليات الخاصة كانت ذريعتهم هي الخصاص في الاطباء العامون والاخصائيون فمن المنطق اذا اردنا الرفع من عدد الاطباء ان نزيد من عدد التلاميذ الذين يلجون لكليات الطب العمومية و نرفع مقاعد مبارياة التخصص و ااقطاع الخاص هو ايضا يفتح مبارياة التخصص لفائدة طلبة الكليات الخاصة..اما منطق مسؤولينا يقول ان نشرك ااجميع في مباراة التخصص العمومية و نرفع قليلا من عدد المقاعد اتسائل كيف سنرفع من عدد الاطباء بهذة الطريقة!! الكلاخ بعينه معا هاد الحكومة
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5 - observateur neutre الجمعة 14 يونيو 2019 - 01:12
Pour les étudiants du public qui s’opposent aux étudiants du privé à passer le concours de résidanat, Que pensez-vous de la solution suivante :
Puisque ce concours est un droit constitutionnel et que vous voulez le changer alors il sera temps de demander au législateur marocain par la même occasion de créer un texte juridique incitant les médecins issus des fac public de ne travailler que dans les hôpitaux public jusqu'à la retraite.
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6 - ضريبةغيرمباشرةوضريبةمباشرة الجمعة 14 يونيو 2019 - 01:15
الناطق الرسمي باسم الحكومة :"هل نمنع أيضا حاملي الباكالوريا من مؤسسات التعليم الخصوصي من اجتياز مباريات كلية الطب العمومية، والذين يشكلون اليوم نسبة 60 في المائة من مجموع طلبة الطب؟".
اعتراف ضمني بفشل الدولة في شخص الحكومة بفشل التعليم العمومي40 % و عدم مجاراته للتعليم الخصوصي 60%.
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7 - ملاحظة الجمعة 14 يونيو 2019 - 01:24
رد على صاحب التعليق 3 السيد مصطفى طلبة طب الاسنان لا يرفظون اضافة سنة سادسة بل يرفضون اضفة سنة ستدسة بدون ممارسة يعني ليس هناك ارضية للتداريب ،
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8 - الصفريوي الجمعة 14 يونيو 2019 - 01:38
الكثيرون يقارنون بين خريجي الكليات الخاصة و الحاصلين على الباكالوريا من التعليم الخاص. اوضح للكل انه ليس هناك من يحصل على باكالوريا تعليم خاص و لا وجود لهذا النوع من الباكالوريا لان كل المغاربة يمتحنون في امتحان جهوي واحد و امتحان وطني واحد من طنجة الى الكويرة . الفرق شاسع بين من تمنح له شهادة النجاح من كلية خاصة و بين من تمنح له هذه الشهادة من مؤسسة عمومية الا من اراد ان يواري الحقيقة. فلو كانت مؤسسات التعليم الخصوصي تمنح شواهد الباكالوريا لتلامذتها لصحت المقارنة اما و الحال على ما نعرف فالفرق واضح و السماح لخريجي الكليات الخاصة بمزاحمة طلبة الكليات العمومية على مناصب معدودة على رؤوس الأصابع فيه شيء من حتى و باطل يراد به حق و لا مجال فيه لتكافىء الفرص لاننا نعلم من هؤلاء الذين يدرسون بالكليات الخاصة. و نعرف كيف انتهى بهم المطاف في هذه الكليات (بعد فشلهم في ولوج الكليات العمومية). ..
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