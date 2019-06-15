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طلبة الطب يشتكون من الضغط على أولياء الأمور

طلبة الطب يشتكون من الضغط على أولياء الأمور
هسبريس - أمال كنين
السبت 15 يونيو 2019 - 00:15

تشتد أزمة طلبة الطب يوما عن يوم، إذ بدأ الملف يعرف تطورات عدة، وصلت إلى حد اعتراف بعض أولياء الأمور أنهم تعرضوا للضغط من قبل رجال السلطة قصد الضغط بدورهم على أبنائهم لإنهاء المقاطعة والعودة إلى مدرجات الجامعة.

وأكد أكثر من مصدر من أولياء الطلبة أنه إبان فترة الامتحانات قدم إلى منازلهم أشخاص يسألون عن أسماء أبنائهم ويحاولون ترهيبهم بالحديث عن أن مقاطعة الامتحانات ستنعكس على مستقبلهم، وهو الأمر الذي استنكره الطلبة، معتبرين أن الأمر يعد بمثابة "ضغط عليهم بطرق غير مشروعة، وعودة إلى زمن سنوات الرصاص".

وقال أحد أولياء الأمور، رفض الكشف عن اسمه، إن "الأهالي والطلاب يتعرضون لحملة ترهيب"، مضيفا في رسالة توصلت بها هسبريس: "يوم الامتحانات طرق بابنا مقدم الحي رفقة شخص آخر، وسأل إذا كان لنا ابن يدرس في كلية الطب، وكان يملك اسمه الكامل وتاريخ ميلاده".

وواصل المتحدث ذاته: "بدأ المقدم في ممارسة عملية الضغط ومحاولة التخويف بالحديث عن أن المقاطعة ستضر بالابن، وعليه العودة للدراسة واجتياز الامتحانات".

وأكد الطلبة أن عددا منهم تعرضوا للأمر نفسه، معتبرين أنها سياسة جديدة تمارسها الدولة لإجبارهم على إنهاء المقاطعة التي تعد بحسبهم "شكلا مشروعا من أشكال الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب".

ودافع مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس، عن حق خريجي كليات الطب الخاصة في اجتياز مباراة "الإقامة"، وقال إن "موقف الحكومة من مشكل الإقامة واضح، ولا يمكن إحداث تمييز بين الطلبة"، مشيرا إلى أن "المعيار الأساسي المحدد لهذه المباريات هو الأساس العلمي، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة دون أي تمييز، وفق ما يضمنه الدستور".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن "وزارة الصحة رفعت من عدد هذه المناصب لتصل إلى 700 منصب مقررة السنة المقبلة"، مشيرا إلى أن المؤسستين الشريكتين في القطاع الخاص قررتا أيضا رفع عدد المناصب إلى 235 منصبا.

وقال الخلفي إن امتحانات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سيتم تنظيمها في وقتها، ولن يطرأ عليها أي تغيير في بداية الموسم المقبل.

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