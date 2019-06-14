24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. كلية الشريعة بفاس تلجأ إلى "الفار" لمحاربة الغش في الامتحانات (5.00)

  2. عامل الرحامنة يرفض "تصدير" الحوامل إلى مراكش (5.00)

  3. حمد الله يقفل الأبواب أمام إجراء الفحص الطبي (5.00)

  4. "فيسبوك" تعِدُ بمعالجة شكايات المغاربة حول المعطيات الشخصية (5.00)

  5. ‪"أزمة الطّب" تكشف الصّراع "الخفي" بين الدولة و"العدل والإحسان"‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هذه مواعيد إجراء اختبارات ولوج كليات الطب

هذه مواعيد إجراء اختبارات ولوج كليات الطب

هذه مواعيد إجراء اختبارات ولوج كليات الطب
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 14 يونيو 2019 - 18:22

في ظل أزمة الطلبة الأطباء، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تواريخ اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، برسم السنة الجامعية المقبلة.

وحددت الوزارة تواريخ الولوج إلى كل من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، وأيضا كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الشريكة والخاصة.

وحددت الوزارة موعد إجراء اختبار كلية الطب والصيدلة بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة وأكادير وطنجة في تاريخ 18 يوليوز المقبل، فيما ستجرى امتحانات كليات طب الأسنان بالرباط والدار البيضاء في تاريخ 19 يوليوز؛ بينما المواعيد الخاصة بكليتي الطب والصيدلة بكل من الرباط والدار البيضاء حدد لها تاريخ 20 يوليوز.

وسبق أن أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن امتحانات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سيتم تنظيمها في وقتها، ولن يطرأ عليها أي تغيير في بداية الموسم المقبل.

وكانت الحكومة منحت آخر فرصة لاستدراك الامتحانات التي قاطعها الطلبة يوم 25 يونيو 2019.

وشددت الحكومة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عمر من الرباط الجمعة 14 يونيو 2019 - 18:46
السؤال المطروح طلبة الطب مقاطعين الامتحانات والسنة سلات واللي فشي مستوى غايبقى فيه، والدولة تهدد بالتكرار وبالطرد.
اذن فين غدي ايزيدو قرابة 3000 طالب جديد مع هاذ الحكومة الفاشلة اللي ابلانا بها الله؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - ليلى الرباط الجمعة 14 يونيو 2019 - 19:02
برافو الوزارة .... هادوك الطلبة راه ضصروا...خليو لي عندو الفلوس تا هوا يقرا الطب...ماشي غير نتوما لي عندكم الدماغ....لي يدوز الأمتحان مبروك النجاح ديالو...لي سخن عليه راسو غايندم عند تكرار السنة الجامعية...و هادوك لي استوفوا سنوات التكرار..و الله لا تفاكو .... حماق هما يضيعوا حياتهم على ود صحابهم...نوضو تجمعو راسكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.