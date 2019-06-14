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كُتّاب وآراء
هذه مواعيد إجراء اختبارات ولوج كليات الطب
في ظل أزمة الطلبة الأطباء، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تواريخ اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، برسم السنة الجامعية المقبلة.
وحددت الوزارة تواريخ الولوج إلى كل من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، وأيضا كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الشريكة والخاصة.
وحددت الوزارة موعد إجراء اختبار كلية الطب والصيدلة بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة وأكادير وطنجة في تاريخ 18 يوليوز المقبل، فيما ستجرى امتحانات كليات طب الأسنان بالرباط والدار البيضاء في تاريخ 19 يوليوز؛ بينما المواعيد الخاصة بكليتي الطب والصيدلة بكل من الرباط والدار البيضاء حدد لها تاريخ 20 يوليوز.
وسبق أن أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن امتحانات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سيتم تنظيمها في وقتها، ولن يطرأ عليها أي تغيير في بداية الموسم المقبل.
وكانت الحكومة منحت آخر فرصة لاستدراك الامتحانات التي قاطعها الطلبة يوم 25 يونيو 2019.
وشددت الحكومة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اذن فين غدي ايزيدو قرابة 3000 طالب جديد مع هاذ الحكومة الفاشلة اللي ابلانا بها الله؟