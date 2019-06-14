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الرئيسية | مجتمع | طلبة الطب يردون على "وعيد" الحكومة بالتشبث بمقاطعة الامتحانات

طلبة الطب يردون على "وعيد" الحكومة بالتشبث بمقاطعة الامتحانات

طلبة الطب يردون على "وعيد" الحكومة بالتشبث بمقاطعة الامتحانات
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:00

لم يفلح تصعيد الحكومة للهجتها إزاء طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في دفع الطلبة المقاطعين للدراسة وللتداريب الاستشفائية والامتحانات إلى مراجعة موقفهم، إذ كشفت مصادرُ من التنسيقية الممثلة لهم أنّهم سيقاطعون امتحانات الدورة الاستدراكية بعد أن قاطعوا امتحانات الدورة العادية في 10 يونيو الجاري.

وكانت الحكومة أعلنت في اجتماعها يوم الخميس الماضي أنّ الباب مفتوح أمام الطلبة لاجتياز ما تبقى من امتحانات الدورة الربيعية المستمرة إلى غاية يوم 25 يونيو الجاري، كما أعلنت أنها ستطبق المقتضيات والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، بمعنى أنه لن تكون هناك سنة بيضاء، حسب ما جاء على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد الاجتماع الحكومي ليوم أمس الخميس.

ويبدو أنّ "تهديد" الحكومة للطلبة بإعادة السنة الجامعية بالنسبة للطلبة المقاطعين للامتحانات، وفصْل المستوفين منهم لسنوات التكرار عن الدراسة، لم يخلخل موقفهم، إذ ردّوا عليه بإنشاء "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيه أنّ المسّ بحق أي طالب من الطلبة الذين يناهز عددهم 18 ألفا في الدراسة يعنيهم جميعا.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان فإنّ التنسيقية ستصدر بلاغا، اليوم الجمعة أو غدا السبت، للردّ على الحكومة، مؤكدة أنّ الطلبة لن يستجيبوا لدعوتها إلى اجتياز ما تبقى من الامتحانات، أو حتى الدورة الاستدراكية.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان "عبروا عن موقفهم من الامتحانات بالتصويت ضدّ اجتيازها بنسبة 90 في المائة، وتجسيد ذلك على أرض الواقع بمقاطعة الامتحانات بنسبة مائة في المائة، ولا يمكن أن يغيّروا موقفهم ما لم يُسفر الحوار مع الوزارة عن نتيجة".

وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس فإنّ التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قدمت طلبيْ عقد حوار مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، الأوّل يوم 29 ماي الماضي، وهو الطلب الذي أكّد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه توصل به خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمعية وزير الصحة في اليوم نفسه، والثاني خلال الأسبوع الجاري، دونَ أن تتلقى أيّ رد إلى حد الآن.

وفيما تتمسّك الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والحكومة بإجراء الامتحانات العادية والاستدراكية في التواريخ التي حددتها، وتتوعد الطلبة المقاطعين باتخاذ إجراءات إعادة السنة الدراسية أو الفصل، قال عضو في تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان: "تهديدات الحكومة لن تؤثر علينا، لأنّنا نستمد قوتنا من وحدتنا وتضامننا".

ويظهر أن ثمة "أزمة ثقة" بين الحكومة والطلبة، ففيما اتهم سعيد أمزازي في الندوة التي عقدها بمعية وزارة الصحة ممثلي تنسيقية الطلبة بـ"عدم نقل ما يتم الاتفاق عليه بأمانة إلى الطلبة"، قال مصدر من التنسيقية إنّ هناك "أزمة ثقة مع الوزارة والحكومة".

وأوضح المتحدث ذاته، جوابا على سؤال حول سبب رفض الطلبة تأجيل النقطتين اللتين لم يحصل بشأنهما اتفاق بين الوزارة والطلبة، ومناقشتهما لاحقا، باعتبار أنهما غير آنيتين، كما قال أمزازي: "يصعبُ علينا أن نثق في الوزارة، حتى لا نقع في الفخ نفسه الذي وقعنا فيه سنة 2015، حين وقعنا معها محضر اتفاق تضمّن بُندا بإجراء المباراة في شهر نونبر، غير أنها أخلّت بهذا الاتفاق وقررت تحديد شهر أكتوبر كتاريخ لإجرائها".

وأضاف المتحدث ذاته: "هذا الإخلال بما اتفقنا عليه يضرب مصداقية الوزارة والحكومة معا، إضافة إلى أننا منذ سنة 2015 قدمنا ثمانية طلبات حوار، لكن الوزارة لم تستجب لها إلا بعد أن خرجنا إلى الشارع للاحتجاج، وهذا ما يجعلنا نصرّ على أن يكون هناك التزام حقيقي من طرف الحكومة بالاستجابة لمطالبنا قبل العودة إلى الدراسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - سعد الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:08
ذهه حكومة فاشلة والذي يؤكد ذلك كونها عاجزة عن حل مشكل واحد. يجب الغاء كل الوزارات و حل البرلمان و الابقاء على وزاىة واحدة هي الداخلية . لا نريد وزراء همهم الوحيد هو المال و سحق الطبقة الفقيرة. ارحلوا عنا.
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127
2 - اسقاط حكومة العار الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:13
تحية نضالية لطلبة الطب الذين أبانوا عن كعب عال في النضال وفي تحدي قرارات فوقية تمليها منظمات احتكارية عالية تسعى لتسليع ما تبقى من انسانية الانسان. لقد قدمتم مثالا يحتدى به لفئات أخرى آن الاوان أن تحدو حدوكم وتقوم للدفاع على مكتسبات الشعب المغربي التي أصبحت العصابة الحاكمة تتصرف فيها كانها ملك اليمين. إنكم الان قاب قوسين أو ادنى من اسقاط الطاغوت الذي اوغل في احتقار هذا الشعب وتفقيره وتقديمه قربانا لمراكز الاحتكار العالمي مقابل ضمان حفاظه على السلطة.
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130
3 - omar الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:15
أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين بصفة عامة.
والله هذه الحكومة لا تمثلنا أبدااا وكل قرارتها ضد طموحات المواطنين.
الحمد لله أبي ليس بمسؤول لأنني كنت سأكون عاقا له والله.الله ياخذ الحق فيهم كاملين أمييييين يا رب.
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100
4 - تمازيغت الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:15
سبب خلاكم هي جماعة العدل والاحسان،هي لغادي تدخل المغرب فحرب اهلية
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-122
5 - Mohamed الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:23
le gouvernement de tout risque personne n est sage des décisions a la hâte des accusations à l aveuglette des licenciements au pif on est dans un cirque c est honteux grave le Tiers Monde.
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21
6 - متتبع الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:23
العز والنصر لهؤلاء الطلبة وأسادتهم ولكم التوفيق.
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104
7 - عبدالله الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:26
كبو الماء على كرشكوم ، في من جبتوها ، جبتوها في راسكم ونحن لا نحتاج لمصاص الدماء وليس في القنفذ أملس ، كلكم تتهربون من البادية وكلكم تريدون الخدمة مع الخاص والشعب مله يقاسي معكم ، سيرو قلبو على راسكم في جيبوتي او أريتيريا ، الحمدلله عطا الله الأطباء الأجانب لي بغاو يخدمو بالنية او بلا صخونية الرأس .
ما على الوزير الا طرد هاذ الكسلاء او ولاد الفشوش او هنينا من صداعهم.
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-143
8 - عادل الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:28
المغرب عبارة عن باخرة يقودها عشرة اشخاص يدعون انهم ربابنة و ركابها يدعون انهم ربابنة ايضا، كل شخص يعتبر نفسه ربان و له الحق في الاتجاه الدي قرره!!! تخيلو مسار الباخرة كيف سيكون!!!!! التوقف
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36
9 - غيور الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:30
نداء الى الحكومة والى حزب لا عدالة ولا تنمية نحن إباء درنا فيكم الثقة وخذلثمونا سنقف أمام الله وستحاسبون.
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62
10 - ADAM الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:33
اسال الحكومة هل ستقومون بطرد كل طلبة الطب من السنة الأولى إلى السادسة ام انكم ستريلون الشرطة لإحضارهم بالقوة هدا مستحيل إبحتوا لكم عن حل الأزمة و اتركوا اباء و أولياء الطلبة خارج الخلاف
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29
11 - البعمراني الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:33
الا تفهم هذه الحكومة. ان التهديد لن يعود. يخيف أحدا. وأنه. بالحوار والتفاهم. فقط يمكن. الوصول لنتائج. تفيد الجميع.
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27
12 - Ghost الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:38
بعد فشل الوزارتين في إقناع الطلبة بالتراجع عن قرارهم بمقاطعه الامتحانات بمختلف طرق بدون نجاح، يتم الان البحث في سجلات عائلتهم عن اي شيء لتوقيفهم واقالته من وظائفهم وتهديدهم لضغط عليهم و إجبارهم لكسر المقاطعة
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20
13 - agadir الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:39
اله ياخد الحق في هد المحكومة.
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22
14 - مراقب الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:42
هل لم يعد عندنا مسؤولين عقلاء و حكماء؟ بدل العمل على إيجاد حلول للمشاكل بالحوار و التجاوب مع الوساطات خصوصا مع فئة من أنجب طلبة المغرب بدل اتخاذ قرارات تزيد الأمور تعقيدا. أي رسالة يريدون إرسالها للأجيال القادمة أما الحالية فستظل محبطة.
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24
15 - متتبع الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:43
هؤلاء الطلبة هم من سيدقون اخر مسمار على نعش الوزيرين وربما الحكومة ككل.تحياتي
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24
16 - بلارج الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:43
أيها الطلبة. عليكم بحفظ مصالحكم و كفا من التعصب . لا يمكن ربح المعركة ب 100%. Il faut savoir s arrêter avant qu il ne soit trop tard . Juste un conseil d un homme qui soutient votre cause
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-15
17 - souad الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:45
عمري 60 سنة وعاصرت حكومة الاتحاديين وحزب الاستقلال وحكومات متنوعة وكانت هناك عثرات عند كل هذه الحكومات السابقة لكنني اعتقد بان هذه افشل وأضعف حكومة مرت على المغاربة ذاقوا فيها كل ألوان الذل والمهانة والقهر الله ياخذ فيهم الحق
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38
18 - وطني الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:46
يا معشر الحكومة نرجوكم نرجوكم ان تكفوا عن لغة التهديد و الترهيب و تلفيق التهم و مواصلة الحوار ان شبابنا هو مستقبل بلادنا لا يمكن إنكاره لدى لابد من تكتيف الحوار
لان العنف و التهديد لا يولد الا مثله
نحن و الله تم والله لغيورين عن وطننا و نحبه كما نحب ملكنا العزيز علينا
إياكم اصحاب القرار ان لغة التهديد لا تخدم بلادنا العزيزة ولكم ساداتنا واسع النظر
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16
19 - RALEUR الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:46
أنصح كل من سيفصل إذا قررت الوزارة ذلك، سيبقى عرضة للضياع، لذلك أقترح على كل من طرد أن يجمع حقائبه ويتوجه الى كندا ليتابع دراسته هنالك٠ هذا في حال إذا سدت جميع الأبواب
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11
20 - طارق الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:49
طلباتكم معقولة ومطلوب تنفيذها على الفور يا نجباء الشعب شريطة أن تخدموا الشعب يعني القطاع العمومي حتى التقاعد الكامل والقبول بالعمل في كل مناطق التراب الوطني.
أما المجانية والأنانية واحتكار القطاع ........عيقتوا يا عصابة ......
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6
21 - زيد الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:49
الماء والشطابة حتى جنوب إفريقيا .أش كتعملوا لينا والو غير التسمسير في الفقير وتمصو ليه الدم ديالو إلا من الله
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-14
22 - Chirine الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:50
نعم للمطالبة بالحقوق في التعليم لا فرق بين غني وفقير ، لا لا لا لشراء الدكتورة فصحتنا في خطر
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17
23 - عدم التساهل الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:55
يجب على الوزارة التصدي لما يريده هؤلاء الطلبة ،كفى من الفوضى كفى من فرض الشروط التعجيزية حذار من رؤوس الفتنة خاصة العدليين
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-22
24 - حفيض الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:57
ردا على الأب الدي قال ان الحكومة خذلتهم
أقول لا احد يعدر بجهله للقانون الجامعات الخاصة تم قبولها والاعتراف بها بضهير شريف والريزيدانا مبارة وطنية لا يجب إقصاءمنها أي مواطن استوى شروط المبارة
اما اللافتات التي تقول ماما جبت 18لن يجروء احد على رفعها لقد تم خفض عتبة قبول إلى 14,50وهكدا لن يتم حرم اصحاب التعليم العمومي الحق في اجراء مبارة ولوج كلية الطب
ولن يبقى لازبدة المجتمع ولا قشدتها
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-16
25 - مواطن الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:57
حكومة تتشدق بالديمقراطية وتريد مصادرة حق الشعب في ممارسة الحد الأدنى منها وهو الاحتجاج والمقاطعة.....أنتم في مواجهة نخبة مثقفة بمن فيهم طلاب الجامعة وأساتذتها فعليكم حمل مطالبهم محمل الجد عوض سياسة الالتفاف .
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13
26 - طبيب متقاعد الجمعة 14 يونيو 2019 - 14:59
الكليات الخاصة والتعاقد مع اطباء افارقة وصينيين ومن رومانيا لكسر احتكار مصاصي دم الشعب
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-9
27 - Hassan الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:00
بعد تاريخ 25/06 ستنشر الادارة لائحة الناجحين لمن اجتاز الامتحان ،و نشر لائحة المكررين لمن لم يجتاز الامتحان ، و نشر لائحة المفصولين لمن لم يجتاز الامتحان و قد استوفى سنوات التكرار المسموح بها . و في اخر يونيو تغلق الكليات ابوابها ، و نهاية الموسم الدراسي . و به الاعلام.
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-6
28 - محمد الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:00
من الأفضل التحاور و التفاوض معهم (و كذلك مع الأساتذة) و عطيوهم حقوقهم المشروعة و راقبوهم في واجباتهم المفروضة.
هذا إذا كنت كتفكرو في مصلحة المواطن ماشي كتطبقو الأوامر ديال البنك الدولي و الريوس الكبار..
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6
29 - برجوووق الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:05
في نظري مشكل طلبة الطب يبدو قريب الحل ... اولا .. يجب التفريق بين كليات الطب العمومية وكليات الطب الخاصة في مجال الدروس التطبيقية .. بمعنى أن طلبة كليات الطب العمومية سيقومون بالتداريب التطبيقية في المراكز الاستشفاءية العمومية مثل ما كان في السابق ... ويرفضون أن تستغل هذه المراكز الاستشفاءية من طرف كليات الطب الخاصة... وهذا هو لب الموضوع والمشكل... على الإدارة أن تتخذ من كل polyclinique التابعة ل cnss مقرا لتداريب طلبة كليات الطب الخاصة...يجب تطبيق هذا الإجراء... الموضوع انتهى... ثانيا ..فيما يخص الامتحانات على الإدارة أن تعطي للطلبة في كليات الطب العمومية الوقت الكافي للدراسة والمراجعة إلى نصف أكتوبر القادم كموعد للامتخانات وفي دورة واحدة... لكي لا تكون سنة بيضاء .......
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0
30 - متابع ومتتبع وغير تابع الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:05
والله من بعد نضالات وتضحيات الاساتذة المتعاقدين جاء الدور على شباب كليات الطب والصيدلة والاسنان ليحملوا المشعل ويناهضون الظلم والتعسف ...فهؤلاء الشباب وغيرهم من المهضومة حقوقهم يمهدون لتغيير جدري ذلك انهم تشبعوا بفكرة ان الحكومة لا تخدم مصالح الشعب بل اجندات ومصالح مشبوهة ..الشئ الذي يدفعهم الى التصدي بقوة لقراراتها وتعنتها ...لذا انني كل ثقة ان الامل في المستقبل لان هؤلاء الشباب هم المستقبل فهم اشد حرصا على مستقبلهم ....فتحياتي لكم جميعا يا رجال الغد .
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0
31 - غريب في بلادي الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:08
غريب امركم يا حكومة و يا مخزن وووو بعتم الفوسفاط والثروات البحرية والبرية بعتم التعليم والعدل والصحه هربتم الاموال والذهب والآن تريدون بيع الشعب لترجعونهم عبيد ومن تكلم وطالب بحقه اما السجن او الطرد من العمل أو محرض من جهات كالعدل والاحسان ... اعطو الحقوق إلى المواطن من التعليم والعدل والصحه وحاسبو المهربين والفاسدين وووو عندها نرى هل انتم صادقين ام مستمرون في نهجكم الذي سيقود إلى عواقب لاتحمد عقباها .
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0
32 - ام طالب طب الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:08
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الله ياخذ فيهم الحق ضيعو خير شباب المغرب
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0
33 - hh kk الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:16
هؤولاء المضربين يظهر انهم غير مستعدين للامتحانات ويحاولون ربح الوقت وجواب الحكومة هو جواب المغاربة جلهم وليس جواب اباء واولياء هؤؤولاء الذين يكيلون بمكيالين اي نعم للتعليم الخصوصي ذو الجودة العالية لدخول كليات الطب ولا لكليات الطب الخاصة حتى نستحود على ميدان الصحة ربما اطباء الكليات الخاصة سيكونون اجود من بعض اطباء الكليات العمومية ونحن المغاربة سواسية امام القانون وليس لاي الحق ان يفضل نفسه عن الاخرين الا بكفاءته واخلاقه
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