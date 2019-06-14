يوم التبرع بالدم .. خصاص "إكسير الحياة" لا ينقذ أرواح المغاربة

زينب بوزار *

يصادف اليوم ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، هذا اليوم هو بمثابة مناسبة تُزفّ فيها آيات الشكر إلى المتبرّعين طوعاً بالدم من دون مقابل، لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح.

ولأن التبرع بالدم واجب إنساني، ولأن الدم لا يصنّع، وآلاف المرضى هم بحاجة مستمرة إليه، حجّ مجموعة من المواطنين اليوم إلى المركز الوطني لتحاقن الدم بالعاصمة الرباط، بوعي منهم بالذكرى أو بغير وعي، من أجل منح دمهم.

جريدة هسبريس الإلكترونية كانت حاضرة هناك بهذه المناسبة، ورصدت عن قرب الأجواء التي عاشها المركز سالف الذكر ونقلت إليكم الصورة.

خالد شاب قدم إلى المركز للتبرع بدمه لسيدة يعرفها، هي بحاجة إليه، علامات التوتر جلية عليه، تخبره الممرضة أن المسألة عادية، لن تحتاج منه سوى إلى الاسترخاء، وبالمقابل سيتم انتشال أحدهم من الموت.

لم يتردد خالد وسلم ذراعه للممرضة، تغرس فيها إبرتها، مستخرجة منها دماءه،"وخزة إبرة كافية بمنح حياة جديدة لأحدهم"، هكذا يرى خالد الأمر. ويضيف: "خمس دقائق من وقتنا، قليلة بالنسبة لنا، لكنها كفيلة لإنقاذ حياة أحدهم، أدعو الناس أن تعوض وقت قهوتها بإنقاذ أحدهم". ويضيف: "إنها بشرة خير" في إشارة لتزامن تجربته الأولى في التبرع واليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

محمد بن عجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، قال لهسبريس مشيدا بالتطور الذي عرفه مستوى الطلب على التبرع بالدم، إن "نسبة المقبلين على هذا العمل عرفت، منذ الحملة الوطنية الأولى للتوعية بضرورة التبرع بالدم سنة 2013، تقدما ملموسا؛ فقد أصبحت نسبة لا بأس بها من المواطنين تساهم في عملية جمع الدم".

ويضيف الدكتور بن عجيبة: "يمكن القول إننا لا نملك مشكل المتبرعين بالدم في المغرب، هناك إقبال دائم من المواطنين، ونعترف بأن المشكلة بنا، فنحن من لا نستطيع الاستجابة لكل طلبات التبرع؛ لأننا لا نملك إمكانات ذلك".

وعن الخصاص الذي يسجل في المراكز الصحية باستمرار، يقول بن عجيبة: "الخصاص الموجود ليس بسبب غياب المتبرعين بالدم؛ بل لأن مدة تخزين بعض أنواع الدم هي قليلة، 5 أيام فقط.. وهذا راجع إلى غياب التزام المتبرعين بمدة محددة للتبرع من جديد، لدينا متبرع؛ لكن تنقصنا مداومته على ذلك بصفة دورية، وهذا يحتاج منا إلى تعبئة وتحسيس مستمرين لترسيخ البادرة كثقافة لدى المغاربة".

أما عن الأرقام، الصورة العامة: شحّ في التبرع، 0.94% فقط هي نسبة المغاربة الذين تبرعوا بدمهم سنة 2018، مقارنة بعدد الساكنة المغربية، وتراهن السلطات المكلفة بالصحة للوصول إلى نسبة 1 في المائة، هذه السنة. نسبة قليلة جدا؛ لكنها متطورة.

لا يشكل التبرع أي خطورة على صحة المتبرع، كما لا يمكن للأمراض أن تنتقل عن طريقه؛ لأن الدم المتبرع به يتوجه إلى مراكز تحاقن الدم لإجراء التحاليل اللازمة عليه ومعالجته، بعد ذلك يتم توزيعه على المستشفيات بحسب الطلب. فلما لا نتأهب لمساعدة الآخرين، نمنحهم دمنا ونتقاسم معهم الحياة؟