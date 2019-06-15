الزياني ينفي اتهامات "إلموندو" ويستعد لمقاضاة الدولة الإسبانية

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

نفى نور الدين الزياني الاتهامات التي تضمنها التحقيق الصحافي، الذي أنجزته صحيفة "إلموندو" الإسبانية حوله، والذي ورد فيه أن الزياني يحول الأموال، التي كانت تبعث بها الدولة المغربية، إلى المساجد التي يشرف عليها "اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية" الذي أسسه بإسبانيا.

وقال الزياني، في ندوة صحافية نظمت مساء الجمعة بالرباط، إن ما جاء في تقرير صحيفة "إلموندو" الإسبانية غير صحيح، وأنه سيرفع دعوى قضائية ضدها، بعد أن رفع دعوى قضائية ضد الدولة الإسبانية، التي قامت بطرده من إسبانيا سنة 2013 بدعوى نشره الخطاب المتطرف.

وتعليقا على ما ورد في صحيفة "إلموندو"، قال الزياني: "أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم، لأن الدولة المغربية وأعضاء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين يعملون في الشأن الديني، يعملون من أجل مصلحة دول الإقامة ومصلحة بلدهم الأصلي، ولا مصلحة لهم في التخابر أو العمل خارج القانون".

وأضاف "لقد ظللت صامتا منذ طردت من إسبانيا سنة 2013، وألزمت نفسي بعدم الخوض في هذا الموضوع لأن العلاقات المغربية الإسبانية قائمة على المصالح المشتركة والمتبادلة، ولكن الآن تخطوا نور الدين الزياني إلى الدولة المغربية، وسأقاضي أي شخص يلفق لي تهما باطلة".

وينتظر الزياني، حسب ما جاء على لسانه، انتهاء المدة التي حددتها السلطات الإسبانية لمنعه من دخولها ليعود إلى هناك قصد مقاضاة الدولة الإسبانية. وأضاف "أنتظر نهاية عقوبة الإبعاد عن إسبانيا وأوروبا، التي لم يتبق منها سوى أربع سنوات، وسأطلب التأشيرة لأقاضيهم في إسبانيا وفي ستراسبورغ وحتى في الأمم المتحدة".

وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بكونه ينشر خطاب التطرف، قال الزياني إن ذلك "عار من الصحة"، مشيرا إلى أن المسجد الذي تقول السلطات الإسبانية إنه ينشر فيه الخطاب المتطرف "ظل منذ سنة 1999 هادئا، ولا يزال كذلك، وهو ليس مسجدا سلفيا، وأنا أخصص له ألف أورو شهريا من مالي الخاص لأنه من الطبيعي أن أقوم بعمل خيري لمساعدة الجالية المغربية".

وأضاف "انخرطت في العمل الجمعوي والخيري، عبر المساجد، كما انخرطت في العمل الثقافي، واستطعنا أن نملأ الفراغ الذي كان سائدا وقتذاك في هذا الجانب، ونسجت علاقة مع السلطات الكتلانية، وأسست "اتحاد مراكز الثقافية الإسلامية"، التي يستهدفها الهجوم الذي أتعرض له، وفي ظرف ثلاث سنوات أصبح الاتحاد يتكون من مئة مسجد، وكنا ننظم مؤتمرات وأنشطة مهمة".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن السلطات الإسبانية قامت باختطافه في الشارع العام عام 2013، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب، مشيرا إلى أن "الأشخاص الذين قالوا إنهم سلفيون ما زالوا هناك في إسبانيا".

واتهم الزياني السلطات الإسبانية بخلق خلايا متطرفة، قائلا: "من بين المختبرات التي صنعت الإرهابيين فرقة من المخابرات الإسبانية، التي تعيش بدورها انقسامات، ولكنهم متفقون على شيء واحد هو مهاجمة المغرب".