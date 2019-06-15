24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. كلية الشريعة بفاس تلجأ إلى "الفار" لمحاربة الغش في الامتحانات (5.00)

  2. عامل الرحامنة يرفض "تصدير" الحوامل إلى مراكش (5.00)

  3. شراكة تسهّل تنقل مشجعي "أسود الأطلس" إلى "مصر 2019" (5.00)

  4. نشطاء وطلبة الطب يرفعون بالبيضاء "الما والشطابا" في وجه أمزازي (5.00)

  5. الحكومة تعطي مهلة سنة واحدة لتسجيل "الخادمات" بالضمان الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تعطي مهلة سنة واحدة لتسجيل "الخادمات" بالضمان الاجتماعي

الحكومة تعطي مهلة سنة واحدة لتسجيل "الخادمات" بالضمان الاجتماعي

الحكومة تعطي مهلة سنة واحدة لتسجيل "الخادمات" بالضمان الاجتماعي
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 15 يونيو 2019 - 15:00

أصدرت الحكومة مرسوماً يُلزم مشغلي العاملات والعمال المنزليين بتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل مدته سنة، ابتداءً من الشهر الجاري، بحيث سيُصبح هذا المقتضى إلزامياً ابتداءً من 3 يونيو سنة 2020.

وجاءت في المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية، تفاصيل حول شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، لينضاف إلى مراسيم أخرى تؤطر هذا العمل، مثل الأشغال المسموح بها ونموذج عقد العمل والأجر والعطل السنوية.

ويُوضح المرسوم أن طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوقف على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويتعين على المشغل أن يقدم إلى الصندوق ملف انخراطه وتسجيل العاملات داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد.

ويجب أن يتضمن الملف التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطني ونسخة مطابقة للأصل من عقد العمل، وطلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لكل عاملة أو عامل منزلي ونسخة من بطاقته أو نسخة من عقد الازدياد وشهادة التعريف البنكي إذا توفرت.

وفي حال ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على شكاية يتوصل بها مشفوعة بعقد العمل أو محضر مفتشية الشغل، يوجه إلى المشغل إنذار بواسطة رسالة مضمونة.

وفي حالة عدم قيام المشغل بهذا الإجراء داخل أجل شهر واحد يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائياً عملية انخراط المُشغل وتسجيل عاملاته طبقاً للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الصدد، ويتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق على أساس الأجرة ومدة العمل المحددين في عقد العمل.

ويُنظم تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب طبقاً للقانون رقم 19.12 والمراسيم المصاحبة له. ويدخل ضمن هذه الفئة، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، كل من يقوم بالاعتناء بشؤون البيت والأطفال، أو الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، إضافة إلى السياقة وأعمال البستنة وحراسة البيت.

ويحدد القانون سالف الذكر الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالا منزلين في 18 سنة؛ لكن القانون حدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداءً من غشت 2017 تسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

وينص القانون أيضاً على أن مدة العمل في الأشغال المنزليين محددة في 48 ساعة في الأسبوع وراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، أما الفئة ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة أسبوعياً.

ووفق القانون نفسه، لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر الشهري النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، أي ما يعادل 1500 درهم تقريباً؛ لكن هذا الأجر يجب أن يخضع للزيادة لأنه مشغول باتفاق الحوار الاجتماعي الأخير الذي أقر زيادة بنسبة 10 في المائة، مقسمة على شطرين، 5 في المائة ابتداءً من يوليوز المقبل و5 في المائة ابتداءً من يوليوز 2020.

وعلى الرغم من أن هذا القانون حاول الإحاطة بكل جوانب اشتغال العمال والعاملات المنزليات في المغرب، فإن تطبيق مقتضياته يبقى الرهان الأكبر، ولا تبدي الجمعيات الحقوقية رضاها تجاه نجاح السلطات في ذلك، على اعتبار أن فضاء اشتغال هذه الفئة يبقى "مغلقاً" إضافة إلى ضعف جهاز التفتيش التابع للوزارة المكلفة بالشغل.

ولا توجد معطيات دقيقة حول العمالة المنزلية في المغرب؛ لكن أرقاماً سابقة للمندوبية السامية للتخطيط تعود إلى سنة 2012 تؤكد أن عدد الأطفال المشغلين ما بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة يبلغ 123 ألف طفل مغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - اشرف السبت 15 يونيو 2019 - 15:13
كل شيء مقلوب فإذا كان المشغل نفسه لا يتمتع بحقوقه المشروعة حسب قانون الشغل فكيف يمكنه ان يمنح هذه الحقوق للعاملة المنزلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - حقوق الخادمات السبت 15 يونيو 2019 - 15:14
أجر هزيل لن يلبي حتى سومة الكراء، 1500 درهم مبلغ جد هزيل. على الأقل 3000 درهم تمن محترم للخادمة+الأكل والشراب والمعاملة الحسنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
3 - Mouatene السبت 15 يونيو 2019 - 15:16
التسجيل في الضمان الاجتماعي يتطلب الحد الادنى للاجور وورقة الادء بالاضافة الى العقد وووووو

اتحسب هذه الحكومة انها حكومة السويد او النرويج, كفى ان تلقى حل للعدد الهائل للمتسولين المتزايد في بلدنا بالاضافة الى العدد المرعب لاطفال الشوارع وو.

حقوق العامل غائبة في الشركات الكبرى مابالك خادمات المنازل ,والله شيء مضحك ومبكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - كمال السبت 15 يونيو 2019 - 15:17
ههههه ما تسجلو حتى الأجراء والعمال اللي كيضور عليهم مفتش الشغل وكيجي عندهم حتى المقر العمل ... بقاو غير الخدمات

باغيين مفتش الشغل يبدى يتسارا على الديور ... بحال الخطابة


كإطار عالي مقبل على الهجرة ...... اقول لكل المغاربة ... هاد الناس كيتفلاو عليكم

تهلاو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - مواطن السبت 15 يونيو 2019 - 15:18
كاتقلبوا تعمروا الصنيديق عاودتاني باش تخويوه ....وافوتوا عليكم الناس راه وجود عاملة منزل بالدار ماشي دليل على الغنى راه كاين غير لي مضطر لظروف اجتماعية وصحية للاستعانة بعاملة منزلية ....واك واك آعباد الله فوتوا عليكم هاد الشعب راكم قتلتوه....حركوا الاقتصاد وحاكموا المفسدين والناهبين ومنهم صحاب الضمان الإجتماعي وغادي تمولوا أي حاجة تتعلق بالجانب الاجتماعي ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - belahcenhassan السبت 15 يونيو 2019 - 15:18
ان بعض العاملات تشتغل لمدة 3ساعات عند شخص و3ساعات عند اخر وهكذا فهل صندوق الضمان الاجتماعي عنده الحل وكيف سيودي كل مشغل عن هذه القضية.وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - لا تعتدو السبت 15 يونيو 2019 - 15:22
كانت طفلة مدللة والدها و اليوم خادمة عند ارذل الناس من اجل لقمة العيش الحارة و الحكومة تبارك فقط لان الاخيرة لم توزع الحقوق على مستحقيها كما يجب.غدا تحتكمون عند محكمة الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - عبدالرحمن السبت 15 يونيو 2019 - 15:22
48 ساعة بمقابل 1500 درهم في الشهر والله لهذا عار ومذلة للعامل او العاملة في المغرب!!! انا اريد ان اعرف شيئا واحدا، اين هو السميك الذي تتكلم عنه الحكومة وتتغنئ به في كل مناسبة؟ 1500 درهم شهريا هذا ظلم وما بعده ظلم، واذا تأملنا في الاجراء الزجري في حق المشغل الذي لم يصرح بعاملته او عامله نرى أن هناك تساهلا كبيرا في هذا الامر... توجيه رسالة مضمونة وتحديد شهر للقيام بالمطلوب، لماذا لا توجه لهذا المشغل غرامة مالية مرتفعة تكون له رادعا تمنعه من مخالفة القانون مستقبلا. ارى ان اصحاب القانون يقفون مع المشغل الغني وليس مع العامل الفقير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - الحكمة السبت 15 يونيو 2019 - 15:22
لماذا مهلةسنة كاملة .كان من المفروض ان يطبق خلال شهر على الاكتر .اليس من المفروض ان يكون العمل بعقد يلزم المشغل بالاعتراف بكامل الحقوق .انا لا افهم المنطق الذي ياجل سنة كاملة .يجب الطعن في هدا التاجيل لانه بدون مبرر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - الحاج ع الله المسطي وافتخر السبت 15 يونيو 2019 - 15:23
الخكومة تبحث عن موارد اضافية لتنفيد بنود الحوار الاجتماعي فلجءت اولا الى اقرار مساهمة للتغطية الصحية للوالدين من طرف جميع الموظفين سواء كان الوالدين احياء اوامواتا اولهم تغطية صحية اخرى المهم خلص عليهم بزز وضدا عنك .ثانيا لجءت الى مشغلي البنات الى تسجيلهن في الضمان الاجتماعي ولكن السؤال المطروح اين كانت الحكومة مند زمان من هدان المرسومان ؟؟؟؟؟ام ان تكلفة الحوار الاجتماعي دفعتها للبحث عن موارد جديدة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ابنوقاسيم السبت 15 يونيو 2019 - 15:27
انا موظف وعندي خدامة فالدار و الحكومة عاد زادتني 200 درهم مزال ما شديتها و هاذ الحكومة ديال القوالبية بغاوني نزيد لهاذ الخدامة على ضوء نتائج الحوار الاجتماعي إذن انا غادي نسيفطها بحالها و ندير خدمتها حيث الحكومة أصلا ما جات غير باش دير المواطنين تمارة والقوالب شد من هنا وعطي هنا بحال إلى كلتي زايدنا قردة والدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - المطلب السبت 15 يونيو 2019 - 15:34
يجب اضافة قانون اخر يجبر الحكومة على دفع مبلغ شهري لكل مغربي او مغربية تجاوز سن 70 سنة و كل مغربي مصاب بمرض مزمن ما لم يثبت شفاؤه وكل معاق وكفيف ويقدر المبلغ ب 60 الف سنتيم حسب الحالات .ان كانت للحكومة فعلا حسن النية اما مثل هذه القوانين فل تزيد ولن تنقص من معانات الغالبية الساحقة من العاملات المغربيات واللاتي في اغلبهن عاملات داخليات وقارات في المنازل يعني عاملات 24 ساعة على 24 ساعة ؛ان خلد رب البيت للنوم ناموا هن ايضا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.