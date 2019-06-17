المغاربة والمرض النفسي .. الاعتقاد بالمسّ وضعف ثقافة العلاج

زينب بوزار*

الصحةُ النفسية لا تقلُّ أهميةً عن الصحة الجسدية بأي حال، بل إن هناك العديد من الأمراض الجسدية التي تنشأ تحت وطأة الضغط النفسي والعصبي، فالعلاقة بين الجسد والنفس وطيدة للغاية وتكاملية، وهناك فرع كامل في الطب يسمى الطب النَّفْسَجِسْمِيّ، يُعنى بالأمراض النفسية الجسمية؛ أبرزها «القولون العصبي» المنتشر بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، وقرحة المعدة والصداع النصفي وبعض أنواع حساسية الجلد، مثل الأكزيما، التي تُسبِّب إزعاجاً شديداً للمصابين بها.

في المغرب، التقارير التي تقوم بها المؤسسات العمومية حول الصحة النفسية والعقلية تعطي صورة مأساوية عن الوضعية في بلادنا، وتخلص إلى أن الصحة النفسية والعقلية لا تحظى، باعتبارها شرطا ضروريا لحياة كريمة للمواطنين، بالمكانة اللائقة بها في السياسات العمومية؛ بل وحتى المواطنين يضعونها في آخر أولوياتهم، وهذا إن اعتبروها في الأصل من الأولويات.

سهام (24 سنة)، لا ترى مانعا من زيارة الطبيب النفسي، تقول: "في مرات عديدة، فكرت في زيارة طبيب نفسي بسبب الاضطرابات التي أتعرض لها أثناء الدراسة؛ ذلك أنني أصبحت أعاني جسديا من مرض «القولون العصبي» لكن التكلفة الباهظة للعلاج والمتابعة تمنعني من ذلك".

وسيم، الشاب العشريني المتابع لدراساته العليا بإحدى الجامعات المغربية، يجزم بأنه لن يتوجه أبدا إلى طبيب نفسي، ويعتبره "شخصا لا يجيد إلاّ الكلام"، وعمله أقرب ما يكون إلى "المشعوذ"، يقول وسيم: "كل ما يفعله الطبيب النفسي هو تبادل أطراف الحديث، هذا الشيء بإمكاني القيام به مع نفسي أو مع أحد أصدقائي، ولست في حاجة إلى أن أدفع مقابلا لذلك". مضيفا: "خطورة الأمر تكمن في أن هذا الطبيب الذي يأخذ مقابلا مادّيا باهظا يعدو مطّلعا على أسرارك الخاصّة جدا".

مصطفى الشكدالي، المختص في علم النفس الاجتماعي، يرجع السبب الأساس في عدم زيارة المغاربة للطبيب النفسي إلى الكيفية التي يفهم بها الأغلبية المرض النفسي والعقلي، والخلط الذي يحصل بينهما على مستوى الفهم الاجتماعي.

ويقول الدكتور المختص في علم النفس الاجتماعي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "الأغلبية تختزل المرض فيما هو عضوي فقط، والمرض النفسي يفهم على أساس أنه مسّ من الجن، وبالتالي علاجه لا يوجد في طب النفس، بل عند الأضرحة وأصحاب الرقية الشرعية".

مهدي، (طالب جامعي 25 سنة)، يرجع سبب عدم زيارته لطبيب نفسي إلى الصورة التي يوجد عليها طب النفس في بلادنا، إذ إن "الطب النفسي غائب عن حياتنا العامة، لم نتعوّد عليه، تعوّدنا على أن المختل العقلي فقط من عليه زيارة الطبيب النفسي؛ ففي حالة ما فكرت في التوجه إليه، عليك أن تتوجه بحذر، مخافة أن يراك أحد، ويلصق بك تهمة الخلل العقلي".

وهذا ما يؤكد عليه المختص في علم النفس الاجتماعي، فالإدراك المعطوب للواقع، والتعتيم الذي يتم بقصد أو بغير قصد من طرف مؤسسات التنشئة ووسائل الإعلام العامة كلها أمور تحول دونما خلق الوعي بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين التدهور النفسي للأغلبية، والتكاثر المهول للكوارث الاجتماعية.

ويضيف الخبير: "يجب التعامل مع الأمر بجدية، ومحاربة الظاهرة الكبرى التي يغرق فيها المجتمع: البخل في عرض وطلب المعرفة مقابل نشر واستقبال الشعبوية والأفكار النمطية".