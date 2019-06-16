منح جامعية تشجع المغاربة على الدراسة في إسبانيا

هسبريس ـ عبد الواحد استيتو

وافق الاتحاد الأوروبي على 100 منحة دراسية لفائدة الطلبة المغاربة، سيتم توزيعها خلال الموسم الجامعي المقبل، لكي يستفيد منها كل الطلبة المهتمين؛ وذلك في إطار تشجيع على إكمال دراستهم العليا بالجامعات الإسبانية، خصوصا طلبة الماستر.

ويتوخى هذا المشروع، وفق مصدر مطلع، تشجيع الشباب المغاربة على الهجرة الشرعية تجاه البلد الأوروبي، في إطار مساندة الجمعيات المتكفلة بمصاريف تنقل الطلبة، التي بدورها ستتلقى دعما متواصلا من المركز الدولي لسياسات الهجرة والتقدم.

ويغطي مشروع الهجرة، وفق ما أفاد به المصدر لهسبريس، مصاريف التنقل والدراسة لمدة تصل إلى 20 شهرا، بدءا من شهر مايو 2019، للطلبة الراغبين في دراسة السنة الأولى من الماستر بالجارة الأيبيرية، بالإضافة إلى متابعة ما بعد سلك الماستر لتيسير عملية إدماج الخريجين من المغاربة في عالم الشغل.

وزاد المصدر أنه، ولأجل ضمان استدامته، "ساهم في تمويل المشروع كل من وزارة الشغل والهجرة والأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، المنضوية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة وكذا وزارة الشغل المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ثم وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وقد جرى تخصيص ميزانية بلغت حوالي 2.6 مليون أورو لهذا المشروع، 95% منها عبارة عن دعم مباشر ساهم به الاتحاد الأوروبي لأجل تغطية مصاريف التنقل إلى إسبانيا وكل ما يتعلق بمشاريع الإدماج المهني والمقاولاتي للخريجين الجدد الراغبين في الاستقرار بأرض الوطن.

حري بالذكر أنه سيتم، قريبا، فتح باب الترشيحات لاختبار الجامعات المغربية التي ستحتضن أولى بذور هذا المشروع.