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كُتّاب وآراء
"أطباء وصيادلة الغد" يتحدّون الحكومة ويتنصلون من "الجماعة"
أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد بعد مقاطعتهم الامتحانات.
وطالبت التنسيقية الحكومة بـ"احترام المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق التظاهر والتعبير بما في ذلك الدستور، والسعي للعمل سوياً مع شباب الوطن وأطره من أجل الرقي بواقع التكوين والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب".
واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بيان، أن "تهديد الحكومة لـ18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد هو إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو السنة البيضاء بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص".
ويخوض طلبة الطب في مختلف كليات المملكة إضراباً منذ ثلاثة أشهر، وقد استجابت الحكومة لبعض مطالبهم، فيما تركت بعض النقط المتعلقة بمباراتي الإقامة والداخلية والسنة السادسة من الدراسة دون استجابة، وهو ما دفعهم إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة 100 في المائة، حسبهم.
ودعا بيان طلبة الطب حكومة سعد الدين العثماني إلى "فتح باب الحوار والتسريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأبنائه ونخبه".
ورداً على اتهام الحكومة لهم بتحريكهم من قبل جماعة العدل والإحسان، أكد بيان الطلبة أن "تنسيقيتهم هيئة مستقلة تستمد قراراتها مباشرة من الجموع العامة الطلابية عبر آليات ديمقراطية وبعد نقاش جاد ومستفيض".
البيان نفسه أورد أن "تعنت الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون حلاً لأزمة كليات الطب والصيدلة؛ ولن يزيد إلا من درجة الاحتقان والسخط داخل قطاع حيوي يميل إلى الانفجار".
وحملت الوثيقة، أيضا، إعلان طلبة السنة السابعة مقاطعة التداريب الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية والامتحانات السريرية، ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل، إضافة إلى مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية.
ومن المقرر أن تعقد التنسيقية ندوةً صحافيةً، يوم غد الاثنين في الرباط، للإعلان عن موعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالتوازي مع ما تبقى من امتحانات السداسية الثانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
الحق يعلو ولا يعلى عليه مهما كبر الظلم
رفقا بذكاء المغاربة فقد صار كل شيء واضحا ولا داعي أن تلعبوا على ورقة الجهل
الرجاء منكم توضيح جميع حيثيات ملفكم المطلبي في الندوة الصحفية غدا لأن فئة عريضة من الشعب المغربي غير متفهمة لمقاطعتكم الدراسة والإمتحانات وشكرا.
الازمات تحتاج الى الحنكة، والجرأة واستحضار الضمير لحلها لا الى التعنت والتعجرف،
هؤلاء الطلبة من خيرة طلاب البلاد، فلا يجوز التعامل معهم بلأذان الصماء، والتهديدات لا تزيد الامر تعقيدا، اليوم ايجاد الحل الوسط واجب وضروري،...
اما بخصوص المستجدات الحالية ، فبعدما تعذر على المسؤولين اقناع الطلبة بالتخلي عن مطالبهم الاساسية ( ضد لوبيات الخوصصة ، و سياسية الترقيع و رفع اليد عن القطاع العمومي ) ، توجهوا الى ما هو افظع و اسوء و هو توقيف اباء الطلبة خصوصا منهم الذين ينتمون لقطاعي الصحة و التعليم ، لا لشيء سوى للي ذراع الطالب الذي لن يستطيع النضال من اجل مستقبله على حساب مستقبل اسرته .. و لكن ! عليكم ايها المسؤولون ان تعلموا جيدا اننا نحن الاباء حتى و ان قطعتم ارزاقنا بغير حق فسنظل نحن السند لابنائنا و لن نطلب منهم ابدا التراجع خاااصة في هذه الظروف المزرية !
مزيدا من الصبر والحل قريب انشاء الله، بالنسبة لخيار سنة بيضاء لن يكون لأن الخاسر الأكبر هو الدولة.
ي الإنتخابات القادمة ولو كلف ذلك ما يؤول إليه المأل من جراء ما نرى في موقع حساس من مواقع الدولة ، والسي الحشماني إما متواطيء وإما مسحور وإما نائم
المغاربة جميعا يكرهون تلك الشردمة الإنتهازية .
الكل في المغرب يعاني مع هؤلاء الاطباء الاغنياء و الفقراء الكل يعاني مع تلك الشردمة . المشكلة تجد احدهم يسمى بروفيسور و خبرة 30 سنة و كفائته لا تساوي حتى ممرض مبتدأ في الخارج و مع ذالك تجده بدون اخلاق و لا مبادئ فقط همه المال ثم المال .
لعنة الله عليكم
ياك " كلنا مغاربة " ؟ بآآآآز !
عوض الاستثمار في في كليات الطب الخاص ، يكفي انشاء ملاهي ليلية، حانات ليلية، ضيعات للعنب... فانها مدرة لأرباح خيالية، واتركو التعليم.
لأن العلم مثل المسجد، لا يجب الطمع فيه لإسترزاق وادخال أرباح،
تحية نضابية للتعليم المقهور،