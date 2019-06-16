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الرئيسية | مجتمع | "أطباء وصيادلة الغد" يتحدّون الحكومة ويتنصلون من "الجماعة"

"أطباء وصيادلة الغد" يتحدّون الحكومة ويتنصلون من "الجماعة"

"أطباء وصيادلة الغد" يتحدّون الحكومة ويتنصلون من "الجماعة"
هسبريس من الرباط
الأحد 16 يونيو 2019 - 10:00

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد بعد مقاطعتهم الامتحانات.

وطالبت التنسيقية الحكومة بـ"احترام المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق التظاهر والتعبير بما في ذلك الدستور، والسعي للعمل سوياً مع شباب الوطن وأطره من أجل الرقي بواقع التكوين والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب".

واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بيان، أن "تهديد الحكومة لـ18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد هو إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو السنة البيضاء بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص".

ويخوض طلبة الطب في مختلف كليات المملكة إضراباً منذ ثلاثة أشهر، وقد استجابت الحكومة لبعض مطالبهم، فيما تركت بعض النقط المتعلقة بمباراتي الإقامة والداخلية والسنة السادسة من الدراسة دون استجابة، وهو ما دفعهم إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة 100 في المائة، حسبهم.

ودعا بيان طلبة الطب حكومة سعد الدين العثماني إلى "فتح باب الحوار والتسريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأبنائه ونخبه".

ورداً على اتهام الحكومة لهم بتحريكهم من قبل جماعة العدل والإحسان، أكد بيان الطلبة أن "تنسيقيتهم هيئة مستقلة تستمد قراراتها مباشرة من الجموع العامة الطلابية عبر آليات ديمقراطية وبعد نقاش جاد ومستفيض".

البيان نفسه أورد أن "تعنت الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون حلاً لأزمة كليات الطب والصيدلة؛ ولن يزيد إلا من درجة الاحتقان والسخط داخل قطاع حيوي يميل إلى الانفجار".

وحملت الوثيقة، أيضا، إعلان طلبة السنة السابعة مقاطعة التداريب الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية والامتحانات السريرية، ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل، إضافة إلى مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية.

ومن المقرر أن تعقد التنسيقية ندوةً صحافيةً، يوم غد الاثنين في الرباط، للإعلان عن موعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالتوازي مع ما تبقى من امتحانات السداسية الثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - حمو موليير الأحد 16 يونيو 2019 - 10:18
هدا ليس تظاهر الدي تقومون به و إنما اسمه "عصيان" ثم إن أغلبكم لا يريدون العمل بالقرى النائية مما يجبر مرضاها الى اللجوء للعلاج بالمصحات في المدن القريبة وبذلك فإنكم تشجعون بشكل غير مباشر تغول القطاع الخاص الدي تتحدثون عنه. فلماذا هدا التناقض كله؟
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-55
2 - الرحماني الأحد 16 يونيو 2019 - 10:18
ادا كانت سنة بيضاء وتم ترسيب 18الف طالب. هل سيكون. دخول جامعي. السنة القادمة. لن يكون. سيستمر الاضراب والمقاطعة. لقد اصبح الوزير أمزازي. هو المشكل. بدلا من يكون هو الحل. لابد من اعفائه
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48
3 - مغربي وافتخر الأحد 16 يونيو 2019 - 10:21
العيب والعار على كل من أساتذة واطباء الغذ الذين يتبعون تيار أعداء وطننا ويستجيبون لمكرهم. رغم سذاجتهم،على الدولة ان تتعامل بصرامة واقصاء كل من سولت له نفسه ان يضرب السنة كلها ولم يقبل اي تنازل ولا حل ولازال يشكو ويلوم الدولة. هؤلاء الأشخاص أصبحوا لا يفكرون الا في أنفسهم وكيف يضمنوا لها الغنى والربح الكبير والسريع ضاربين على الحائط مصلحة الشعب والبلاد بدون ابسط حياء لا من بهم ولا من شعبهم
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-48
4 - مواطن الأحد 16 يونيو 2019 - 10:21
القطاع الخاص تغول بالتعليم والصحة وصار يهدد المكتسبات التى ضحى من أجلها أبناء هذا الشعب..كل ذلك يجري أمام أنظار حكومة لا تعرف سوى التعنت و الهروب إلى الأمام..معادلة الدبلومات الخاصةبمثيلتها في العمومي..دعم التعليم الجامعي الخاص من أموال دافعي الضرائب.. استنزاف التعليم الخاص للمرفق العمومي ولأطره في جميع الأسلاك تحت شعارات التشجيع والشراكة.النتيجة تدهور التعليم العمومي والصحة العمومية.
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28
5 - مكلخ مغربي قح الأحد 16 يونيو 2019 - 10:23
داءما الدولة ادا احست بالخطر يحدق بها داءما تقول ان جهات خارجية هي التي كانت السبب .والغريب ان هذه الدولة عندنا في المغرب تعطيك بعض المطالب التي لا قيمة لها وتبدا تتبجح بينما المطالب الجوهرية فيتبين لها انها مستحيلة.دولة سادية بكل المقايين تتفنن في تعديب الفءات الشعبية وتحرمها من ابسط حقوقها.في الغرب وبالضبط في فرنسا احتج اصحاب السترات الصفراء واعطيت لهم حقوقهم .في المانيا تقرر زيادة البنزين .احتج المواطنون .لبضع ساعات رجع ثمن البنزين كما كان.لماذا عندنا هذه الدولة جد عنيدة مع رعاياها لاننا لسنا مواطنين.متي ستتبدل هذه العقلية البداءية التي لا تعرف الا العناد والتهديد والقمع والتسلط والجبروت.تحية لنضال طلبة الطب والصيدلة فمزيدا من النضال الي ان يتحقق نصركم باذن الله.
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22
6 - karim الأحد 16 يونيو 2019 - 10:28
اقسم بالله ان جميع الكوارث التي الان في المغرب هي بسبب العداله و التنميه كولشي يلطيف وغير الويلاث
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24
7 - Omar الأحد 16 يونيو 2019 - 10:29
كل الدعم والتضامن يا منارة الوطن
الحق يعلو ولا يعلى عليه مهما كبر الظلم
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19
8 - هشام الأحد 16 يونيو 2019 - 10:29
التصعيد ثم التصعيد ... البلاد غادة للخسران
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14
9 - قارئ الأحد 16 يونيو 2019 - 10:30
الطب الخاص سيحرر عقدة الطب العام سيتكاترون الاطباء ونستفيد من خدمات جيدة شريطة ابتعاد جماعة العدل والاحسان عن هذه الفئة التي تغلغلت في افكار اطباء المستقبل .كما يجب النظر في كيفية ولوج كلية الطب لاننا نلاحظ نفس الفئة ونفس العائلة ونفس الافكار الرجعية لدي جماعة العدل والاحسان هي التي تدرس بكليات الطب بالاظافة يحب اختيار اشخاص نزهاء للسهر على امتحانات الولوج الي كلية الطب نظرا للتناغم الحاصل حاليا بين طلبة الطب والجماعة المحظورة
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-19
10 - hh kk الأحد 16 يونيو 2019 - 10:30
انه التعامي الاسود ما اقبل عليه هؤولاء الطلبة الذين شرعنوا لانفسهم ما هو غير مشروع عن اي حوار يتحدثون لقد قدمت لهم الحكومة اكثر من حقهم حينما اقصت طلبة كليات الطب الخاصة من مبارايات الداخلية هل يريدون اغلاق الكليات الخاصة وقفل باب الدراسة في الخارج المغرب في حاجة الى اطباء اكفاء وبعدد كبير كي يضمن التطبيب للجميع
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-9
11 - شيء من التعقل الأحد 16 يونيو 2019 - 10:31
تصر هذه الحكومة على نصرة أصحاب الشكارة مهما كلفها ذلك من فقدان ثقة الشعب وبدأت تراكم الانتكاسات تلو الأخرى
رفقا بذكاء المغاربة فقد صار كل شيء واضحا ولا داعي أن تلعبوا على ورقة الجهل
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9
12 - المغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 10:31
هذا هو الغباء بعينه. ...تصرفات صبيانة تنم عن سوء تقدير للوضع. ...ما تطالبون به يفو ق اختصاصات وزارة. ...الأمر يتعلق بمبدأ دستوري ولا احد له الصلاحية المس بهذا المبدأ الا عبر استفتاء شعبي. ..بالعربي الواضح يوم بعد يوم يزداد الخناق عليكم لا الشرعية معكم و لا الشعب معكم ولا المنطق معكم و سيطبق عليكم القانون و ستخرجون من الباب الضيق لا مطالب واهية ثم تحقيقها و لا مقعد بالجامعة ثم الحفاظ عليه. ...تنتظر كم أوقات عصيبة ستندمون يوم لا ينفع الندم:لا سلة ولا عنب
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-5
13 - ايوب الأحد 16 يونيو 2019 - 10:31
ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص".راه الاغلبية ديالكم تابعوا دراستهم بالقطاع الخاص الى حدود الباكالورية.كان علكيم متابعة دراستكم بكليات الطب الخاصة وتتركون كليات الطب العمومية لابناء الطبقة الكادحة . تجرعوا مرارة ما تجرعه الاخرون بسببكم انتم اولاد الفشوش
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3
14 - ملاحظ الأحد 16 يونيو 2019 - 10:32
هذه نتائج السياسة العمياء التي تنهجها الحكومة في جميع القطاعات..ومازال العاطي يعطي.
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7
15 - مراقب الأحد 16 يونيو 2019 - 10:34
المعادلة سهلة: عندك معدل 12 فالباكالويا ما عندكش حتى المستوى باش تدوز المباراة ولكن حيت عندك الفلوس تولي طبيب. عندك 19 فالمعدل مانجحتيش فالمباراة الصعبة جدا، لك الله يا متفوق. و يجيوا يتكلمو بوجه احمر على المساواة !!!!
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11
16 - ali ben ahemed الأحد 16 يونيو 2019 - 10:34
لنفكر بعض الشيء ولا نكون انانين فهنا تلاميد قد قاموا باجتياز تمتحانات البكالوريا هل يرمون الى الشارع يا اطباء المستقبل ام يرمون اﻻى الشارع كما تقومون برمي المرضى بدعوى لا نملك التجهيزات نطالب بالحقوق وننسى الوكبات وقامة المواطن الماربي
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0
17 - نورالدين الأحد 16 يونيو 2019 - 10:35
ماضاع حق من ورائه طالب والحق يعلى ولا يعلى عليه.
الرجاء منكم توضيح جميع حيثيات ملفكم المطلبي في الندوة الصحفية غدا لأن فئة عريضة من الشعب المغربي غير متفهمة لمقاطعتكم الدراسة والإمتحانات وشكرا.
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8
18 - متتبع الأحد 16 يونيو 2019 - 10:35
الحكومة المحكومة تنتظر ما سيملي عليها اسيادها هنا اتحدث هؤلاء المستثمرين في هذه الكليات الخاصة اما مصلحة التكوين الطبي و مصلحة أبناء هذا الوطن و نخبه هو آخر هم وزراء الريع و الفساد.
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2
19 - Med الأحد 16 يونيو 2019 - 10:36
حرصا على مصلحة الجميع وحفاظا على مستقبل هؤلاء الطلبة الأطباء،الذين أجمعوا على تضررهم من قرارات الوزارتين،يتعين الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والتوصل إلى قرارات مرضية،بعيدا عن منطق التهديد والضغط،الذي لن يزيد الطين إلا بلة.
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2
20 - غيور الأحد 16 يونيو 2019 - 10:37
في المنابر الاعلامية يتباهى المغرب بالديمقراطية، وحقوق الانسان، وينتابك شعور بان بلادنا المغرب بلاد الحق والقانون، لكن ما يؤكد المواقف ومدى مصداقيتها، هو مثل هاته الازمات التي تؤكد نسبة الانانية لدى الحكومة.
الازمات تحتاج الى الحنكة، والجرأة واستحضار الضمير لحلها لا الى التعنت والتعجرف،
هؤلاء الطلبة من خيرة طلاب البلاد، فلا يجوز التعامل معهم بلأذان الصماء، والتهديدات لا تزيد الامر تعقيدا، اليوم ايجاد الحل الوسط واجب وضروري،...
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1
21 - محمد اب طالب الأحد 16 يونيو 2019 - 10:44
اولا و قبل كل شيء وجب علي ان اشيد بوعي و وحدة الطلبة و رقيهم ، ففي الوقت التي تمت فيه عسكرة الكليات من اجل تطبيق سياسة العنف في وجه الطلبة ، نرى انهم يتفادون اي اشتباك مع القوات الامنية ليس لخوفهم ( لان الخائف لا يصمد ) و لكن لاتخاذهم السلم و السلام و الامن مبدأ لا يعلى عليه
اما بخصوص المستجدات الحالية ، فبعدما تعذر على المسؤولين اقناع الطلبة بالتخلي عن مطالبهم الاساسية ( ضد لوبيات الخوصصة ، و سياسية الترقيع و رفع اليد عن القطاع العمومي ) ، توجهوا الى ما هو افظع و اسوء و هو توقيف اباء الطلبة خصوصا منهم الذين ينتمون لقطاعي الصحة و التعليم ، لا لشيء سوى للي ذراع الطالب الذي لن يستطيع النضال من اجل مستقبله على حساب مستقبل اسرته .. و لكن ! عليكم ايها المسؤولون ان تعلموا جيدا اننا نحن الاباء حتى و ان قطعتم ارزاقنا بغير حق فسنظل نحن السند لابنائنا و لن نطلب منهم ابدا التراجع خاااصة في هذه الظروف المزرية !
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-1
22 - ابنوقاسيم الأحد 16 يونيو 2019 - 10:47
سبحان الله هذه الحكومة حكومة أزمات اقتصادية و إجتماعية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة لان مسؤوليتهما أسندتا لشخصين هما ابعد ما يكون عن الأهلية السياسة والأهلية التسييرية المفروض توفرها في شخص الوزير وهذا أكبر دليل على تخبط هذه الحكومة وعدم قدرتها على تسيير البلاد التي أصبحت على كف عفريت وبالتالي وجب عليها تقديم استقالتها أو ان يتدخل ملك البلاد لإنقاذ شعبه من عبث العابثين.
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1
23 - استاذ جامعي الأحد 16 يونيو 2019 - 10:47
هذه الحكومة المحكومة اعلنت الحرب على التعليم العمومي و على ولاد المساكن.
مزيدا من الصبر والحل قريب انشاء الله، بالنسبة لخيار سنة بيضاء لن يكون لأن الخاسر الأكبر هو الدولة.
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-1
24 - Jawad الأحد 16 يونيو 2019 - 10:48
La majorité des étudiants sont imposés par force d'adhere á ces manifestations par un groupe d'irresponsabls qui vont mettre en danger leurs futurs. Ne croyez pas ces pseudo-leaders ! ne croyez pas les mensonges que vous etes les meilleurs etudiants et d'autres futilités ! Tout le monde cherche son avenir soit dans le public soit dans le privé ! Il y a aussi des ecoles privees des ingenieurs et c'est quoi le probleme ?? Apres la graduation, chacun estvresponsable de lui meme et que chacun cherche son boulot et fini avec les habitudes que l'Etat va nous donner un poste !!
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1
25 - الصراحة راحة الأحد 16 يونيو 2019 - 10:48
الصراحة على الدولة استقدام اطبة من دول اوربا الشرقية و من السنغال او من اي دولة اخرى و التخلص من مصاصي الدماء (الا من رحم ربي). و بهذا تتخلص من عبئ هادو لتيثقلو ميزاتية الدولة باش يقراو و ميتيتخرجو تيبغيو يتغناو على ظهر المرضى. واش اعباد الله ماكاينش لبغي يمشي يخدم في المناطق البعيدة كلشي باغي الرباط و كازا (واقول و اكرر الا من رحم ربي). اعرف ان تعليقي لن يجد الترحيب عند لوبي مصاصي دماء مرضى المغرب لذا ارجو من هسبريس النشر.
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2
26 - rida ouchan الأحد 16 يونيو 2019 - 10:50
الأمر مسيس ، وكل ما فيه هو أن الأحرار يريدون أن يُورطوا البجيدي فيما يزيحهم عن النجاح ف
ي الإنتخابات القادمة ولو كلف ذلك ما يؤول إليه المأل من جراء ما نرى في موقع حساس من مواقع الدولة ، والسي الحشماني إما متواطيء وإما مسحور وإما نائم
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-1
27 - طبيب في فرنسا الأحد 16 يونيو 2019 - 10:51
الحل الوحيد هو فصل القطاعين قطاع خاص بكلياته و مستشفياته و قطاع عام بكلياته و مستشفياته. اما ان تجمع بين أصحاب المال واصحاب الاستحقاق فهو ضرب خارق لمبدأ تكافؤ الفرص. مثلا هنا في فرنسا من المستحيل ان يسمح لك باجتياز مباريات التخصص الا اذا توفرت على دكتوراه في الطب من جامعة فرنسية حكومية. فلا القطاع الخاص يسمح له و لا الدكاتره الأجانب الا عن طريق النجاح في مباريات السنة الأولى يعني لا شيء فوق الاستحقاق و هذا هو ما يسمى بتكافو الفرص.
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1
28 - إقرأ الحل البسيط الأحد 16 يونيو 2019 - 10:55
الحل بسيط هو تلغي الدولة النقطة المتعلقة بمبارتي الأقامة والداخلية والسنة السادسة لطب الاسنان على أن تفتح حوار مع طلبة الطب من بداية السنة القادمة.
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-2
29 - حق ي قة الأحد 16 يونيو 2019 - 10:55
هؤلاء المراهقين يتملصون من اجتياز الإمتحانات يعبرون بذلك عن فشلهم فأغلبهم نجحوا بمعدل باكالوريا 15 ومن مدارس خاصة. للأسف لم يثنيهم أولياءهم عن غيهم. أنتم محظوظون ففي دول العالم المتحضر دراسة الطب مؤدى عنها. الدولة يجب أن تضرب من حديد وخنوعها سيدفع فئات أخرى للإضراب كالمهندسين المطالبين أيضا بعدم اامساواة بين دبلومي الدولة والخاص.
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2
30 - ملاحظ محمد الأحد 16 يونيو 2019 - 10:56
لحد الان الدولة لم تلجلء لا للعنف ولا لشيء من هذا القبيل فقط تطبق القانون انتم تخالفون القانون و تحاولون استفزاز السلطة ولكن لن تجتر وراءكم وستترككم حتى تندموا وترجعوا الى الصواب ومن لم يجد فليكرر السنة او يدورها ممرض ماشي عيب
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2
31 - مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 10:58
الطب والتعليم شيءان ليسا لهم مكان في المغرب الذي يوجد عندنا في هذا البلد الحبيب هو التعتيم وقلت الصحة وهذا ليس من الحكومة او الشعب بل من هؤلاء الذين يحسبون عن التعليم والصحة لا يهمهم التلميذ ولا المريض المهم هو الراتب آخر الشهر
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-1
32 - Said الأحد 16 يونيو 2019 - 11:00
الى كل من يتهم اساتذة الغد وطلبة الطب اقول له انه لايعلم شيئا وان اتهام هؤلاء بموالات اعداء البلد اقول له ان مصير الفقراء في المغرب هو الضياع وان اصحاب الشكارة هم من لهم الاسبقية في هذا البلد وان تخوصص التعليم لا محالة منه لهذا اتركوا الطلبة يقومون بواجبهم وكفاكم ترهات والتطبيل خارج التيار
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0
33 - مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 11:00
كلما زاد الخناق على هؤلاء مصاصي الدماء المستقبليين خرجوا يبكون و يصرخون .
المغاربة جميعا يكرهون تلك الشردمة الإنتهازية .
الكل في المغرب يعاني مع هؤلاء الاطباء الاغنياء و الفقراء الكل يعاني مع تلك الشردمة . المشكلة تجد احدهم يسمى بروفيسور و خبرة 30 سنة و كفائته لا تساوي حتى ممرض مبتدأ في الخارج و مع ذالك تجده بدون اخلاق و لا مبادئ فقط همه المال ثم المال .
لعنة الله عليكم
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34 - الخليل الأحد 16 يونيو 2019 - 11:03
وهل تريدون النجاح بدون دراسة وتلقي العلوم ، إن إن حدث ذلك فإنه سيمثل كارثة على صحة المواطنين، يجب أن تتحملوا مسؤوليتكم كاملة عن امتناعكم عن تتبع الدراسة وإجراء الإمتحانات رغم تنازلات الوزارة، انتم أشخاص لن يهمكم بعد التخرج إلا جمع المال على حساب صحة المواطنين وهو السبب الذي يجعلكم تتشبثون يمنع الترخيص لكليات الطب الخاصة حتى تستحوذوا على المرضى دون غيركم وبدون منافسة ، من اضرب ولم يتابع دراسته وامتنع عن إجراء الامتحانات او امتخن ورسب عليه بتكرار السنة والطرد لمن استوفى سنوات التكرار، انتم من هددتم بالسنة البيضاء فتحملوا نتيجة أفعالهم.
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-1
35 - noreddine الأحد 16 يونيو 2019 - 11:08
ليس هذا ما يحز في نفسي لكن ما يندب له الجبين هو فساد القطاع الصحي برمته اطباء بالجملة لا يشتغل غالبيتهم الا ثلاث ساعات في القطاع العام ثم يدهبون للمصحات الخاصة اضف الى ذلك تفشي الرشوة فلا يمكن قضاء غرض في المستشفى دون تقديم الرشوة باستثناء القلة القليلة اما الممرضين فلا حدث ولا حرج تجد داخل المستشفى جيش من الممرضين لكن لا احد يسالك او بوجهك او يقوم بدور استشفائي الا القلة القليلة فوالله لم ارى قطاعا دون مراقبة كالصحة. اظن ان المشكل ليس في الخصاص بل فالتسيير و المراقبة و الحكامة يجب احداث مفتشين للصحة في كل اقليم كي يراقبوا عمل الاطباء و الممرضين كل يوم بل كل ساعة اسيدي عطوهم 10 مليون شهريا لكل مفتش غير انظمو لينا هاد الفوضى. مستشفيات ضعيفة الخدمات جدا جدا رغم الاجور الخيالية للاطر الصحية و تعويضات عن المخاطر
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0
36 - Noreddin الأحد 16 يونيو 2019 - 11:08
و زيد وزيد حان الوقت لازالة الاورام الخبيثة في هذا البلد في الصحة و في كل المجالات اسيدي لمبغا اخدام ولا بغا يخدم ب 5 ملييون وكثر امشي لفرنسا و لا كندا الا فيدو شي حاجة. لكن ميخدمش فالبلاد و يلعب فصحة الشعب المغربي و اارشوة و الزبونبة. اخيرا انا لست ضد المطالب لكن اولا يجب تنظيف الجسم الصحي لانه مريض جداا المراقبة ثم المراقبة خاصنا لمدير ش خدمتو اتعاقب كان طببب او ممرض او استاذ او رجل امن او دركي او وزير او منذوب.... ok
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37 - كلنا مغاربة الأحد 16 يونيو 2019 - 11:09
عندي 10 في الباك و معنديش 13 مليون بغيت ندير ميدسين أو فارماسي
ياك " كلنا مغاربة " ؟ بآآآآز !
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38 - abdou الأحد 16 يونيو 2019 - 11:10
أمزازي لم يتمكن حتى من تدبير ناجح لكلية العلوم بالرباط. أنى له أن يسير قطاع التعليم ؟ الآن فهمت لماذا الفشل تلو الفشل. وللأسف العثماني يتفرج ولا يبالي
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39 - هشام الأحد 16 يونيو 2019 - 11:10
بعد نجاح الاضراب و الاستجابة للمطالب ... ادعوا التلاميذ الى مقاطعة امتحانات الباكلوريا حتى حرمان جميع تلامذة القطاع الخاص من اجتياز جميع المباريات..
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40 - نصيحة نصيحة الأحد 16 يونيو 2019 - 11:11
نصيحة لأصحاب الشكارة
عوض الاستثمار في في كليات الطب الخاص ، يكفي انشاء ملاهي ليلية، حانات ليلية، ضيعات للعنب... فانها مدرة لأرباح خيالية، واتركو التعليم.
لأن العلم مثل المسجد، لا يجب الطمع فيه لإسترزاق وادخال أرباح،
تحية نضابية للتعليم المقهور،
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