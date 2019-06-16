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الرئيسية | مجتمع | عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور

عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور

عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور
هسبريس من الرباط
الأحد 16 يونيو 2019 - 14:35

أكدت مصادر جريدة هسبريس أن شرطة المرور بمراكش استوقفت اليوم سيارة للجماعة من نوع "بوجو 508" وعلى متنها عمدة المدينة العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما رصده رادار الشرطة يمر بسرعة مفرطة.

وأفادت المصادر نفسها بأن شرطي المرور عندما أوقف العمدة وشرع في تحرير محضر المخالفة، قام بلقايد بتقديم نفسه بأنه العمدة وغادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة.

ولم ينتظر عمدة مراكش تطبيق القانون، في حين أصر الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.

وعلم الموقع أن شرطة المرور حررت محضرا بالمخالفة وستحيله على النيابة العامة المختصة، لأن تطبيق القانون واجب في حق الجميع، بمن فيهم العمدة الذي هو أول شخص ينبغي أن يرضخ لأحكام القانون، حسب المصادر ذاتها.

وتطرح قضية العمدة مرة أخرى مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، وفي المهمات الرسمية، خاصة أن اليوم أحد، كما أنها تثير مسألة التزام الفاعلين العموميين باحترام القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (106)

1 - المغرب الأحد 16 يونيو 2019 - 14:51
القانون سيد الجميع.
يجب تطبيق القانون على جميع المواطنين. وإلا أصبحت البلاد كالغابة ، وبالتالي ستفقد مؤسسات الدولة مصداقيتها.
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85
2 - medmod الأحد 16 يونيو 2019 - 14:52
ماذا تنتظرون من تجار الدين. يا من صوتهم عليهم .
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101
3 - ولد البلاد الأحد 16 يونيو 2019 - 14:53
حسب ما أراه حتى سائق سيارة أجرة صغيرة يرفض الإمتثال لشرطة المرورزفما بالك العمدة ... خصوصا إذا كان يعرض خدماته بالمجان على ضباط و عمداء شرطة أصحاب رتب عالية ... يعني يهزهوم فابور إلى وقعلو مشكل إعيط لضابط أو العميد باش إطلقوه ..
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24
4 - Med الأحد 16 يونيو 2019 - 14:54
متى نعترف بأن القانون فوق الجميع؟ونقطع مع ثقافة أنا كذا(صفة معينة) أو ابن كذا؟
لكن نقطة الضوء في هذه النازلة،إصرار الشرطي على القيام بواجبه دون خشية لومة لائم...فتحية تقدير له ولامثاله من هذا المنبر.
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99
5 - محسن فاس الأحد 16 يونيو 2019 - 14:54
تحية عسكرية لشرطي المخلص في عمله
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132
6 - مجلوق في الدنيا الأحد 16 يونيو 2019 - 14:54
ي ا اخي وجب على الشرطة اولا احترام القانون فغالبا مرى شرطي يسوق سيارة بدون حزام السلامة الى غير دلك و نرى احيانا شرطيا يركب على دراجة بدون وضع الخودة فالشرطة في امغرب تطبق القاهون فقط على الضعفاء و تانيا اليس دور شرطي المرور التوعية قبل الزجر و هدا ما لا نلاحظه في شرطتنا المراقبة الزجرية هي الطاغية حبدا لو تمت تقوية الجانب التربوي و التوعوي قبل مباشرة المراقبة ابزجية و حبدا لو صار رجال الامم يعطوننا ابمثال عن حسن السلوك و احترام القانون
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18
7 - sacha الأحد 16 يونيو 2019 - 14:55
لو في دولة أوروبية لقدم العمدة إستقالته على الفضيحة لاكن في المغرب سوف يضمسون القدية بسرعة فشاهد ماذا سيحدت الأيام أمامنا
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71
8 - abdou الأحد 16 يونيو 2019 - 14:55
يجب على الناخبين المغاربة إزاحة هؤلاء (تجار الدين) من المشهد السياسي المغربي في إنتخابات 2021
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58
9 - Toufik الأحد 16 يونيو 2019 - 14:55
العمدة و باقي المسؤولين فوق القانون فلا تحلموا أن تتم محاسبته. كم مرة رأيت سيارة دولة في أسواق الماشية أيام العيد و أيام الآحاد... و لا يوجد من يحرك ساكنا. فالحكومة قوية فقط على أفراد الشعب المطحون. و خير مثال غشاش الباكالوريا. فمع كل اللافتات التي تمنع دخول الهاتف لا زال مصرا أنه نسي و أدخل 3 هواتف! و لو كان من بقية الشعب المطحون لدخل السجن
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45
10 - TEXAS الأحد 16 يونيو 2019 - 14:55
إحترام القانون واجب على الجميع في الدول الديمقراطية شكون نتا كاع في ملك الله لي متمتتلش لأوامر الشرطة .
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33
11 - مغترب الأحد 16 يونيو 2019 - 14:57
تحية كبيرة للشرطي القانون فوق الجميع
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52
12 - amine fes الأحد 16 يونيو 2019 - 14:57
أين تطبيق القانون و أين هو القانون أصلا كي يطبق الكل يخرق القانون صغيرا و كبيرا
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15
13 - جمال طنجة الأحد 16 يونيو 2019 - 14:57
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يلزمه العقاب كي يكون عبرة لبااقي مستغلي اللسلطة
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26
14 - كلنا سواسية امام القانون الأحد 16 يونيو 2019 - 14:58
لو فعلها مواطن عادي لادخل السجن فورا ولا اتهم بتهريب مخدرات او كحول حتى ولو لم تكن بحوزته
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22
15 - المكيالين الأحد 16 يونيو 2019 - 14:59
القانون وجد ليطبق على الفقراء فقط .
ادن فهو ليس قاعدة عامة ومجردة كما علمونا في الحقوق
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26
16 - fador الأحد 16 يونيو 2019 - 14:59
اين هي النزاهة يا سي بنكيران لي صدعتي لينا راسنا بها . كيف سيعمل بجد و معقول هذا الكائن و هو لم يحترم القانون الذي هو جزء من عمله . ندير مخالفة او منخلصش مخالفة حيت انا عمدة ..هذا ابسط شيء فكيف لو نهب و سرق او قتل او ظلم فلا حسيب و لا رقيب لكن الله يمهل و لا يهمل
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28
17 - محمد سلا الأحد 16 يونيو 2019 - 14:59
العمدة ليس فوق القانون إلى متى ستبقى هذه العقليات تسير البلاد وتتحكم في مصير المغاربة ؟ يجب على مثل هؤلاء المسؤولين الخضوع لدورات تكوينية في احترام القانون لان الانسان الذي لا يحترم القانون لا تنتظر منه شيء ، فتحية تقدير واحترام للشرطي الذي طبق القانون فالكل سواسية أمام القانون.
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22
18 - هشام كولميمة الأحد 16 يونيو 2019 - 14:59
هههههههه...ماذا تنتظرون من "التجار" غير مثل هذه الممارسات؟فلننتظر ردودهم و التي هي"أنصر أخاك ظالما و مظلوما" حسب فهمهم لها بالطبع. (نحن مستهدفين....).شكرا على التفاعل.
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21
19 - محمد الأحد 16 يونيو 2019 - 15:00
صراحة لا أستغرب هذا التصرف ألم يقولو من قبل حاميها هو أكبر حراميها
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17
20 - حاميدو الأحد 16 يونيو 2019 - 15:00
مخالفة الافراط في السرعة مخالفة يرتكبها الكثير من الناس وغرامتها معروفة ويحددها القانون....ولكن المخالفة الفظيعة والسافرة والمستهترة هي استعمال سيارة الدولة في يوم الأحد وتحدي رجال الأمن واستغلال المنصب ......
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23
21 - ماجد واويزغت الأحد 16 يونيو 2019 - 15:01
و أنا أقول لشرطي المرور برافو عليك
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21
22 - Elias الأحد 16 يونيو 2019 - 15:01
الاعدالة و الفرعونية من سماتهم
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11
23 - mellouk الأحد 16 يونيو 2019 - 15:01
هذا ما تعلموه من كبيرهم الذي علمهم السحر؛ تمسكن حتى تتمكن وقضي حاجة. واش فهمتوني ولا لا. ... ها ...ها....ها.
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15
24 - متتبع الأحد 16 يونيو 2019 - 15:01
مشكور هاد الشرطي لأنه أصر على تحرير المخالفة و يجب معاقبة هاد العمدة على تصرفه المتعجرف وكما عليه تقديم استقالته. لكني أود أن أضيف كمواطن عادي انطلاقا من مانعرفه جميعا في بلدنا هذا أن هاد الشرطي البطل ما كان ليحرر مخالفة في حق صديقه أو زميل له أو من هو أعلى رتبة منه. شخصيا عاينت شرطي مرور يعطي أولوية المرور لمفتش شرطة بسيارة الشرطة مع أنه كان ملزما باحترام علامة "قف" و الأدهى أنه كان يستعمل الهاتف النقال أثناء السياقة
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16
25 - الملاحظ الأحد 16 يونيو 2019 - 15:01
هناك فءة من المغاربة فاسدون،مامعنى ٱن لا تمتثل للقانون؟ ما معنى عدم احترام الشرطي؟ عندما تدخل إدارة ما،ستجد بعض الموظفين يخافون العراقيل و يخدمون فءة ٱخرى هم يعرفونها.ٱردت يوما إدخال wifi لسكناي فتم رفض طلبي لان العنوان المثبتة بالبطاقة الوطنية غير مطابق العنوان المعني بطلب الويفي. مرت شهور و اكتر شاب حديث الزوج شقة بالطابق الارضي،لم تمر سوى ثلاثة ٱشهر حتى نال ما يريد من اتصالات المغرب مع العلم ٱن وضعيته مثل وضعيتي،كراء بدون عقد ،ٱي ليس لديه عنوان المسكن الجديد بالبطاقة الوطنية،حين تحررت الامر،وجدت ٱن ٱبوه له علاقات مع شخص يعمل لاتصالات المغرب ساعده. إذن لا يوجد قانون بفعل هؤلاء الفاسدين.موظفون صغار و يتحكمون في ٱمور المواطن.مفسدون مفسدون.الفساد ٱسفل و فوق و ما بينهما.
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13
26 - السفير الأحد 16 يونيو 2019 - 15:02
القوانين لا تطبق على صغار الدولة فكيف تطبق على الكبار ...إنه المغرب بلد الحق والقانون
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6
27 - zineb الأحد 16 يونيو 2019 - 15:03
حزب العدالة و التنمية فشل في تدبير كل شيئ و ننتظر ان شاء الله بفارغ الصبر الانتخابات القادمة لكي نتخلص منهم الى الأبد.
خيانة الأمانة.
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13
28 - rodeo الأحد 16 يونيو 2019 - 15:03
تحية تقدير و احترام لشرطي المرور والله لو كان كل شرطة المرور مثله لما تملص احد من القانون
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9
29 - jamit الأحد 16 يونيو 2019 - 15:03
انتم الذين صوتم على هذا المخلوق و لماذا تشتكون
لي دارها بيديه يفكها بسنيه
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10
30 - hossam الأحد 16 يونيو 2019 - 15:04
تحية تقدير واجلال لدالك الشرطي....رحم الله تلك المرءة التي ربتك...نحن نحتاج لمتل هولاء الرجال...تطبيق القانون ...ولو على اعلى سلطة في البلاد...عمدة وان كان عمدة..لو كان يحترم نفسه ويحترم القانون لمثثل دون ان يدكر اسمه حتى....ولكنًً.......
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7
31 - الدكتور سعيد بوزوبع الأحد 16 يونيو 2019 - 15:04
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : تهنئة لشرطة المرور
علما لجهود دائرة المرور الجبارة والمبادرات القيمة والفعالة التي تقوم بها الجهة المعنية حرصا على سلامة الفرد والمجتمع عامة . انا شخصيا اهنا شرطي المرور على مافعله إزاء هذا العمدة كونه فرد من المجتمع ويلزمه أن يكون المثل الأعلى في تطبيق القانون واطلب من مسؤولين دائرة المرور بترقية هذا الشرطي حتى يكون نموذجا فعالا لامثاله لأن هناك من كان ضحية أدت إلى الوفاة لمثل هذه الأفعال. ...
وشكرا جزيلا
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5
32 - عردو الأحد 16 يونيو 2019 - 15:05
هذا من شيم رجال ونساء حزب الباجدة.
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8
33 - اتري الأحد 16 يونيو 2019 - 15:05
قلنا لكم مرارا و تكرارا هذا الحزب لا يهمهم سوى المناصب و المصالح الشخصية. يضحون باي شيء في سبيل المنصب.
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9
34 - Oujdi de Belgique الأحد 16 يونيو 2019 - 15:05
Un manque de respect pourquoi lui ne respecte pas et les citoyens devraient le faire.la loi est la meme pour tous. Cest pour ca j ai quitté mon pays tt façon vive la Belgique (nat bil)
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0
35 - amazighs le vrais الأحد 16 يونيو 2019 - 15:06
il faut le retiré son permis de conduire et une grosse amande et saisir la voiture et le jugé rapidement et risque de prisonniers sil a re conduit à Nouvou,,,,
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6
36 - مريريكشي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:06
ارتكبت خطأ فادحا لما أعطيت صوتي في الانتخابات الماضية لهذا الحزب الذي كشر أنيابه وهمش من أوصله لهذه المناصب القيادية.
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8
37 - بالعطار عزالدين الأحد 16 يونيو 2019 - 15:06
جميع المسؤولين يستغلون سيارات الدولة فى الأسواق والمتاجر التجارية بدون حسيب ولا رقيب
وحتى خارج أوقات العمل
القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون إستثناء أو انتماء سياسي أو مناصب.
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10
38 - bassam الأحد 16 يونيو 2019 - 15:06
تحية لشرطي المرور الذي قام بالواجب. و العار للعمدة الذي من المفروض أن يكون << أول شخص ينبغي أن يرضخ لأحكام القانون >>
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6
39 - امازيغ سوسي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:06
من المنطق ان ياخد ملك البلاد مبادرة التخلص من هدا الاخطبوط المسمى حزب العدالة والتنمية وهو واثف ان الشعب المغربي كله وراءه . لقد شوهوا المغرب بفضاءحهم التي تكون فيها بين الفصيحة والفضيخة فضيحة . اغرقوا البلاد في الديون والفوضى اجهزوا على الفقراء والطبقة الوسطى .اطلقوا يد كل المافيات واللوبيات التعليم الخصوصي . العقار. قتلوا التعليم العمومي والصحة .يكدبون على الشعب بالواضح ويتحدونه بالمباشر . نسمع في كل البلدان ان الحاكم او الملك يحل حكومة يقيل يعين تقنوقراطيين الا هدا الوطن . مليون و500 صوت التي سلمت رقابنا لهدا الحزب ليست هي الشعب المغربي الدي يقارب 40 مليون .
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1
40 - Chengaf الأحد 16 يونيو 2019 - 15:07
امتثال الكبار عندنا إهانة لهم.
نحن لا نحقق ذاتنا إلا في الخروقات و اختلاس الأسبقية في الصفوف و التمسمير و ...
نفتقر إلى ضمير جماعي يحترم المباديء العامة.

و
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7
41 - م المصطفى الأحد 16 يونيو 2019 - 15:08
إذا كان ما تم ذكره أعلاه صحيحا، كما يرمز إلى ذلك عنوان المقال، فما على هذا السيد إلا أن يتأمل ويتعظ بالعبارة التالية :
" لو دامت لغيرك ما آلت إليك " .
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5
42 - zamour الأحد 16 يونيو 2019 - 15:09
الشرطة ولات كتطبق القانون على الجميع اللهم لا حسد. يمكن إن شاء الله تعالى من دابا خمسين عام ممكن هاد الشي يولي كيتطبق على الجميع... اي واحد عندو سيارة راه كيعرف اشنو كاين في الواقع... مزيد من التوفيق للجميع.
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-3
43 - موغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:09
الفقيه لي تانتنسناوا براكتوا..............دخل الجامع ببلغتو . تحية لرجال الامن ولا أحد فوق القانون
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6
44 - طارق الأحد 16 يونيو 2019 - 15:09
نحن مع تطبيق القانون على الجميع كيفما كانت وظيفته لكن لدي تساؤل هو لماذا الحديث عن استعمال سيارات الدولة فالسيارات في المهن نوعان عناك سيارات الخدمة أو المصلحة و هذه يمنع استعمالها خارج أوقات العمل المعمول به كما هو الشأن بالنسبة لعملي أنا و هناك سيارات الوظيفة و هذه مسموح بإستعمالها في أي وقت تشاء و عادة تكون مخصصة للمديرين و رؤساء المصالح كما هو معمول به في أغلبية الشركات المغربية
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1
45 - Karim الأحد 16 يونيو 2019 - 15:10
القانون فوق الجميع اسي العمدة آخر الزمن. واتمنى ان تعاقب العدالة هذا العمدة اشد المعاقبة
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6
46 - غايب الأحد 16 يونيو 2019 - 15:10
التميز و المزاجية في تطبق القانون هو الأصل عندنا. هل تسجل والمخالفات في حق القضاة و السياسيون و الشرطة و الدرك و كبار الموظفين و رجال الأعمال و الأباطرة...نريد نشر لاءحة الخاضعين القانون و المستفيدين من التميز.
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2
47 - Le moi الأحد 16 يونيو 2019 - 15:10
هذا ان دل على شيء وإنما يدل على ان القوانين لا تشمل خدام الدولة. فمن ضمن الاستفادات التي يتمتعون بها غدم اخضاعهم لتطبيق القوانين. اضف الى هذا اعضاء المافيا وكبار المجرمين المبحوث عليهم دوليا فهم معفيون من الاصغاء للقوانين المعروفة في المغرب. وهؤلاء حتى الوثائق الادارية تصلهم الى بيوتهم في الداخل والخارج اي عبر موظفي الادارات الوطنية في الداخل وعبر موظفي السفارات خارج البلد. عكس المواطن العادي الذي يقضي معظم اوقاته في الصف امام الادارات. حين يصله الدور يقال له ان المعني الذي سيقوم بتحرير وثيقته في عطلة او غير موجود في الادارة. ولكن هذه الحقيقة تعتبر للاسف الشديد عند البعض فتنة وعنصرية لان الحقيقة كما يقال طعمها ذوقها مر
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3
48 - عبد اااه الأحد 16 يونيو 2019 - 15:11
اذا امتنع عن اداء الواجب فلا يستحق ان يكون عمدة
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7
49 - البهجة الأحد 16 يونيو 2019 - 15:11
هدا التصرف الارعن ليس غريبا على هؤلاء الاخوانيين الدين يتخدون الدين مطية للوصول إلى أهدافهم...انهم يقولون ما لا يفعلون
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8
50 - متتبع . الأحد 16 يونيو 2019 - 15:11
في مدينة وجـــــــــــــــــــــدة لا ’’ العمدة ’’ ولا غير ’’ العمدة ’’ الكل يستغل سيارت الجماعة في اغراض غير اغراض الجماعة . بل هناك من هو جالس في مكتبه ومنحت له الدراجة النارية من سنين اضافة الى بونات البنزيل الشهرية . انا اسال هل تستطيع الجماعة مدنا باحصاء لهذه السيارة التي تستغل في اصال الابناء الى المدارس الخاصة في اطار حق الحصول على المعلومة المتكفل به دستوريا ؟ . وما هي الفائدة المكتسبة ممن لهم الدراجات النارية وهو جالسون في مكاتبهم ؟ ، دون الحديث عن المستفيدين من مدخول الاعمال الشقة والملوثة الجالسون بالمكاتب الانيقة والمكيفة ... فهل من حماية للمال العام ؟ .
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7
51 - ابن ايت اورير الأحد 16 يونيو 2019 - 15:11
تحية للأمن الوطني البلاد عادية وكتقدم درجة درجة.
أما تجار الدين الدئاب الملتحية الى الاسفل..
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5
52 - شرف الأحد 16 يونيو 2019 - 15:12
اذا كان الخبر صحيحا، فيجب تشديد العقوبة على رئيس المجلس، لانه ارتكب مخالفة مرورية، ولم ينضبط لشرطة المرور، واستعمل سلطته بشطط،.. وكيف سننتظر من هذا النوع من المنتخبين ان يحمي حقوق الناخبين ويسهر على الزام الناس باحترام قوانين التعمير والنظافة والمرور.... ؟
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6
53 - محمد الأحد 16 يونيو 2019 - 15:12
مسكين ما فاهمش ما فاهم والو
فاهم المسؤولية بالمقلوب، الله يعفو عليه
تحية للشرطي لي دارت خدمتو
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5
54 - المتتبع الأحد 16 يونيو 2019 - 15:12
اخت الحموشي ضبطت سيارتها تسير بسرعة والزمت على اداء الغرامة بلقايد مواطن يخضع للقانون لذلك اين انت يا منظر يا بنكيران اهؤلاء هم ثمرة حزبك
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6
55 - مواطن الأحد 16 يونيو 2019 - 15:13
تحية لشرطي المرور, القانون فوق الجميع
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5
56 - الحسين الأحد 16 يونيو 2019 - 15:13
بكل بساطة لان الشخص ينتمي إلى العدالة والتنمية...وهل هو الوحيد الذي يستعمل سيارة الدولة
هناك من يستعمل طائرات الدولة وينهب أموالها بلا مسائلة . ونحن ضد استعمال الموظفين سيارة الدولة خارج أوقات العمل مهما كانت مهمته ومكانته .لكن التركيز على حزب معين فيه نوع من الازدواجية والله اعلم.
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-6
57 - Citoyen الأحد 16 يونيو 2019 - 15:14
Il faut appliquer la loi sur tout le monde y compris les parlementaires et hauts fonctionnaires de l'état, sans Ciblage de tel ou tel parti politique....
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2
58 - مواطن الأحد 16 يونيو 2019 - 15:14
الحزب الذي يحسب أنه في افغانستان لن يعترف قطعا بالقانون. الأحرى به أن يلزم أعضاءه بركوب الدواب. حزب ع.ت، وهو الحزب الحاكم، لم يحترم قانون مرور وقانون عدم تشغيل سيارات الدولة في العطل فكيف له أن يلتزم بالدستور. كيف له أن يحمينا؟ نهايةحزب ولا حزب.حزب شرعية فيما هو خارج الشرعية.
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7
59 - ysn الأحد 16 يونيو 2019 - 15:15
ما فعله السيد العمدة يعتبر جناية
ولو كان أحد أبناء الشعب لتم وضعه كمبحوت عنه لعدم الامتتال وقاموا باعتقاله
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60 - يا سلام الأحد 16 يونيو 2019 - 15:15
يا سلام و غادرة بسرعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فين المخزن و لا الحكرة غير على المسكين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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61 - Abdel Marrakesh الأحد 16 يونيو 2019 - 15:16
الفقيه لي تانرجاو شفاعتو دخل لينا لجامع ببلغتو
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62 - رشيد الأحد 16 يونيو 2019 - 15:17
تحية كبيرة لهذا الشرطي النزيه واتمنى من كل رجال شرطتنا ان يفعلوا نفس الشيء ومع اي شخص ومهما كانت رتبته ومنصبه مع تشديد العقوبات عليهم لانهم اولى الناس بتطيق القانون.هنيئا لنا بمثل هذا الشرطي ومن معه..
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63 - hamid الأحد 16 يونيو 2019 - 15:17
ايوا الدصارة هده عمدة المدينة يوقفه شرطي المرور اسي الشرطي عمدة المدينة ماعندو لا احد لا سبت هو خدام 24/24 و7/7 من المفروض تكون عارف سيارات المسؤولين اللهم ان كنتم تتجاهلون
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64 - Vive Hammouchi الأحد 16 يونيو 2019 - 15:17
Tout le monde est égale devant la justice. la sœur de Hammouchi a été pénalisé à cause d’excès de vitesse. Le maire pijidiste doit donner l'exemple
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65 - Adil الأحد 16 يونيو 2019 - 15:17
عمدة مراكش من خدام الدولة فهو فوق القانون لأن القانون المغربي يطبق سوى للأشخاص العاديين و الطبقة المتوسطة و الكادحة
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66 - Tact Moha الأحد 16 يونيو 2019 - 15:18
salam ce sont ces types qui doivent quitté le poste et laisser d,autre qui savent bien la loi et comment travailler,
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67 - abrid03 الأحد 16 يونيو 2019 - 15:18
حان وقت البحر والاستجمام وسنرى اكثر
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68 - ع منتريال الأحد 16 يونيو 2019 - 15:19
القانون فوق الجميع يجب محاكمت أي شخص يخرق القانون ولكن مادمت في المغرب فلا تستغرب خليها على الله هو لغيحكمو ويخدن حقنا من هد المسؤلين ان شاء الله
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69 - حمو ولد حمية الأحد 16 يونيو 2019 - 15:20
ماقام به سعادة العمدة هو عين الصواب لايمكن ان ينتظر تحرير المخالفة لانه كان مزروبا لان الطنجية غادتبرد ومعندوش كيفاش يسخنها لان يوم الحد تيخرج للنزهة مع صحابو السؤال هو كيف يصوت المواطن على هذا الحزب وهو يرى مخالفته المتكررة البارحة فقط واحد منهم ادخل الى قاعة الامتحان زينة ديال النقال للنقيل ثم ادعى انه نسيهم واليوم سعادة العمدة المحترم لم يحترم الشرطي .اذا غضب الله على عباده سلط عليهم البيجيدي واذا اشتد غضبه عليهم سلطهم عليهم مرة اخرى.
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70 - هاد جديدة!!! الأحد 16 يونيو 2019 - 15:21
العمدة عارف بامور الفساد وان الفساد والمفسدين فوق الجميع. جعجعة في فنجان. لن يتغير شيء. من وجد فرصة لمغادرة المغرب فليفعل باقصى سرعة. فعلتها والحمد لله ولم اندم.
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71 - مواطن مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:23
كلنا نتفق أن القانون فوق الكل وأن إستغلال الكرسي لأي نوع من التجاوزات غير مقبول، ولكننا نعيش في بلد لا يطبق فيه القانون إلا على الضعفاء (لي معندوش ركيزة)، ليس لدي أي إنتماء حزبي و لكني أتسائل لم يتم التشهير بفعل يقوم به الكثير من (خدام الدولة) لتشويه صورة البعض منهم فقط أم أنه حق أريد به باطل.
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4
72 - اگزناي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:24
انتبهوا جيدا امثاله يفهمون في "الشريعة"الى حد ما اما القانون فلا... لا تؤاخذوه...
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73 - مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:24
أدن هنا جنحة عدم الامثثال ثابثة واش غادين طبقوها عليه او لا.
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6
74 - الكريدي ثم الكريدي الأحد 16 يونيو 2019 - 15:24
اول ما يجب ان يقوم به لباجدة هو تغيير اسم الحزب . كمغربي لم اشعر باي عدالة و لا تنمية .ما عدا فضاءح اعضاء هدا المجمع البشري . كل مناحي الحياة في عهد هؤلاء اصبحت في الحضيض . لا يفقهون لا في المال و لا في الاعمال و لا في علم الاقتصاد او علم الاجتماع . شخصيا اصبحت اشجع ابناءي على الهجرة لان المستقبل سوداوي مع هؤلاء
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6
75 - قارئ الأحد 16 يونيو 2019 - 15:24
بعيدا عن الاعتبارات اانتمائية اتساءل لماذا تم نشر هذا الخبر الفارغ. الكل يعلم ان رجال السلطة لا يوقفهم احد ولا يودون لا فينييط ولا المازوط ووو.....لماذا يتم التركيز على البعض وغض الطرف عن الباقي الذي يفعل ما يشاء اين شاء ومتى شاء...
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-5
76 - سعيد ولد العمرانية الأحد 16 يونيو 2019 - 15:25
بطبيعة الحال هذا جيد القانون فوق الجميع احترم تحترم تواضع لهم يرفعوك هذا هو القانون المعمول به هنا في أوروبا لا فرق بين وزير ولاأخر موضف في الجماعة في بلدنا الحبيب عندما توقف الشرطة أو الدرك يبدأ في تقديم نفسه أنا فلان أو أنا من طرف فلان ويشرع في تحريك الهواتف عكس الدول المتقدمة كيفما كانت وضيفته ملي تقرقب عليه الخشبة مايعقل عليه تاواحد هذا هو القانون وإلا فلا ماشي مثل القانون المغربي درويش مسكين الله يكون عونه
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77 - منافقون بلا حدود الأحد 16 يونيو 2019 - 15:27
اتباع هده الجماعة الخرافية او الباجدة من سطيبا على قارعة الطريق الى rang rover و 4×4 انهم عاتو فسادا في هدا البلد لسبب بسيط وهو استغلالهم الجهل والخرافة التي صنعها المخزن نفسه على مدى عشرات السنين.
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78 - علاء الأحد 16 يونيو 2019 - 15:28
هاد قوم العدالة والتنمية موحال إلتزموا بأحكام القرآن وسنة نبيه عاد يلتزموا بأحكام القانون البشري.
راه شفنا فعايلهوم. ما يخفاوش علينا
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79 - شد فلوس المخالفة الأحد 16 يونيو 2019 - 15:29
وقيد و تخلص اشنو واقع.دير 70 محضر تخلص قيد وبلا تمثيل.شي بوليس عزيز عليهم التمثيل ، قيد المخالفة وتخلص وسدات فاطمة
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-2
80 - Ali الأحد 16 يونيو 2019 - 15:29
يعيش بلدنا الحبيب على واقع مر
الا إذا احترم مسؤولي ومنتخبي البلاد القانون سينقص من صولتهم وجبروتهم وطغيانهم مع احترامي التام لأخيارهم
لا ثم لا
سيعطي انطباعا جيدا وسيكونون صورة مشرفة لهم وسيحدوهم في ذلك بقية الشعب
وان عدم زجر هؤلاء سيمنح ذوو النفوس الخبيثة قوة لمواصلة شذوذهم في جميع المناحي
يجب ضرب كل من خرق القانون كبر شأنه أم صغر ضربا من حديد ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه خرق القانون
نداء لمسؤولي البلاد لا ترحموا كل من خالف القانون وبذلك ستمنحوا البلد هيبته والله المعين
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81 - خميس الزمامرة الأحد 16 يونيو 2019 - 15:30
والله والله والله العظيم سوف يحاسبون على اي نقطة بنزين اضاعوها في غير مصلحة البلاد..... غي خليهم يشبعوا حلوى .............اللهم احشرنا مع المساكين يا رب
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82 - معلم الأحد 16 يونيو 2019 - 15:30
إلقيت به ذات يوم حار في مراكش مغلقا عليه زجاج سيارته الطويلة السوداء وتظهر عليه آثار برد المكيف ويسير في تلك"الحرنة" ببطء وخيلاء في شارع مزدحم أشرت له بيدي بلغة البكم بتحية حتى ابتسم وزالت شكوكه ثم أشرت له مرة أخرى بإشارة الصفر،ابتسم وكابر كي يستمر مبتسما ابتسامة صفراء شاحبة رادا إليَّ الاشارة بإشارة صفر، كان وجهي محمرا بالشمس ورائحتي كأنها رائحة الشواء نظرا لسخونة جو مراكش في شهر رمضان الفضيل المنصرم.دعوت الله في نفسي أن ينتقم سبحانه من كل من أخذ اصواتنا عن طريق الدين،وخدعنا بأنه ملتزم بتعاليم الاسلام والمعقول والاستقامة والتقوى، وانصرمت في حال سبيلي على دراجتي النارية بعدما ضربت70كلم من الدوار الذي أعمل فيه معلما إلى منزلنا
معلم،طبيب،مهندس،معطل الخ الكل متضرر من سياسة تجار الدين ربما حتى الشرطة تنضاف إلى القائمة،فرغم الزيادات إلا أن المصاريف تزداد أكثر بكثير نتيجة تحريرهم للمحروقات والخوصصة الخ
تحيةوطنية حااااارة للشرطي الذي طبق القانون
ولاشك أنه غدا في قبة البرلمان سيبكي نواب العدالةوالتنمية ويغنون أغنيتهم الحقيرة انهم لا سلطة لهم وأنهم مستهدفون يعانون من التضييق والتحكم هههه تبا
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83 - محند امقران الأحد 16 يونيو 2019 - 15:30
سوف يتم طرد الشرطي واتهامه تهمة باطلة حتى يتعلم ان القانون موضوع فقط لمن لهم سوى الله
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84 - محمد فوغال الأحد 16 يونيو 2019 - 15:31
بكرييييي تقدمنا.... هذا هو مصدر الجهل و التخلف عندنا فلبلاد.... كيفاش بغينا نصلحو المجتمع إلى كان مول لعقل (.....).....
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85 - حزب النذالة والتنمية الأحد 16 يونيو 2019 - 15:32
وماذا تتوقعون من هؤلاء تجار الدين
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86 - ADAM الأحد 16 يونيو 2019 - 15:33
مادا سنقول عن حزب إستغل الدين للنجاح في الإنتخابات و الوصول ألي السلطة و أيضا إستغل من يسمون أنفسهم بنشطاء لمى يسمى مواقع التواصل الإجتماعي لإطلاق حملة مقاطعة ضد شركة أفريقيا غاز ليس لأنها تحتكر السوق أو تغش في منتجاتها لكن فقط لأن مالكها هو وزير الفلاحة عبدالعزيز أخنوش وزير الفلاحة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار و نفس الشئ مع شركة سيدي علي لأن مالكتها كانت هي رئيسة مقاولات المغرب و نفس الشئ مع شركة سنطرال كما إستغلوا ما كان يسمى بالتورات العربية للضغط على الدولة كما إستغلوا الفقراء بالضحك عليهم بدموع التماسيح بالإضافة إلى صرف اموال دافعي الضرائب في سفريات من أجل التحواس في مختلف دول العالم بدعوى تمتيل المغرب في المؤتمرات الدولية و اللائحة طويلة و أتمنى أن يطبق القانون بالصرامة اللازمة
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87 - مغربي من الريف الأحد 16 يونيو 2019 - 15:33
القانون فوق الجميع يطبق على المعلم والاستاذ الذي ينتظره التلاميذ والطبيب الذي ينتظره المريض و اي موظف في الدولة يجب ان يمتثل للقانون.ما هاذا السلوك ان كان صحيحا .ان عظمة الشعوب تقاس بمدى احترام مسؤوليها لعلامة قف والضوء الاحمر وجميع القوانين سواء كانت للمرور اوالضرائب او اي شيء.ان يكون الانسان مسؤولا ويسمح لنفسه بخرق القانون هذا لا يناسب المسؤول.لقد قرات يوما ان وزيرا في بريطانيا تم توقيفه من طرف شرطي وحرر له محضرا وتم انقاصه النقط.ولكن هذا لم يتعاظم عل. الشرطي.
اليوم الذي نحترم فيه انفسنا ونحترم القوانين الجاري بها العمل سنتقدم
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88 - سمير الأحد 16 يونيو 2019 - 15:33
لا يصوت لهذه الأحزاب السياسية الفاشلة إلا الجاهلون
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89 - حاييم الأحد 16 يونيو 2019 - 15:34
عمدة المدينة ليس موظف عادي فهو موظف ممتاز يشتغل 24ساعة في 24ساعة .وكل التدشينات والاشغال واانظافة ليس لها وقت محدد لذلك فالتحري في الموضوع يبعد اللغط .
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-6
90 - مهدي ميد الأحد 16 يونيو 2019 - 15:36
شيء عادي كون جل رجال الشرطة والدرك والعسكر وووو لايمتتتلون هم اصلا وجلهم لا يحملون لا خودات للرأس ولا أوراق تبوتية ولا التأمينات بان ليهم هر العمدة نتا اسي شرطي مرور قبل ما طبق القانون طبقو علي رأسك اولا هذه حسابات سياسية والله لو كان مكان العمدة رئيسه في العمل لا قدر يوقفو ممكن يعطيه التحية من فوق لذالك باركا من هاد الخزعبلات نحن نعرف للامية والجهل للعموم الشعب خاص هر فين يشدو
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-3
91 - م عبدو الأحد 16 يونيو 2019 - 15:37
مرة أخرى يفظحكم الله. سبحان الله فظائحكم اختلفت وتنوعت حتى كادت أن تعمم على كافة شؤون حياتكم العامة والخاصة. إنها إشارة لمن لا يريد أن يقتنع بعد أن هؤلاء ما جاؤوا لتسيير الشأن العام بالبلاد إلا ليستغلوا مراكزهم ليفعلوا ما يشاؤون حتى وإن كان ذلك ضد القانون الذي يمتثل له المغاربة.
من يكون هذا الذي لا يمتثل للساهرين على تفعيل القانون والأمن بالبلاد؟ البارحة فقط وهو نكرة. هل يظن أنه أصبح فوق القانون؟لا ثم ألف لا. هذه هي الفرصة التي سنعرف بعدها ما إذا أصبحنا فعلا سواسي أمام القانون أم أنها أسطوانة موجهة للإستهلاك الخارجي.
يجب القبض على هذا العمدة ومحاسبته مثل أي مواطن،علما أنه اقترف مخالفة لا يقترفها المواطن العادي،وهو استعماله لسيارة الخدمة العمومية التي يؤدي مصارفها المواطن.
إننا ننتظر وسوف نتتبع هذه القضية باهتمام كبير وعلى ضوء النتائج سوف نتصرف.
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92 - ممرض بالمستشفى الجامعي مراكش الأحد 16 يونيو 2019 - 15:39
تحية لشرطة المرور على الحيادية و تطبيق القانون
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93 - FOUAD الأحد 16 يونيو 2019 - 15:41
يخيل الي ان جميع كوارث المغرب .. استغلال الفسفاط و مقالع الرمال و "بلاد الكيش" و "بلاد جموع" و المعادن من ذهب و فضة و نحاس و المعادن "الناذرة" و استغلال "لافتات الاشهار" و السفر "فابور" على "حساب لارام" و المبيت بالمجان في فنادق " سبعة نجوم" على حساب وزارة السياحة و الاستحواذ على على الاراضي "الفلاحية" ب 20 درهم للمتر قبل ان يبنى عليها مطار سيدي سليمان .. يخيل الي ان "كشط" خيرات المغرب سببها pjd .. و اما الاخرون ا حزابا و موظفين كبارا فنزهاء جدا .. و مواطنون مواطنون و مخلصون لا مثيل لهم .. كان المغرب ضمن دول OCDE و ينافس على المراتب الاولى قبل مجئ PJD !!! فلما جاء هذا اللحزب انحدرنا الى المرتبة الحالية و هي المرتبة 62 مع العلم ان الفرق بين الاول و 62 كالفرق بين الكرويلة و TGV .. ما اكثر حيرتي عندما ارى "القذا" في عين جاري و لا ارى "الخشبة" في عيني انا ! انا لا ارى القبيح الا في الاخر .. لانه ليس جديرا ان يكون مثلي .. ليس جديرا بالتقدير او الاحترام .. لست ادافع عن الانحراف لكني لا احب "انحراف تقويم الانحراف" !
Mon salam
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94 - Loutfi الأحد 16 يونيو 2019 - 15:43
ليس عمدة مراكش وحده لا يلتزم القانون !
فهناك العديد من المسؤولين و سابقين أيضا لم يلتزم بإرجاع سيارات دولة لأنهم يحسبون أنفسهم فوق القانون و لأن من سيحاسبهم هو كذلك سيفعل ذلك !!!
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95 - عبدو الأحد 16 يونيو 2019 - 15:45
لتكن متحضرا لازم ان تحترم قانون البلاد
لتكن ديمقراطيا لازم ان تحترم قانون البلاد
لتكن عمدة لازم ان تحترم قانون البلاد
لتكن من ,حزب ما لازم ان تحترم قانون البلاد
اما اذا كنت فوضاويا وقليل الادب لا يمكن أن تكون لا متحضرا ولا ديمقراطيا ولا عمدة ولا من حزب ما ولا اي شيء
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96 - سلام بو عرفة الأحد 16 يونيو 2019 - 15:46
كل فضيحة وكل فساد لابد ان يكون وراءه حزب ديني الا وهو العدالة والتنمية ،،، من لحيتهم تعرفون نفاقهم
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97 - zemmouri الأحد 16 يونيو 2019 - 15:47
في هده الواقعة اطلب من الادارة العامة للامن الوطني ان تنصف الشرطي وتطبق القانون ضد العمدة ادا كنا في دولة تدعي بانها دولة الحق والقانون وكدلك القضاء الكل سواسية امام القانون وتحية لرجال الامن النزيهين وهكدا اردنا ان يكون المغرب تطبيق القانون علئ الجميع لانستتني هدا موضف سامي او هدا كذا ووووووووو وغلى المسؤولين احترام انفسهم ويحترمون القانون لتفادي الاصطدام مع رجال الامن اي المثل يقول ماديرش فااخافش
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98 - سلمى الأحد 16 يونيو 2019 - 15:49
مشا فيها الشرطي. أكيد غيعاقبوه
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99 - Med med الأحد 16 يونيو 2019 - 15:50
اشكرالسيد الشرطي لانه قام يالراجب رمن تم فضح عقلية العدالة والتنمية الاستغلالية والسلطوية كما فضح تفكيركم وما يغطونه بالدين والاخلاق...
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100 - said الأحد 16 يونيو 2019 - 15:56
الخبر لايفاجأنا كل شيء منتظر من جماعة الحلايقية. تجار وسماسرة الدين
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101 - Hassan temara الأحد 16 يونيو 2019 - 16:05
جميع موظفي الدولة أصحاب سيارات وظيفية لا يحترمون القانون والكثير منهم لا يمتثلون لشرطي او دركي المرور كلما قاموا بمخالفات مرورية لانهم بمجرد ما يحركوا هواتف الدولة الممنوحة إليهم حتى ينتهي الأمر ويصبح المخالف حرا طليقا بينما يبقى الشرطي حائرا في أمره... السبب في ذلك لأننا نعيش فوضى عارمة بينما القانون يبقى في الكتب يعلوه الغبار العنكبوت... الحكومة نائمة في سبات عميق عن التشديد على تطبيق القانون على الجميع لكنها تتسابق مع الزمن لإخراج مراسيم ترسم فيها مستقبلها الفاخر بعد التقاعد او انتهاء المهمة...
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102 - عبد الله الأحد 16 يونيو 2019 - 16:06
من اراد ان يبقى مع الله نظيفا لا يسمح لنفسه ان يدخل في وظيفة مع الدولة فإنه يدخل في اكل الحرام فاستغلال سيارات الدولة وبونات الوقود فوضى بمعنى الكلمة شيء يحرق القلب
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103 - محمد الأحد 16 يونيو 2019 - 16:07
واش عمار شي مسؤول في بلدنا الحبيب سجلت ضده مخالفة اللهم الرادارات الثابتة وهي الآلة التي لا تميز بين المسؤول وغيره بارك من البوليميك الخاوي ولم التركيز على البيجيدي دون غيرهم شوفوا شي مواضيع أخرى تهم الشعب ودوروا الباربول لجهات أخرى
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104 - عبده/الرباط الأحد 16 يونيو 2019 - 16:07
المدير العام للامن الوطني امر بتطبيق قانون السير ضد ساءق سيارة اخته.... وعمدة مراكش اضاف الى مخالفة الافراط في السرعة جنحة عدم الامتثال.... و على كل حال .. اذا تم اداء المخالفة من طرف مالية الجماعة فمن سيؤدي عقوبة عدم الامتثال و هي عقوبة شخصية؟؟؟؟
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105 - لوسيور الأحد 16 يونيو 2019 - 16:10
تحية للشرطة ولرجال الدرك ولكل الساهرين على احترام القانون..ولو ان صوت القانون في بلدنا خافت .قال احد الموسيقيين "" حتى في الموسيقى صوت الطبل اعلى من صوت القانون""
من هو اذكى الحيوانات..والله كنت استمتع باغنية " شمس الضحية"لابي بكر سالم وهي اعنية ملتزمة من يسمعها يظن انها اغنية وجدانية في العشق انها في عشق الاوطان اغنية حزينة كالحزن العميق الذي نشعر به عندما نرى بعض المسؤولين الذين اصابتهم متلازمة البطر والاشر..
تحية لكل شرطي حر ورجل امن حر تحية لكل من يحبون اوطانهم حبا جما ...
مطلع الاغنية
غدرة على الناس ياشمس الضحية
يالله اشرقي !!

باشوف شاطي المحبة لي مرصع
باللول والمرجان
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106 - شخص محايد الأحد 16 يونيو 2019 - 16:11
السؤال المطروح هل كان هذا الشرطي ويتصرف بنفس الطريقة ويطبق القانون مع فاطمة المنصوري او اي مسؤول اخر من حزب التراكتور أو حزب الأشرار ؟
أم أن حزب العدالة والتنمية مقصود ويتعرض لحملة إعلامية شعواء قبل الانتخابات لمصلحة حزب الأشرار
للإشارة انا لست متحزبا ولم أصوت خلال حياتي كلها أي 50 سنة الا مرة واحدة في بداية التسعينات وندمت عليها ندما شديدا
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