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كُتّاب وآراء
عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور
أكدت مصادر جريدة هسبريس أن شرطة المرور بمراكش استوقفت اليوم سيارة للجماعة من نوع "بوجو 508" وعلى متنها عمدة المدينة العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما رصده رادار الشرطة يمر بسرعة مفرطة.
وأفادت المصادر نفسها بأن شرطي المرور عندما أوقف العمدة وشرع في تحرير محضر المخالفة، قام بلقايد بتقديم نفسه بأنه العمدة وغادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة.
ولم ينتظر عمدة مراكش تطبيق القانون، في حين أصر الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.
وعلم الموقع أن شرطة المرور حررت محضرا بالمخالفة وستحيله على النيابة العامة المختصة، لأن تطبيق القانون واجب في حق الجميع، بمن فيهم العمدة الذي هو أول شخص ينبغي أن يرضخ لأحكام القانون، حسب المصادر ذاتها.
وتطرح قضية العمدة مرة أخرى مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، وفي المهمات الرسمية، خاصة أن اليوم أحد، كما أنها تثير مسألة التزام الفاعلين العموميين باحترام القانون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (106)
يجب تطبيق القانون على جميع المواطنين. وإلا أصبحت البلاد كالغابة ، وبالتالي ستفقد مؤسسات الدولة مصداقيتها.
لكن نقطة الضوء في هذه النازلة،إصرار الشرطي على القيام بواجبه دون خشية لومة لائم...فتحية تقدير له ولامثاله من هذا المنبر.
ادن فهو ليس قاعدة عامة ومجردة كما علمونا في الحقوق
خيانة الأمانة.
لي دارها بيديه يفكها بسنيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : تهنئة لشرطة المرور
علما لجهود دائرة المرور الجبارة والمبادرات القيمة والفعالة التي تقوم بها الجهة المعنية حرصا على سلامة الفرد والمجتمع عامة . انا شخصيا اهنا شرطي المرور على مافعله إزاء هذا العمدة كونه فرد من المجتمع ويلزمه أن يكون المثل الأعلى في تطبيق القانون واطلب من مسؤولين دائرة المرور بترقية هذا الشرطي حتى يكون نموذجا فعالا لامثاله لأن هناك من كان ضحية أدت إلى الوفاة لمثل هذه الأفعال. ...
وشكرا جزيلا
وحتى خارج أوقات العمل
القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون إستثناء أو انتماء سياسي أو مناصب.
نحن لا نحقق ذاتنا إلا في الخروقات و اختلاس الأسبقية في الصفوف و التمسمير و ...
نفتقر إلى ضمير جماعي يحترم المباديء العامة.
و
" لو دامت لغيرك ما آلت إليك " .
أما تجار الدين الدئاب الملتحية الى الاسفل..
فاهم المسؤولية بالمقلوب، الله يعفو عليه
تحية للشرطي لي دارت خدمتو
هناك من يستعمل طائرات الدولة وينهب أموالها بلا مسائلة . ونحن ضد استعمال الموظفين سيارة الدولة خارج أوقات العمل مهما كانت مهمته ومكانته .لكن التركيز على حزب معين فيه نوع من الازدواجية والله اعلم.
ولو كان أحد أبناء الشعب لتم وضعه كمبحوت عنه لعدم الامتتال وقاموا باعتقاله
راه شفنا فعايلهوم. ما يخفاوش علينا
الا إذا احترم مسؤولي ومنتخبي البلاد القانون سينقص من صولتهم وجبروتهم وطغيانهم مع احترامي التام لأخيارهم
لا ثم لا
سيعطي انطباعا جيدا وسيكونون صورة مشرفة لهم وسيحدوهم في ذلك بقية الشعب
وان عدم زجر هؤلاء سيمنح ذوو النفوس الخبيثة قوة لمواصلة شذوذهم في جميع المناحي
يجب ضرب كل من خرق القانون كبر شأنه أم صغر ضربا من حديد ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه خرق القانون
نداء لمسؤولي البلاد لا ترحموا كل من خالف القانون وبذلك ستمنحوا البلد هيبته والله المعين
معلم،طبيب،مهندس،معطل الخ الكل متضرر من سياسة تجار الدين ربما حتى الشرطة تنضاف إلى القائمة،فرغم الزيادات إلا أن المصاريف تزداد أكثر بكثير نتيجة تحريرهم للمحروقات والخوصصة الخ
تحيةوطنية حااااارة للشرطي الذي طبق القانون
ولاشك أنه غدا في قبة البرلمان سيبكي نواب العدالةوالتنمية ويغنون أغنيتهم الحقيرة انهم لا سلطة لهم وأنهم مستهدفون يعانون من التضييق والتحكم هههه تبا
اليوم الذي نحترم فيه انفسنا ونحترم القوانين الجاري بها العمل سنتقدم
من يكون هذا الذي لا يمتثل للساهرين على تفعيل القانون والأمن بالبلاد؟ البارحة فقط وهو نكرة. هل يظن أنه أصبح فوق القانون؟لا ثم ألف لا. هذه هي الفرصة التي سنعرف بعدها ما إذا أصبحنا فعلا سواسي أمام القانون أم أنها أسطوانة موجهة للإستهلاك الخارجي.
يجب القبض على هذا العمدة ومحاسبته مثل أي مواطن،علما أنه اقترف مخالفة لا يقترفها المواطن العادي،وهو استعماله لسيارة الخدمة العمومية التي يؤدي مصارفها المواطن.
إننا ننتظر وسوف نتتبع هذه القضية باهتمام كبير وعلى ضوء النتائج سوف نتصرف.
Mon salam
فهناك العديد من المسؤولين و سابقين أيضا لم يلتزم بإرجاع سيارات دولة لأنهم يحسبون أنفسهم فوق القانون و لأن من سيحاسبهم هو كذلك سيفعل ذلك !!!
لتكن ديمقراطيا لازم ان تحترم قانون البلاد
لتكن عمدة لازم ان تحترم قانون البلاد
لتكن من ,حزب ما لازم ان تحترم قانون البلاد
اما اذا كنت فوضاويا وقليل الادب لا يمكن أن تكون لا متحضرا ولا ديمقراطيا ولا عمدة ولا من حزب ما ولا اي شيء
من هو اذكى الحيوانات..والله كنت استمتع باغنية " شمس الضحية"لابي بكر سالم وهي اعنية ملتزمة من يسمعها يظن انها اغنية وجدانية في العشق انها في عشق الاوطان اغنية حزينة كالحزن العميق الذي نشعر به عندما نرى بعض المسؤولين الذين اصابتهم متلازمة البطر والاشر..
تحية لكل شرطي حر ورجل امن حر تحية لكل من يحبون اوطانهم حبا جما ...
مطلع الاغنية
غدرة على الناس ياشمس الضحية
يالله اشرقي !!
باشوف شاطي المحبة لي مرصع
باللول والمرجان
أم أن حزب العدالة والتنمية مقصود ويتعرض لحملة إعلامية شعواء قبل الانتخابات لمصلحة حزب الأشرار
للإشارة انا لست متحزبا ولم أصوت خلال حياتي كلها أي 50 سنة الا مرة واحدة في بداية التسعينات وندمت عليها ندما شديدا