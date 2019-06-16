عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور

هسبريس من الرباط

أكدت مصادر جريدة هسبريس أن شرطة المرور بمراكش استوقفت اليوم سيارة للجماعة من نوع "بوجو 508" وعلى متنها عمدة المدينة العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما رصده رادار الشرطة يمر بسرعة مفرطة.

وأفادت المصادر نفسها بأن شرطي المرور عندما أوقف العمدة وشرع في تحرير محضر المخالفة، قام بلقايد بتقديم نفسه بأنه العمدة وغادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة.

ولم ينتظر عمدة مراكش تطبيق القانون، في حين أصر الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.

وعلم الموقع أن شرطة المرور حررت محضرا بالمخالفة وستحيله على النيابة العامة المختصة، لأن تطبيق القانون واجب في حق الجميع، بمن فيهم العمدة الذي هو أول شخص ينبغي أن يرضخ لأحكام القانون، حسب المصادر ذاتها.

وتطرح قضية العمدة مرة أخرى مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، وفي المهمات الرسمية، خاصة أن اليوم أحد، كما أنها تثير مسألة التزام الفاعلين العموميين باحترام القانون.