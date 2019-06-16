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كُتّاب وآراء

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حكومة العثماني تعتزم تثبيت "التوقيت الصيفي" طول السنة بالمملكة

حكومة العثماني تعتزم تثبيت "التوقيت الصيفي" طول السنة بالمملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 16 يونيو 2019 - 16:30

تتجه حكومة العثماني، في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.

وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).

وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "إيجابية عموما"، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش + واحد" بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.

وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم "التوقيت الصيفي" رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان. ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب، حبيس أدراج "ثلاجة البرلمان".

مصادر حكومية سابقة أوضحت لهسبريس أن الحكومة ستصدر بعد كشف نتائج الدراسة المتعلقة بالمرحلة الثانية مرسوما جديداً بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية على صلاحيات الحكومة لتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.

حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية (أكتوبر 2018 إلى مارس 2019)، وفقا لنتائج الدراسة التي جرى كشفها أول أمس الجمعة، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي ربح في الطاقة ما يقدر بـ37.6 جيغاواط/ ساعة.

وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 ملايين درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر بـ11444 طناً.

الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قال في جواب على سؤال برلماني الأسبوع الماضي إنه "لا توجد أي علاقة بين ساعة غرينيتش زائد واحد وبين اضطرابات النوم، ليس فقط في المغرب بل في جميع الدول التي اتخذت هذا القرار".

وأشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى أن الاضطراب ينتج عن كثرة تغيير التوقيت على طول السنة، موردا أن "المرور من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وسط السنة هو ما يخلف آثارا صحية، لكنها محصورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - Hicham الأحد 16 يونيو 2019 - 16:38
حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة
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139
2 - مواطن 5 الأحد 16 يونيو 2019 - 16:38
التوقيت الصيفي طول السنة نعمة و راحة و على الدين ينتقدونه ألا يعمموا و يتكلموا على أنفسهم فقظ لأن الكثبر منا بفصلونه
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-266
3 - كريم الأحد 16 يونيو 2019 - 16:40
الإسبان ندمو على اضافة ساعة في عهد فرانكو و الان هناك أصوات في اسبانيا تريد العودة إلى gmt, و نحن نبحث عن المشاكل، السؤال المطروح، هل سيبقون على الساعة حتى في رمضان، خصوصا عندما يأتي الشهر خلال الشتاء
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82
4 - تازي الأحد 16 يونيو 2019 - 16:40
لماذا لا وأكثر من 96في المية لا يريدون زيادة الساعة اللهم ان هدا منكر لك الله يا مغربي
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112
5 - Aboufaris الأحد 16 يونيو 2019 - 16:43
اذا كانت الدراسة اقرت مزايا الساعة الإضافية وتغييرها من وقت لاخر يتسبب في إضرابات، فماذا انتم فاعلون في شهر رمضان؟
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47
6 - وجدة الوطنية الأحد 16 يونيو 2019 - 16:43
العيب في السدج الدين صوتوا عليكم .و في المقاطعين . باختصار الله يجيب شي رزيق باش نفوجو في هدا الصيف و ننسى خرجات لباجدة
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50
7 - محمد عزوز الأحد 16 يونيو 2019 - 16:44
تحديد التوقيت إختصاص الحكومة، كفى بكأ مثل الأطفال الصغار.
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-83
8 - عزيزة الأحد 16 يونيو 2019 - 16:44
حسبنا الله ونعم الوكيل حكومة لا تراعي ما يريده المواطن البسيط العادي الذي يمثل 99% من تعداد الساكنة. اتعبتمونا واثقلتم كاهلنا ماديا ومعنويا لكن تذكروا ان تلك المناصب غير دائمة لكم ولن يبقى لكم منها الا دعوات الناس بالشقاء.
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57
9 - مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 16:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبنا الله و نعم الوكيل
نتيجة اصلا معروفة فلا يمكن للحكومة ان تخرج دراسة تقوم بها من اجل قرار اتخدته او فرض عليها و تكون نتائجها عكس القرار لذلك اصلا لم نكن ننتظر نتائج دراسات مزعومة و غير مستقلة لنا الله في هذا الوطن الذي اصبح يضيق يوما بعد يوم
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39
10 - مهزلة الأحد 16 يونيو 2019 - 16:45
تدير عليه استفتاء من غير المعقول فرض شيء على 40 مليون عنوة
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45
11 - خدوج الأحد 16 يونيو 2019 - 16:45
شفت فيديو هسبريس عجبني على اليوتيوب ويتحدث عن أصل الساعة وكفاش المغرب كيقلد فرنسا وعطا نفس المبررات اللي عطاتها فرنسا من أول يوم اعتمدت فيه التوقيت ، وتبين بعدها أنها مبررات واهية داكشي إضافة للمخاطر الصحية داكشي علاش أوربا كلها وقفات هاد التوقيت ،الفيديو بعنوان :
تغيير التوقيت الرسمي ..أصل الفكرة وانعكاسها على الصحة ردا على وزير الإدارة والوظيفة ...
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40
12 - الله ياخد الحق الأحد 16 يونيو 2019 - 16:46
كولشي زدتو فيه حتى الساعة ديال الله لعبتو قصتو فيها الله يعفو علينا و صافي
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34
13 - لحطايزي الأحد 16 يونيو 2019 - 16:46
لا للتوقيت الصيفي طول السنة لأن له آثار نفسية وجسدية سلبية على جميع شرائح المجتمع المغربي خاصة التلاميذ في العالم القروي
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36
14 - مواطن مضرور الأحد 16 يونيو 2019 - 16:46
مكين لا دراسةولا والوا هدو غير تيتسناونا نقبلوا بالوضع ولكن الما نضنا ودرنا وقفات احتجاجية مغديش اتصنطوا لينا
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35
15 - اكس الأحد 16 يونيو 2019 - 16:46
الله ياخذ فكم الحق....ضد فالشعب لا حول و صافي
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28
16 - محمد أمين الأحد 16 يونيو 2019 - 16:47
انا لن نقبل هده الساعة كبغيت تعبدون في بلادنا بغيت العدبكم الله في الدنيا والآخرة انشاء الله وكلنا عليكم الله والله يخد فيكم الحق
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21
17 - Houssam الأحد 16 يونيو 2019 - 16:48
لم نعايش مع هذه الحكومة إلا الويلات فيارب اعفنا منهم لقد ظلمونا في كل شيء .ما تركوا أحدا في هدا البلد إلا و ظيقوا عليه الخناق.الكل مستاء منهم لقد جعلوا الشعب رهينة بقراراتهم اللا شعبية.الله ياخد الحق.
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22
18 - AHMED الأحد 16 يونيو 2019 - 16:48
والله العظيم نستاهلوا يعملوا فينا ما بغاو ما دام احنا اللي اختارنا هاذ الحيوانات واعطيناهوم قيمة.. واكثر من هاذ الشي كنتفرجوا فيهم باش كيزيدوا يطغاو حسبنا الله ونعم الوكيل !
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27
19 - القزاز الأحد 16 يونيو 2019 - 16:48
لعلها القشة التي ستقصم ضهر البعير! !!!
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19
20 - منير الأحد 16 يونيو 2019 - 16:49
و الله هذه مهزلة
الساعة الإضافية عندها تأثير كبير على صحة الإنسان
وذلك أشارت إليه دراسات عالمية كثيرة و معمقة في خضوص هذه الساعة
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18
21 - ضد الساعة الأحد 16 يونيو 2019 - 16:49
العبث تم العبث تم العبث خليو الوقت عليكم وغيروا انفسكم راه المجتمع تقسم الى قسمين هناك من يعمل بغرينيتش وهناك من زاد ساعة ومع الوقت دابا يزيدوه نهار وفي اخر الولاية ديال الحكومة زيدوا شهار
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16
22 - مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 16:50
ساعۃ زايدۃ ساعۃ ناقصۃ فين المشكل العثماني اعطاكم باش تديو ولادكم المدرسۃ وماترجعوش كاع الی العمل هادي ماش نعمۃ من عند الحكومۃ المغرب احسن بلد في العالم خاصنا عا شويۃ الفلوس
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-18
23 - ادريس الأحد 16 يونيو 2019 - 16:50
حكومة العثماني غير وسيلة تنفيذ اوامر الصنادق المانحة
لاحول لها و لا قوة
واحد احاجة لي خاصها دير : تقدم الاستقالة باش هادشي اتفرش
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18
24 - سعاد الأحد 16 يونيو 2019 - 16:50
الله ياخذفيهم الحق دعيناهم الى الله وهو الذي سيقتص لنا منهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللي غلب يعف .ان غدا لناظره قريب الدنيا فانية والحساب سيكون عسيرا
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14
25 - كندي الأحد 16 يونيو 2019 - 16:51
بالفعل سيثبثون الساعة الصيفية طول السنة فهم يلتحقون بمكاتبهم حتى الثانية عشرة صباحا
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17
26 - إلى مواطن 5 الأحد 16 يونيو 2019 - 16:51
إلى صاحب تع مواطن 5 نتا محال واش عايش فالمغرب.زعما المغاربة يصليوا العشا في ١١ ديال الليل و يمشيوا يتعشاو وينعسو فنص الليل ويفيقوا في الستة هاذي جاتك عادية وبييييخر ؟؟
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17
27 - Momo الأحد 16 يونيو 2019 - 16:52
زيدو ساعة ولا جوج و الله ما ننتضرو منكم شي حاجة زينة،يا حزب الندالة و التعرية من يوم ما دخلتو للحكومة و احنا عايشين ف المشاكل و الازمة و الخنقة.الله ياخذ فيكم الحق يا تجار الدين دعيناكم لله.
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16
28 - حسن الأحد 16 يونيو 2019 - 16:53
ان لم تستحي فافعل ما شئت حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عجل برحيل هذا الظالم
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12
29 - mourad ch الأحد 16 يونيو 2019 - 16:54
السلام عليكم بكل اختصار وما قل ودل
الله يخد الحق في العثماني او رباعتو كاملين وبدون استثناء وشكرا
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12
30 - قرار الأحد 16 يونيو 2019 - 16:54
هاد الحكومة غير واحلة ف الساعة نزيدو ساعة نقصو ساعة واش مكاين شي حاجة خرا بلا سعا
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10
31 - الجهل عار الأحد 16 يونيو 2019 - 16:56
الحكومة لاتقرر ولا تخطط وإنما تنفذ التعليمات والقرارات.( قال ليها زيدي لا نقصي)
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11
32 - مغربي أصيل الأحد 16 يونيو 2019 - 16:57
أنا إلى حد الآن لا أعرف كم الساعة
الله ارحم الوالدين شي واحد اقول لي شحال الساعة.
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9
33 - من روما الأحد 16 يونيو 2019 - 16:57
لا حولة ولا قوة الا بالله هاد الناس لقاوها سايبا زيد ساعة نقص ساعة قدرتو غير على الساعة ما بانو ليكم سبيطارات تزيدوهم ولا مدارس ولا طرقات لولينا تنشوفو ضحايا حرب الطرق اكتر من الدول التي بها حرب حسبنا الله ونعم الوكيل
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10
34 - الحكومة ادرى الأحد 16 يونيو 2019 - 16:58
واش نتوما كاتفهمو حسن من الحكومة الرشيدة هي عارفا مصلحتها عفوا مصلحتنا.
الله يخد فيهوم الحق غير فالصيف كنفيقو بكري أو نعسو معطلين مرضتونا الله امرضكم
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10
35 - ابو ياسين الأحد 16 يونيو 2019 - 16:59
اشك في مصداقية هذه الدراسة: كيف يعقل ان تكون لها اثار ابجابية والكثير من المغاربة يعبرون في كل مرة عن سخطهم منها ؟الغرض الوحيد من هذه"الدراسة"هو القفز على رغبات المواطنين.ان الله يمهل ولا يهمل.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9
36 - hossain الأحد 16 يونيو 2019 - 16:59
ما لم تعترف به الدراسة هو ان المغرب يسير بتوقيتين توقيت للادارة والدراسة والقطاع الخاص فيما الفلاحة والصنايعية وهي الفءة الأكثر تعتمد توقيت غرينتش توقيت الصلاة الأجر الوحيد هو ان المغاربة يصلون الفجر في وقته أثناء الشتاء لا غير اما الطاقة الكهربائية فلا اقتصاد ما تؤديه لا يتغير بالعكس فهو في ارتفاع
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8
37 - جام مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 17:02
و ماذا عن منتصف اليل عند 00:00
و منتصف النهار عند 12:00.
هل ستتم ايضا ازاحته في المقررات الى 13:00
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3
38 - larbi.k.h الأحد 16 يونيو 2019 - 17:03
هذا جزاء كل من صوت لصالحهم
أتمنى ان يشارك عموم المواطنين في الانتخابات القادمة ولا احد يصوت عليهم
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3
39 - صلاح الأحد 16 يونيو 2019 - 17:04
التوقيت الصيفي جيد جدا نحن جزء من هدا العالم واغلب تعاملاتنا التجارية مع أوروبا وهي علي توقيت GMT+1
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-7
40 - مغربية الأحد 16 يونيو 2019 - 17:05
نستاهلوا يتلاعبوا بينا احنا لي عطينا راسنا للمتاجرين بالدين والاطباء النفسانيين
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4
41 - بوزيان الأحد 16 يونيو 2019 - 17:05
حكومة تفكر في مصالحها وتضرب عرض الحائط مشاكل وهموم الشعب. من الأحسن اضيفوا ساعتين أو ثلاث أو أربع حسب ما ملكت أيمانكم أيها القتلة
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4
42 - yassmin الأحد 16 يونيو 2019 - 17:06
انا مفهمتش حكومة معندهاش أغلبية وكتصادق على قانون وكيطبق ايوا فهم التسطا ولا كلشي مخلط ماكاين لا معارضة لا حكومة كلهم بحال بحال كينفدو أوامر فقط
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0
43 - تفو على حكومة الأحد 16 يونيو 2019 - 17:07
الساعة الله، هد الحكومة واش كتمثل الشعب أولا اصحاب الشركات ؟ الشعب ماباغيش gmt+1 لصيف لشتاء (أو باش متبقاوش تفرعوا لينا راسنا أو تقولوا هديك أقلية ديروا إستفتاء) أولا شفتي طيروا هاد الpjd أو حكومتها أو برلمانها كاع، من نهارا جات أو المغرب لور لور ،كولشي زاد، المعيشة، الضريبة، المازوط، السكن، الدواء ....
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2
44 - الغول الأحد 16 يونيو 2019 - 17:10
العثماني تيقرا التعليقات ديالكم و كيخور فمناخرو او كيضحك عرف بانه ضمن تقاعد+التقاعد المريح اللي غايشد حيث كينفد غا التعليمات وانتم كتحرقو فعصابكم ههه و كتوعدوه فالانتخابات وكتنساو القضايا المهمة
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4
45 - مصطفى الأحد 16 يونيو 2019 - 17:12
يجب على حكومة العتماني أن تغادر وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم تصرفاتهم يشمءز منها الأطفال
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6
46 - مخمد المربع الأحد 16 يونيو 2019 - 17:13
أما رأي الشعب لم تستمعوا إليه...فلو كنتم ديمقراطيون كما تتبجحون،لأعلنتم إستفتاء إزاءها...حكومة مهلوكة فارغة...
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0
47 - الشاوني الأحد 16 يونيو 2019 - 17:13
رجل قليل الكلام كثير التعرض للملام لانه ليس اهلا وليست له القدرة على اخد الزمام...لقيتي الشعب زيزون ...دير مابغيتي.....
الله ياخد فيك الحق
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1
48 - سغيد الأحد 16 يونيو 2019 - 17:13
على الحكومة ادا أرادت الاقتصاد في الطاقة فليبدأ البرلمانيين والوزراء و الموظفون السامون بأنفسهم من يستغل سيارات الدولة مجانا من يستغل الوقود مجانا من يستغل الطاقة مجانا من الكهرباء الماء على رئيس الحكومة أن يكون واقعيا لأنه لا يمكن أن نخبأ الشمس بالغربال كفاكم استهتارا وتهكما على هدا الشعب المتسامح ولكن كل هده المصائب جاءت من الوزير الأول السابق بنخيران الدي أقول له الله ياخد فيك الحق ونشوفو فيك شي نهار نتشفاو فيك
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1
49 - +1 افضل من +0 الأحد 16 يونيو 2019 - 17:14
اين المشكلة في الساعة التي تقرها الحكومة
الذين يعيشون في اوربا يعرفون قيمة الساعة لذلك عندم قي اسبانيا +2 على خط كرينتش الفياق بكري مزيان يتزامن مع اداء صلاة الفجر لان العودة الى النوم لا يفيد للصحة ابتعدوا عن الكسل والخمول وغادي تتوالفوا مع الوقت
التوقيت الذي اقدرته الحكومة جاء نتيجة دراسة مبني على احصائيات وليس على التكهمان اوا ماشي معزة ولو طارة كونوا وطنيين
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-4
50 - maghribia الأحد 16 يونيو 2019 - 17:15
ليس المشكل في اضطرابات النوم بل في استيقاظ العاملين باكرا في ظلام الصباح وبالتالي تعرضهن لحالات السرقة والجريساج خاصة في المدن الكبرى. شيء آخر. إذا انتم تمكنتم من تقليص استهلاك الطاقة فنحن تم الزيادة في فاتورة الكهرباء بسبب استيقاظنا في الظلام
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2
51 - حكومة العار الأحد 16 يونيو 2019 - 17:15
عجبا لأمر هذه الحكومة، تستميت في اتخاذ قرارات تضرب القوة الشرائية للمواطنين، تحرمهم من حقوقهم، تصيبهم في صحتهم، تؤذي استقرارهم النفسي والوظيفي والبيولوجي والوظيفي... اقترب للحكومة انتخابها وهي في ظلم متمادية...
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1
52 - مجرد رأي الأحد 16 يونيو 2019 - 17:16
لا زالت ساعات غالبية المغاربة ثابتة على التوقيت القانوني العادي الذي يوافق توقيت غرينتش العالمي.
ولا زال المغاربة متشبتون بموقفهم الداعي إلى العودة الى التوقيت البيولوجي الذي دأبوا عليه وألفوه كونه يستقيم مع مواقيت الصلاة و أوقات أكلهم و سفرهم و نومهم و يتماشى مع خصوصياتهم المتعلقة بمناسباتهم و دعوات ضيوفهم و توقيت عملهم و دراسة أبنائهم،
ولا زال التوقيت الجديد الغريب المفروض عليهم يؤرقهم و يغضبهم لأنه بكل بساطة ليس سليما ولا صحيحا ولا قانونيا . فهو يتنافى مع نمط عيشهم
إذ بالعمل به يقل الإنتاج في العمل و يتقهقر المستوى الدراسي للتلاميذ والطلبة و تختل مواقيت الصلاة عند الجميع و يتنازع زمن المغاربة توقيتان (الجديدة والقديمة ) و تتفشى الجريمة و تتفكك الأسر و يضيق الحال و تتضرر صحة المغاربة و نفسيتهم ويهان الشعب في أمر لا يكلف خزينة الدولة سنتا واحدا !!!!
قرار مجاني جانب الصواب واعتدى على حقوق المغاربة في اختيار التوقيت الذي يليق بهم.
واش كاين شي صلاة الظهر مع 13:25
أما العشاء كيخرجو الناس من الجامع مع 23:00 و يمشيو العراضة مع 00:00 وينعسو مع 2:30
فوقاش يفيقو الصباح! ؟؟
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2
53 - مواطن بسيط الأحد 16 يونيو 2019 - 17:16
لو كانت هذه الدولة تحترم شعبها لما كانت تفرض عليه كل شيء من دون الرجوع إليه،وهي تعمل بمبدأ السكوت علامة الرضى
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0
54 - ابراهيم الأحد 16 يونيو 2019 - 17:19
أنا مع انتخابات سابقة لأوانها
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1
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