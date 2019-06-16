24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:13
|20:45
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير يسجل التفاوت بين تصنيفات مناخ الأعمال وطول آجال الأداء
- الغناء في الملاهي الليلية
- هذه عشرة مزاعم تشكّك في حقيقة هبوط الإنسان على سطح القمر
- "الحلم الأمريكي" يتكسر على صخرة الواقع المُر في "أرض الفرص"
- هوس كرة القدم
هذه عشرة مزاعم تشكّك في حقيقة هبوط الإنسان على سطح القمر (5.00)
- عمدة مراكش "يستغل" سيارة الدولة ويرفض الامتثال لشرطة المرور - (128)
- "أطباء وصيادلة الغد" يتحدّون الحكومة ويتنصلون من "الجماعة" - (109)
- بريق ثالث كأس إفريقيّة للأمم يلمع في عيون مدرب "أسود الأطلس" - (102)
- هذه عشرة مزاعم تشكّك في حقيقة هبوط الإنسان على سطح القمر - (100)
- حكومة تونس تدعم خيارات الترجي في مواجهة الوداد - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكومة العثماني تعتزم تثبيت "التوقيت الصيفي" طول السنة بالمملكة
تتجه حكومة العثماني، في غضون الأيام المقبلة، إلى اتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد "الساعة الصيفية" على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (GMT+1) منذ أكتوبر 2018.
وكان العثماني أكد قبل أسابيع أن حكومته تنتظر الانتهاء من الدراسة الثانية حول اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص توقيت المملكة، أي الاستقرار في ساعة واحدة إما صيفية (GMT+1) أو شتوية (GMT+ 0).
وبناء على الخلاصات المتوصل إليها في المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية، والتي اعتبرت حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية "إيجابية عموما"، ولها منافع على الاقتصاد الوطني، فإن حكومة العثماني تتجه إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش + واحد" بصفة دائمة، وهو القرار المرتقب أن يثير الكثير من الجدل.
وما يُعزز توجه الحكومة نحو ترسيم "التوقيت الصيفي" رفضها مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان. ولازال هذا المقترح، الذي تقدم به فريق "البام" بمجلس النواب، حبيس أدراج "ثلاجة البرلمان".
مصادر حكومية سابقة أوضحت لهسبريس أن الحكومة ستصدر بعد كشف نتائج الدراسة المتعلقة بالمرحلة الثانية مرسوما جديداً بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية على صلاحيات الحكومة لتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.
حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية (أكتوبر 2018 إلى مارس 2019)، وفقا لنتائج الدراسة التي جرى كشفها أول أمس الجمعة، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي ربح في الطاقة ما يقدر بـ37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب "ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 ملايين درهم"، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر بـ11444 طناً.
الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قال في جواب على سؤال برلماني الأسبوع الماضي إنه "لا توجد أي علاقة بين ساعة غرينيتش زائد واحد وبين اضطرابات النوم، ليس فقط في المغرب بل في جميع الدول التي اتخذت هذا القرار".
وأشار الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى أن الاضطراب ينتج عن كثرة تغيير التوقيت على طول السنة، موردا أن "المرور من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وسط السنة هو ما يخلف آثارا صحية، لكنها محصورة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
نتيجة اصلا معروفة فلا يمكن للحكومة ان تخرج دراسة تقوم بها من اجل قرار اتخدته او فرض عليها و تكون نتائجها عكس القرار لذلك اصلا لم نكن ننتظر نتائج دراسات مزعومة و غير مستقلة لنا الله في هذا الوطن الذي اصبح يضيق يوما بعد يوم
تغيير التوقيت الرسمي ..أصل الفكرة وانعكاسها على الصحة ردا على وزير الإدارة والوظيفة ...
الساعة الإضافية عندها تأثير كبير على صحة الإنسان
وذلك أشارت إليه دراسات عالمية كثيرة و معمقة في خضوص هذه الساعة
لاحول لها و لا قوة
واحد احاجة لي خاصها دير : تقدم الاستقالة باش هادشي اتفرش
الله يخد الحق في العثماني او رباعتو كاملين وبدون استثناء وشكرا
الله ارحم الوالدين شي واحد اقول لي شحال الساعة.
الله يخد فيهوم الحق غير فالصيف كنفيقو بكري أو نعسو معطلين مرضتونا الله امرضكم
و منتصف النهار عند 12:00.
هل ستتم ايضا ازاحته في المقررات الى 13:00
أتمنى ان يشارك عموم المواطنين في الانتخابات القادمة ولا احد يصوت عليهم
الله ياخد فيك الحق
الذين يعيشون في اوربا يعرفون قيمة الساعة لذلك عندم قي اسبانيا +2 على خط كرينتش الفياق بكري مزيان يتزامن مع اداء صلاة الفجر لان العودة الى النوم لا يفيد للصحة ابتعدوا عن الكسل والخمول وغادي تتوالفوا مع الوقت
التوقيت الذي اقدرته الحكومة جاء نتيجة دراسة مبني على احصائيات وليس على التكهمان اوا ماشي معزة ولو طارة كونوا وطنيين
ولا زال المغاربة متشبتون بموقفهم الداعي إلى العودة الى التوقيت البيولوجي الذي دأبوا عليه وألفوه كونه يستقيم مع مواقيت الصلاة و أوقات أكلهم و سفرهم و نومهم و يتماشى مع خصوصياتهم المتعلقة بمناسباتهم و دعوات ضيوفهم و توقيت عملهم و دراسة أبنائهم،
ولا زال التوقيت الجديد الغريب المفروض عليهم يؤرقهم و يغضبهم لأنه بكل بساطة ليس سليما ولا صحيحا ولا قانونيا . فهو يتنافى مع نمط عيشهم
إذ بالعمل به يقل الإنتاج في العمل و يتقهقر المستوى الدراسي للتلاميذ والطلبة و تختل مواقيت الصلاة عند الجميع و يتنازع زمن المغاربة توقيتان (الجديدة والقديمة ) و تتفشى الجريمة و تتفكك الأسر و يضيق الحال و تتضرر صحة المغاربة و نفسيتهم ويهان الشعب في أمر لا يكلف خزينة الدولة سنتا واحدا !!!!
قرار مجاني جانب الصواب واعتدى على حقوق المغاربة في اختيار التوقيت الذي يليق بهم.
واش كاين شي صلاة الظهر مع 13:25
أما العشاء كيخرجو الناس من الجامع مع 23:00 و يمشيو العراضة مع 00:00 وينعسو مع 2:30
فوقاش يفيقو الصباح! ؟؟