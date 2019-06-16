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كُتّاب وآراء
عمدة مراكش ينفي عدم امتثاله لأمر شرطي مرور بعد مخالفة سير
قال رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، إن شرطيا من فرقة السير والجولان أوقفه، اليوم الأحد، على الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، على مستوى طريق مطار المنارة، إثر ارتكابه مخالفة تتعلق بالسرعة، رصدها رادار شرطة المرور.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريحه لهسبريس "بعد اجتيازي أضواء المرور على مستوى شارع محمد السادس، بادرت شرطة المرور بإيقاف سيارة الجماعة التي كنت أقودها لحضور نشاط رياضي ينظم بمقاطعة جليز".
وتابع عمدة مراكش قائلا: "أوقفني الشرطي فامتثلت لأمره بكل هدوء واحترام لمهمته، ولما تعرف على هويتي تبادلنا التحية، والتفت إلى زميل له كان يحمل آلة الكاميرا بيده، وأخبره بهويتي، فطلب منه تسجيل اسمي".
وأضاف بلقايد "انصرف عني شرطي المرور الذي أوقفني بعدما ودعني، ثم تابعت مساري بكل هدوء". وزاد متسائلا "أين المشكلة إذن؟ لو طلب مني رجل الأمن أداء المخالفة ورفضت سيكون الأمر عيبا ومشينا"، قبل أن يضيف "هذا ليس من شيمي وأخلاقي".
ونفى رئيس جماعة مراكش أن يكون غادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة، دون أن ينتظر تطبيق القانون، وكذب ما تم تداوله بخصوص إصرار الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.
وبخصوص مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، قال بلقايد: "بمراكش لا توجد عطلة لدى المسؤولين، الذين تسرقهم المهمات الرسمية، خلال كل أيام الأسبوع، من أسرهم وأبنائهم".
واستدل على ذلك بحضوره يوم الجمعة الماضي ليلا، رفقة والي جهة مراكش، مهرجان الضحك، ويوم السبت حضر، رفقة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حفل تسليم جوائز المسابقة الـ20 لخيول العربات السياحية (الكوتشي) برسم الموسم 2018/2019. أما اليوم الأحد، "فكنت في طريقي إلى نشاط رياضي"، يضيف بلقايد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
مسلسل فضاءح تجار الدين يكاد لاينتهي من فضيحة الى اخرى للاسف الشديد..
لماذا لم يتم محضر مكتوب كما هو معمول به مع ساكنة المغرب من شمالها إلا جنوبها، أم أن أصحاب الدولة لهم كامل الشرعية السياقة كهداوة
القول ان الشرطي طلب من رفيقه تسجيل اسمه و تركه يذهب يوضح ان الشرطي لم يقم بواجبه ويجب ان يعاقب اذا في كلام السيد العمدة هناك تناقض واظح يظهر ان السيد عندما عرف بنفسه اخلي سبيله وهذا يظهر ان القانون لا يطبق على الجميع
دابا البوليسي لاش وقف العمدة زعما غير باش يسلم عليه
وباراكا من الطنز
هضر معانا على عدم امتثالك للشرطي و الاستخفاف بأوامره .. والفرار ربما . ..
فخرجتك هذه ما هي الا محاولة للتملص من المسؤولية بعد ان علمت ان امرك قد افتضح ....
والدليل انك لم تؤد غرامة المخالفة ... فانت تعترف انك تجاوزت السرعة المسموح بها ... اذن لماذا غادرت دون اداء الغرامة ......
انت الآن فطنت الى المشكل الذي وضعت نفسك فيه.......
ونتمنى فقط ان لا يتم الضغط على الشرطيين لتغيير روايتهما.
ومن جهة اخرى لا بد من التساؤل حول المقصود من كون حزبكم ذي مرجعية دينية بينما انتم لا تدخرون جهدا في اثبات انه ليس بينكم و الدين الا الخير و الاحسان ....في اسبوع واحد ...تم ضبط بواجدي يغش في الامتحان ...و آخر يفر من اداء الغرامة التصالحية لمخالفة مدونة السير ...ايوا عولنا عليكم تحاربوا الفساد.
est dans un festival permanent du rire sur les marocains et cela jour et nuit le long de l année. il peut donc utiliser la voiture de service. où il veut et quand il veut.
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