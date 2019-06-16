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الرئيسية | مجتمع | عمدة مراكش ينفي عدم امتثاله لأمر شرطي مرور بعد مخالفة سير

عمدة مراكش ينفي عدم امتثاله لأمر شرطي مرور بعد مخالفة سير

عمدة مراكش ينفي عدم امتثاله لأمر شرطي مرور بعد مخالفة سير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 16 يونيو 2019 - 22:55

قال رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، إن شرطيا من فرقة السير والجولان أوقفه، اليوم الأحد، على الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، على مستوى طريق مطار المنارة، إثر ارتكابه مخالفة تتعلق بالسرعة، رصدها رادار شرطة المرور.

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريحه لهسبريس "بعد اجتيازي أضواء المرور على مستوى شارع محمد السادس، بادرت شرطة المرور بإيقاف سيارة الجماعة التي كنت أقودها لحضور نشاط رياضي ينظم بمقاطعة جليز".

وتابع عمدة مراكش قائلا: "أوقفني الشرطي فامتثلت لأمره بكل هدوء واحترام لمهمته، ولما تعرف على هويتي تبادلنا التحية، والتفت إلى زميل له كان يحمل آلة الكاميرا بيده، وأخبره بهويتي، فطلب منه تسجيل اسمي".

وأضاف بلقايد "انصرف عني شرطي المرور الذي أوقفني بعدما ودعني، ثم تابعت مساري بكل هدوء". وزاد متسائلا "أين المشكلة إذن؟ لو طلب مني رجل الأمن أداء المخالفة ورفضت سيكون الأمر عيبا ومشينا"، قبل أن يضيف "هذا ليس من شيمي وأخلاقي".

ونفى رئيس جماعة مراكش أن يكون غادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة، دون أن ينتظر تطبيق القانون، وكذب ما تم تداوله بخصوص إصرار الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.

وبخصوص مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، قال بلقايد: "بمراكش لا توجد عطلة لدى المسؤولين، الذين تسرقهم المهمات الرسمية، خلال كل أيام الأسبوع، من أسرهم وأبنائهم".

واستدل على ذلك بحضوره يوم الجمعة الماضي ليلا، رفقة والي جهة مراكش، مهرجان الضحك، ويوم السبت حضر، رفقة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حفل تسليم جوائز المسابقة الـ20 لخيول العربات السياحية (الكوتشي) برسم الموسم 2018/2019. أما اليوم الأحد، "فكنت في طريقي إلى نشاط رياضي"، يضيف بلقايد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زكرياء المغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 23:11
القانون مطبق على الجميع من لم يحترم قوانين وشروط السير فيجب عليه الإمثتال إلى قوات الأمن
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2
2 - المتتبع الأحد 16 يونيو 2019 - 23:13
كان عليك ان لا ترهب الشرطي بمن انت
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3
3 - ملاخظ مغربي الأحد 16 يونيو 2019 - 23:15
الملاحظ ان البحيديين داءما ينفون فضاءحهم ولايعترفون بها في البداية ، لكن بعدما يحاصرون بالأدلة والبراهين يبدءون في البحث لهم عن الاعذار والمبررات هههه؟!!

مسلسل فضاءح تجار الدين يكاد لاينتهي من فضيحة الى اخرى للاسف الشديد..
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5
4 - محيي الأحد 16 يونيو 2019 - 23:15
لماذا لا يكون لون سيارات الدولة برتقالي اللون لمعرفة ما إذا استغل السائق الظروف لاستعمال سيارات الدولة.

لماذا لم يتم محضر مكتوب كما هو معمول به مع ساكنة المغرب من شمالها إلا جنوبها، أم أن أصحاب الدولة لهم كامل الشرعية السياقة كهداوة
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2
5 - ADAM الأحد 16 يونيو 2019 - 23:17
المسألة بسيطة حين تتوصل بإشعار المخالفة عليك دفع تمنها و تخصم النقط المنصوص عليها في المدونة من رخصة السياقة هدا هو المعنى الحقيقي لتطبيق القانون و لأعطاء المصداقية لكلامك قم بنشر وصل أداء المخالفة في هده الجريدة و مواقع اخرى
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6
6 - الله يجعلني نتيق الأحد 16 يونيو 2019 - 23:19
السؤال المطروح هو انه غالبا عندما يوقفك شرطي يعني ان الكاميرا سجلت انك تسير بسرعة غير مسموحة ووجب تطبيق القانون على المخالف
القول ان الشرطي طلب من رفيقه تسجيل اسمه و تركه يذهب يوضح ان الشرطي لم يقم بواجبه ويجب ان يعاقب اذا في كلام السيد العمدة هناك تناقض واظح يظهر ان السيد عندما عرف بنفسه اخلي سبيله وهذا يظهر ان القانون لا يطبق على الجميع
دابا البوليسي لاش وقف العمدة زعما غير باش يسلم عليه
وباراكا من الطنز
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-1
7 - Hassan Sima الأحد 16 يونيو 2019 - 23:20
إن گان حقا گما قال فلا يوجد عيب في ذالك لأني أعتقد من حقي الشرطي مراعاة بعض الظروف وله الحق في التسامح لگن إن گان الأمر هـگذا لما لا يسمحون للمواطن العادي إلا بعد آداءه للزگاة
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0
8 - علال مول السلوقية الأحد 16 يونيو 2019 - 23:20
وعلاش وقفك البوليسي باش يسلم عليك، اصلا راه الرادار هو اللي وقفك ادن البوليسي غادي يخلص المخالفة من جيبو الا ماخلصتيهاش نتا، سول صاحبك بوليف ياك جبتو رادارات ما كيتميحوش المخالفات ولا لكذوب ولا عقيدة
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9 - حسن التادلي/ متصرف الأحد 16 يونيو 2019 - 23:21
خلينا دابا من استعمال سيارة المصلحة لأغراض خاصة .... هاذيك صافي ما بقى فيها محاسبة حتى الاعوان ديال السلم 5 يستعملونها لاغراضهم الخاصة .
هضر معانا على عدم امتثالك للشرطي و الاستخفاف بأوامره .. والفرار ربما . ..
فخرجتك هذه ما هي الا محاولة للتملص من المسؤولية بعد ان علمت ان امرك قد افتضح ....
والدليل انك لم تؤد غرامة المخالفة ... فانت تعترف انك تجاوزت السرعة المسموح بها ... اذن لماذا غادرت دون اداء الغرامة ......
انت الآن فطنت الى المشكل الذي وضعت نفسك فيه.......
ونتمنى فقط ان لا يتم الضغط على الشرطيين لتغيير روايتهما.
ومن جهة اخرى لا بد من التساؤل حول المقصود من كون حزبكم ذي مرجعية دينية بينما انتم لا تدخرون جهدا في اثبات انه ليس بينكم و الدين الا الخير و الاحسان ....في اسبوع واحد ...تم ضبط بواجدي يغش في الامتحان ...و آخر يفر من اداء الغرامة التصالحية لمخالفة مدونة السير ...ايوا عولنا عليكم تحاربوا الفساد.
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10 - عبدو عتيقي الأحد 16 يونيو 2019 - 23:21
هنا وجب علئ شرطي المرور ورفيقه ان يمثلا امام المجلس التءديبي لتحرر في حقهم المخالفة
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11 - khalid الأحد 16 يونيو 2019 - 23:21
اضن ان الرجل متواضع والدليل على ذلك ستيلو بيك اللدي بين أنامله
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12 - festival du rire الأحد 16 يونيو 2019 - 23:22
je ne connais pas Ssi belcaid. mais je suis d accord avec lui puisque en tant que responsable il
est dans un festival permanent du rire sur les marocains et cela jour et nuit le long de l année. il peut donc utiliser la voiture de service. où il veut et quand il veut.
s
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13 - moradinio الأحد 16 يونيو 2019 - 23:22
دابا الشرطي لمطبقش القانون هوا دار معاك مزيان ساعة دابا درتي ليه مشكيل لان القانون فوق الجميع
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14 - الصباط الأحد 16 يونيو 2019 - 23:23
من خلال المقال . فانشطة هدا المسؤول كلها ترفبهية . مهرجان الضحك . الخيول ..... شخصيا الوم السدج الدين صوتوا على لباجدة و المقاطعين ايضا ...
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15 - Hassan الأحد 16 يونيو 2019 - 23:25
أنا شخصيا تعرفت على السيد القائد في بعض المناسبات ولمست فيه الامتثال للقانون وأداء المهام بكل اخلاص وجدية.ولااظن أنه قام بما تم نشره على عدة مواقع الكترونيه.
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