عمدة مراكش ينفي عدم امتثاله لأمر شرطي مرور بعد مخالفة سير

إبراهيم مغراوي من مراكش

قال رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، إن شرطيا من فرقة السير والجولان أوقفه، اليوم الأحد، على الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، على مستوى طريق مطار المنارة، إثر ارتكابه مخالفة تتعلق بالسرعة، رصدها رادار شرطة المرور.

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريحه لهسبريس "بعد اجتيازي أضواء المرور على مستوى شارع محمد السادس، بادرت شرطة المرور بإيقاف سيارة الجماعة التي كنت أقودها لحضور نشاط رياضي ينظم بمقاطعة جليز".

وتابع عمدة مراكش قائلا: "أوقفني الشرطي فامتثلت لأمره بكل هدوء واحترام لمهمته، ولما تعرف على هويتي تبادلنا التحية، والتفت إلى زميل له كان يحمل آلة الكاميرا بيده، وأخبره بهويتي، فطلب منه تسجيل اسمي".

وأضاف بلقايد "انصرف عني شرطي المرور الذي أوقفني بعدما ودعني، ثم تابعت مساري بكل هدوء". وزاد متسائلا "أين المشكلة إذن؟ لو طلب مني رجل الأمن أداء المخالفة ورفضت سيكون الأمر عيبا ومشينا"، قبل أن يضيف "هذا ليس من شيمي وأخلاقي".

ونفى رئيس جماعة مراكش أن يكون غادر نقطة المراقبة الأمنية بسرعة، دون أن ينتظر تطبيق القانون، وكذب ما تم تداوله بخصوص إصرار الشرطي على تحرير محضر بالمخالفة المرورية المرتكبة في حقه.

وبخصوص مسألة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج ساعات الدوام العادية، قال بلقايد: "بمراكش لا توجد عطلة لدى المسؤولين، الذين تسرقهم المهمات الرسمية، خلال كل أيام الأسبوع، من أسرهم وأبنائهم".

واستدل على ذلك بحضوره يوم الجمعة الماضي ليلا، رفقة والي جهة مراكش، مهرجان الضحك، ويوم السبت حضر، رفقة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حفل تسليم جوائز المسابقة الـ20 لخيول العربات السياحية (الكوتشي) برسم الموسم 2018/2019. أما اليوم الأحد، "فكنت في طريقي إلى نشاط رياضي"، يضيف بلقايد.