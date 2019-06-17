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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تكشف نقط الخلاف مع طلبة الطب والصيدلة

الحكومة تكشف نقط الخلاف مع طلبة الطب والصيدلة

الحكومة تكشف نقط الخلاف مع طلبة الطب والصيدلة
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:15

فصل خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، النقطة الخلافية بين طلبة الطب والحكومة، المتعلقة بالسماح لطلبة الجامعات الخاصة باجتياز امتحانات الإقامة بالمستشفيات العمومية.

وقال الصمدي في برنامج "حديث الصحافة" إن "المناصب المالية التي تفتحها وزارة الصحة من أجل اجتياز مباريات الإقامة هي مناصب للتوظيف، وكما هو الشأن في مختلف المناصب العمومية، تكون محدودة"، مضيفا أن "وزارة الصحة حينما تفتح فرص التوظيف العمومي المفروض أن يكون هناك تكافؤ للفرص بين جميع أبناء المغاربة".

وأبرز الصمدي أن "من يجتازون هذه المباريات يتنوعون ما بين خريجي كليات الطب العمومية والطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج الذين حصلوا على المعادلة، وكذلك طلبة المؤسسات الشريكة المعترف بها"، معتبرا أن هناك "خلطا بين القطاعين العام والخاص؛ إذ إن هذه المؤسسات الشريكة سميت بالمعترف بها لأنها مؤسسات لا تدخل في إطار القطاع الخاص".

وشرح الصمدي أن الأمر يتعلق بـ "مؤسسات غير ربحية منشأة بواسطة حساب مالي خاص، تدبر بواسطة مجلس إدارة وتخضع لنفس الضوابط البيداغوجية التي يخضع لها الطلبة في مؤسسات الطب العام ولنفس القواعد فيما يتعلق بالتقييم"، وفق تعبيره.

وأورد المسؤول الحكومي أن "وزارة التربية الوطنية تتبع دفتر التحملات ودفتر الضوابط البيداغوجية والامتحانات"، موردا أن "الاعتراف بها مؤقت لمدة خمس سنوات، وإن لم تحترم دفتر التحملات سيسحب منها الاعتراف، وبالتالي لن يكون لطلبتها الحق في المشاركة في امتحانات الدولة"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص غير المعترف به لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يلج للوظيفة العمومية".

وأوضح الصمدي أن "ما بين 20 و30 في المائة من طلبة هذه المؤسسات هم من المتفوقين الذين تتكلف الدولة بمصاريف دراستهم".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبها وهددت بترسيب أو طرد الطلبة المقاطعين للامتحانات.

وطالبت التنسيقية الحكومة بـ"احترام المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق التظاهر والتعبير، بما في ذلك الدستور، والسعي للعمل سوياً مع شباب الوطن وأطره من أجل الرقي بواقع التكوين والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب".

واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بيان، أن "تهديد الحكومة لـ18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد هو إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو السنة البيضاء بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مجرد هرطقة الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:30
يبدو أن كلام الوزارة ملغوما ولا ينبني على الصدق، فقط للاستهلاك
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21
2 - مراقب الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:34
المعادلة سهلة و واضحة: عندك معدل 12 فالباكالويا و ما عندكش حتى المستوى باش تدوز المباراة ولكن حيت عندك الفلوس سير لكلية خاصة و تولي طبيب. عندك 19 فالمعدل و مانجحتيش فالمباراة لي صعبة جدا، و لكن حيت ولد الشعب، ليك الله. و يجيوا يتكلمو بوجه احمر على المساواة !!!!
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29
3 - زكرياء ناصري الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:34
مع هذه السياسات الحكوميةقد يأتي اليوم الذي تُفْتَح فيه أبواب كليات الطب والصيدلة في وجه بائعي النباتات والأعشاب العطرية التي يسمونها عنوة طبية بدعوى تكافؤ الفرص في التداوي والعلاج!
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-6
4 - مغربي الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:41
هاد الفضيخة كاملة على المناصب العمومية
قولو لدوك الطلبة ان الاطباء الذكيين دبصح مني تايتخرجو ماتايخدموش مع الدولة تايحلو فالخاص
تاتضيعو الحجرة على والو
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-14
5 - أستاذة الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:42
وسيكون يا سيدي الامتياز لأبناء التعليم الخاص وسيتم تهميش أبناء الشعب غير بالفن. وهنا اتذكر ابنتي التي اجتازت امتحان كلية الطب العام فما آثار انتباهها هو توزيع الاوراق على طلبة ليسى اليوطي في البداية وكانوا كثر وترك أبناء الشعب للأخير ينتظرون مما لم يترك لهم فرصة لاتمام الإنجاز خاصة وانها شعرب بارباك إثر هذا التصرف وكانت النتيجة عكسية . اذن عندهم الف حق هؤلاء الأبناء الاشاوس للدفاع عن أنفسهم وغيرهم من الآتين مستقبلا . الله الموفق
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17
6 - الانسان الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:50
كان على كاتب الدولة ان يتمم تفاصيل المرسوم و حيتياته :النقط و الميزةو.... المشكل بسيط لو فكر الجميع في إطار رابح رابح .لكن ....
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15
7 - الحل الاثنين 17 يونيو 2019 - 13:55
بما أن هذه الفئة الغنية والثرية عندها لفلوس والحبة من دار القايد
ايديروا لولادهوم التجارة ويخليلو أولاد الشعب المتفوقين والنجباء يحصلوا على فرصتهم ويستفد منهم الشعب على واجهتين الأولى ضمان المستقبل والثاني هي الاستفادة من نبوغهم وعدم ارتكاب أخطاء طبية فادحة
الخلاصة أن هذه الحكومة جاءت لتقف في وجه الشعب وتدعم الطبقة البورجوازية بكل ما أوتيت من قوة وغدا نسمع خطب عصماء في الدفاع عن حقوق الشعب النفاق وما أدرك ما النفاق
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10
8 - dans le domaine الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:04
لم يكن يوما من حق اطباء الخارج اجتياز مباراة الاقامة اليوم يتم حشرهم في هذا الملف من اجل عيون اطباء القطاع الخاص . وحتى في باقي الميادين ليس من حق خريجي القطاع الخاص التقدم لمباريات الوظيفة العمومية
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7
9 - أمين الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:04
السلام عليكم
كلام معقول المرجو العمل على تطبيقه بالمراقبة المستمرة على الكليات العمومية والخصوصية
اما المستوى فان الواقع يؤكد بان قطاع الصحة بالمغرب في الحظيظ وعليه يجب إعطاء الفرصة لنجباء القطاع الخاص لإظهار مستواهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وشكرا
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-9
10 - عبد الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:05
كما قلت سابقا لوبي الاطباء قوي و يتحكم في الحكومة في المجال الصحي عموما . .يدرس في كلية الدولة بالمجان يتمرن في مرضى الشعب في المستشفيات العمومية.وعند التخرج يبحث الاشتغال في البيضاء او الرباط لوجود العيادات الخاصة ويرفض المناطق الجبلية او يفتح عيادة .هو الالمستفيد الاول من التعاضضيات والتامين .أثمان خيالية .ابتزاز .أخر إحصائيات للأجانب في اسبانيا الدين اقتنوا عقارات هناك هم أطباء مغاربة.هدا مثال بسيط .فلا تظنون ان الشعب غافل.الله ياخد فيكم الحق وفي حكومة البجيدي الضعيفة أمامكم .ادن ما دور البرلمان والحكومة إن لم تدافع عن مصالح الشعب في مواجهة هؤلاء التجار ؟؟نحن نريد في كل مدينة كلية خاصة للطب ويدرس فيها كل من يريد ان يشتغل مباشرة بعد التخرج في القطاع الخاص او يفتح عيادة.أما الدين درسوا في كليات الدولة بواسطة ضرائب الشعب عليهم ان يشتغلوا في القطاع العام مدة على الأقل ثمانية سنوات وفي جميع مناطق المغرب بدن تمييز منطقة على أخرى ومنعهم من الاشتغال خفية في العيادات وبعدها يمكن له ان يشتغل في القطاع الخاص.
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-5
11 - الحسين الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:10
الحمد لله ان السيد الوزير اعترف بعظمة لسانه أن نسبة المتفوفين في كلية الطب الخاصة لا يشكل الا 20%يعني أن 80% الباقية حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة مقبول ودخلوا من النافذة الى مهنة الطب ليطردوا الذين دخلوا من الباب عبر النافذة.
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7
12 - المغربي الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:15
على الدولة أن تتحمل المسؤولية و تقوم بما يجب القيام به احب من احب و كره من كره:تطبيق القانون و لا شيء غير القانون...القضية طالت و بسالت و حان وقت الحسم بلا تردد وإلا سنصبح في بلاد يصول و يجول فيها من هب و دب....هؤلاء الطلبة الصبيان لا يدرون ما يفعلون و بالتالي وجب إعادة تربيتهم من جديد
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-6
13 - معنية الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:16
تحدث كاتب الدولة على ان الدولة تتحكل مصاريف 20 حتى ل30 في المأة من الطلبة المتفوقين في الكليات التي يعتبرونها شريكة لكن هذا كلام واه وعار عن الصحة وخير دليل على ذلك الطالبة التي احتلت المرتبة الاولى على الصعيد الوطني سنة 2017 والتي ذكرها كاتب الدولة الصمدي يوم امس فهذه الطالبة لولا الحملة الفيسبوكية التي قادها الشباب حينها لما استفادت هي ايظا من المنحة مثل الكثير من المتفوقين من ابناء الطبقة الكادحة لانها توزع على ابنائهم واقاربهم فقط
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7
14 - pere الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:19
ادا اردت شياء للمغاربة فقل صدقا او اصمت .
لان متقوله غير كاف
اولا كيف تتم اامبارة وكيفية التنقيط.
تانيا كيف تكون الامتحانات عند في كلية الطب الخاصة وكلبة الب العامة .
تالتا كيغبة تصحيح الامتحانات في كلبة الطب الخاصة وكلية الطب الخاصة.
هدا التصحيح(اامتحانات) يضهر لك الفرق الشاسع في التنقيط والنقط بين القطاعين .
وبهدا التجؤوا الى حيلة الاعتماد غلى نفط الامتحنات في الخمس سنوات من عمر الدراسة .
لان طلبة الطب العام لا يمكنهم الوصول الى النقط العالية
لنلقي نضرة خاطفة على طريقة الصحيح عند طلبة الطب الخصوصي .والعمومي سؤال له تلات اجوبة وخمس اختيارات ادا اجبت باتنين في كلية الطب العمة لك ناقص واحد نقطة اما في كلية الطب الخاصة فلك نصف نقطة.
لان في القطاع الخص الاستاد هو الدي يصحح اما في كلية الطب العمة كل شيء ربوتيك
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1
15 - القادري الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:19
لماذا لا تفتح مبارة الرزيدانا في وجه الجميع شريطة عدم الاعتماد على شرط الميزة أو غيرها من النتائج السابقة ، وحينئذ الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة هي المحك .... وكفى من ترديد أسطونة ولاد الشعب !!! هـؤلاء الذين يرفضون الخدمة المدنية مقابل ما أنفقه دافعي الضرائب على تكوينهم بل ومنهم من يمتنع عن العمل في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية
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16 - صدقة عالله الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:21
الصمدي أن الأمر يتعلق بـ "مؤسسات غير ربحية منشأة بواسطة حساب مالي خاص، تدبر بواسطة مجلس إدارة


بريدون وجه الله مساكن
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1
17 - ملاحظ الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:22
لا تكبوا على المغاربة بمراوغاتكم في الكلام، فهذه الكليات خاصة ،والله ما كان عندك 13 مليون فالعام لقريتي عنهم، باراكا مضحكوا علىالشعب.
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18 - محمد الاثنين 17 يونيو 2019 - 14:36
أنا بغيت غير نفهم من فضلكم : اذا كان القصد من هذه المقاطعة هو الدفاع عن التعليم العمومي يعني المجانية في التعليم بجامعة الطب و الصيدلة ، هذا الأمر راه موضوع يهم المجتمع ككل بما فيه الاحزاب السياسية ، المنظمات الحكومية ، المجالس و الهيئات المعنية ما شي طلبة هذه الجامعات العمومية لأنهم المستفيذ الأكبر اليوم من شهادة طبيب ب 0 درهم و اذا كنا نتحدث عن الضرائب فالطبقة الوسطى و الميسورة هم من دافعي الضرائب ، أما الفقراء فلا مال لهم و لا ضرائب و لا هم يحزنون .
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