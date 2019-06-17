مكفوفون معطّلون يشْكون "إقصاء" حكومة العثماني

هسبريس - مصطفى شاكري

مازالت ترددات أزمة المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات قائمة إلى حدود الساعة، بحيث لم يشهد الملف المؤرق للسلطة التنفيذية أي انفراج بعد، ما دفع التنسيقية التي تدافع عن مطالب هذه الفئة إلى انتقاد طريقة تعامل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية مع مطالبها، داعية إلى التعجيل بطيّ الملف بصفة نهائية.

التنسيقية سالفة الذكر لم تنس "الجرح الغائر" المتعلق بوفاة أحد المكفوفين في أوائل أكتوبر الماضي، مجددة التأكيد أنه "كان من الأجدر في دولة الحق والقانون أن تحاكم بسيمة الحقاوي، بصفتها السبب الأول والمسؤولة عن إزهاق أرواح مكفوفين اثنين داخل وزارتها"، مبرزة أنها "لم تحقق سوى المأساة والتهميش والإقصاء للمكفوفين الراغبين في حقهم المشروع والعادل".

وتأتي عودة المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات إلى الواجهة من جديد نتيجة تصريحات إعلامية أدلت بها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية في الآونة الأخيرة، تقول التنسيقية التي أوضحت أن الوزيرة الوصية "تتبجح وتمرر الكثير من المغالطات والترهات، ونخص بالذكر ما قالته في برنامجين؛ الأول بالقناة الثانية والثاني على إذاعة أصوات، حيث لم تجب فيهما الوزيرة عن أي سؤال متعلق بالمكفوفين".

واستنكر المصدر عينه، في بيان توضيحي موجه إلى رئاسة الحكومة، تصريحات الوزيرة الوصية على القطاع، معتبراً أن "الصندوق الاجتماعي لا يستفيد منه المكفوفون الحاملون للشهادات، ناهيك عمّن لم يتمكنوا من الدراسة أصلا؛ وهم المعنيون به في الدرجة الأولى، بسبب المحسوبية والحاجة إلى الوساطة في مختلف المشاريع".

ومضت التنسيقية مسترسلة بالقول: "أما بخصوص القانون الإطار الذي تشوبه العديد من الخروقات التي يعرفها أهل الاختصاص وغيرهم، فإنه لا يستحق أن يكون مجرد فكرة عابرة، لأنه لا يكرس إلا تقليص الحقوق السابقة التي كانت تتمتع بها فئة المعاقين، كما أنه حمّال لأوجه؛ إذ لا يحمل الدولة أي مسؤولية في عدم تطبيق القوانين الخاصة بالمكفوفين وغيرهم لضمان حقوقهم".

ولم تفوت التنسيقية الفرصة دون الحديث عن الولوجيات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزة أن هذه الأخيرة "تتمركز في المناطق المعروفة أو السياحية فقط؛ فرغم وجودها في هذه المناطق إلا أنها تصطدم بمعيقات كالأعمدة والأشجار وغيرها، كما لو أن المكفوفين والمعاقين يسكنون بهذه المناطق ويتمركزون حولها".

وسلّط المكفوفون حاملو الشهادات، في البيان ذاته، الضوء على المباراة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل توظيف 50 شخصا من ذوي الإعاقة في الإدارات العمومية، واصفين إياها بـ "المهزلة"، مرجعين سبب التوصيف إلى "الفشل الذريع الذي تخللته تلاعبات خدمت مصلحة لوبيات سياسية، فضلا عن تكرسيها للحزبية والمحسوبية والزبونية والعنصرية، ما جعلها مجرد مخدّر لن نسمح بتكرارها أو الإدمان عليها".