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الرئيسية | مجتمع | محامون شباب يطالبون بطي ملف "الطلبة الأطباء"

محامون شباب يطالبون بطي ملف "الطلبة الأطباء"

محامون شباب يطالبون بطي ملف "الطلبة الأطباء"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 00:20

سجل مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش "غياب الإرادة الحقيقة لدى الحكومة المغربية لطي ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين لاختبارات الدورة الربيعية المقررة يوم الاثنين 10 من الشهر الجاري، لوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم"، بحسب لغة بيان تضامني توصلت به هسبريس.

وأرجع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، الذي عبر عن تضامنه مع أطباء المستقبل، موقف حكومة سعد الدين العثماني إلى "افتقارها لرؤية واضحة لحل هذا المشكل، الذي يهدد بسنة بيضاء مكلفة للطلبة وأسرهم"، ودعاها إلى "التراجع عن قرار توقيف الأساتذة الجامعيين الذي اتسم بالشطط، والتعجيل بإلغائه".

وطالبت الهيئة ذاتها "باحتواء الأزمة التي ما زالت في بدايتها، من خلال البحث عن حلول للمشاكل العويصة التي يعاني منها طلبة كليات الطب، ومنها الكليات الخاصة (المؤسسات المشاركة)، والاكتظاظ، وعدم استيعاب مراكز التدريب لعدد كبير منهم، وتجاوز النقص الحاصل في عدد الأساتذة الجامعيين، دفاعا عن الجامعة العمومية"، بحسب تعبير البيان نفسه.

وأكد مكتب اتحاد المحامين الشباب تبني "المطالب المشروعة للطلبة المحتجين، التي تتمثل أساسا في التدريب العلاجي الجيد، والتأهيل العملي استعدادا لممارسة مهنية ناجعة"، وزكى ما وصفه بـ"الخطوة الجريئة لطلبة الطب في مقاطعة الاختبارات كشكل من أشكال النضال من أجل ملفهم المطلبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 00:39
المحامون بالمغرب رواد المجتمع المدني . الشباب المتنير المناضل من أجل الرقي بالمجتمع
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5
2 - عين العقل الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 01:05
المحامون يشكرون على هده المبادرة .فهم منتوج المدرسة العمومية وكليات الحقوق و الشريعة العموميتين . القرايا و الدمير و التواضع .عكس اطياء اخر زمن . ولاد الفشوش قراو في الخاص وبغاو كليلت الطب تبقى عمومية .وحاسبين راسهم نخبة النخب .
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