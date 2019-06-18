محامون شباب يطالبون بطي ملف "الطلبة الأطباء"

إبراهيم مغراوي من مراكش

سجل مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش "غياب الإرادة الحقيقة لدى الحكومة المغربية لطي ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين لاختبارات الدورة الربيعية المقررة يوم الاثنين 10 من الشهر الجاري، لوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم"، بحسب لغة بيان تضامني توصلت به هسبريس.

وأرجع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، الذي عبر عن تضامنه مع أطباء المستقبل، موقف حكومة سعد الدين العثماني إلى "افتقارها لرؤية واضحة لحل هذا المشكل، الذي يهدد بسنة بيضاء مكلفة للطلبة وأسرهم"، ودعاها إلى "التراجع عن قرار توقيف الأساتذة الجامعيين الذي اتسم بالشطط، والتعجيل بإلغائه".

وطالبت الهيئة ذاتها "باحتواء الأزمة التي ما زالت في بدايتها، من خلال البحث عن حلول للمشاكل العويصة التي يعاني منها طلبة كليات الطب، ومنها الكليات الخاصة (المؤسسات المشاركة)، والاكتظاظ، وعدم استيعاب مراكز التدريب لعدد كبير منهم، وتجاوز النقص الحاصل في عدد الأساتذة الجامعيين، دفاعا عن الجامعة العمومية"، بحسب تعبير البيان نفسه.

وأكد مكتب اتحاد المحامين الشباب تبني "المطالب المشروعة للطلبة المحتجين، التي تتمثل أساسا في التدريب العلاجي الجيد، والتأهيل العملي استعدادا لممارسة مهنية ناجعة"، وزكى ما وصفه بـ"الخطوة الجريئة لطلبة الطب في مقاطعة الاختبارات كشكل من أشكال النضال من أجل ملفهم المطلبي".