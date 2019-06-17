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كُتّاب وآراء
مكتب "السكك الحديدية" يكشف العروض الصيفية
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تدابير مهمة لتسهيل الحركية اليومية المكثفة المنتظرة لآلاف المسافرين التي تشهدها القطارات خلال الفترة الصيفية، بهدف ضمان سفر زبنائه في أحسن ظروف السلامة والراحة.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فقد تمت برمجة 230 قطارا كل يوم خلال الفترة الممتدة من الاثنين 24 يونيو إلى الأحد 15 شتنبر 2019، مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية نحو الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور.
وسيتم، وفق المصدر ذاته، تعزيز عدد قطارات البراق بنسبة 50٪ بوتيرة قطار على رأس كل ساعة من الساعة الـ6 صباحًا إلى الساعة الـ9 مساء، ليصل إجمال الرحلات لخط طنجة المدينة - الدار البيضاء المسافرين إلى 30 رحلة (15 رحلة في كل اتجاه).
وبخصوص الأسعار التي خصصها المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذه الرحلات فهي تتراوح بين 99 درهمًا لرحلة الدار البيضاء – طنجة، و89 درهمًا للرباط – طنجة، و79 درهمًا للقنيطرة - طنجة، شرط حجز التذكرة على الأقل أسبوع قبل موعد السفر.
كما أطلق المكتب "قائمة وجبات مطعمية جديدة ومتنوعة، أعدت خصيصا لمسافري البراق الكرام المدعوين لاكتشافها بالمقصف الموجود وسط القطار".
إلى ذلك، سيعزز "عرض الأطلس" المتوجه إلى مراكش بزيادة 6 قطارات إضافية انطلاقا من الدار البيضاء، لمواجهة الطلب المتزايد بفضل تقليص مدة الرحلة إلى ساعتين و30 دقيقة فقط بين الدار البيضاء لوازيس ومراكش، بمجموع 24 قطارا.
أما بالنسبة إلى امحور الجهة الشرقية، يضيف المصدر ذاته، "ستبرمج خطوط مباشرة انطلاقا من وجدة والناظور باتجاه طنجة والدار البيضاء بوتيرة 4 قطارات في اليوم نحو كلا الاتجاهين بأسعار مخفضة تبلغ 99 درهم فقط بالدرجة الثانية و149 درهما بالدرجة الأولى؛ وهو عرض خاضع لشروط".
ومن أجل تحسين ظروف السفر على متن القطارات الليلية لنفس المحور، "فقد تم تجهيز القطارات بمقصورات مجهزة على شكل غرف فندقية متحركة تتوفر على جميع المستلزمات الضرورية وتوفر كذلك خدمات عالية المستوى، يمكن للمسافرين الاستفادة من ليلة نوم هادئة بمقصورة انفرادية ابتداء من 499 درهما وكذا من وجبة فطور مقدمة بالمحطة"، وفق بلاغ المكتب.
وأوضح المكتب أنه أعاد تصميم زي 1000 مزاول من فرق الاستقبال مجندين خلال هذه الفترة لمرافقة ومساعدة المسافرين، "ويساعد هذا اللباس، الجديد والأنيق والعملي، على التكيف بسهولة مع خصوصيات العمل، بحيث استوحي من نموذج فصل الشتاء المعتمد منذ شهر نونبر 2018 والذي حظي بترحيب المسافرين".
كما سيتم يوميا عرض آلاف التذاكر للبيع، تتيح للزبناء فرصة السفر نحو عدة وجهات بسعر49 درهما فقط على متن قطارات الأطلس، بمحاور كل من مراكش - الدار البيضاء - الرباط - فاس وطنجة - فاس - وجدة – الناظور.
ودعا المكتب زبائنه إلى الاستعلام، عبر مراكز الاستقبال بالمحطات، ومنشورات وملصقات حول المواقيت بالمحطات ومركز خدمة الزبناء (رقم: 2255) ومواقع الإنترنيت www.oncf.ma وwww.oncf-voyages.ma وwww.alboraq.ma والصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
خدمات متردية بامتياز
بخصوص هذه النقطة أعتقد جازما انها تتضمن كثيرا من الخبر الإشهاري أكثر منها خبرا فعليا عمليا ، فرغم شرط شراء التذكرة يوما قبل السفر على الأقل ، فإن المحورين المذكورين مجرد كلام لا تطبيق له ، فمثلا لمن يريد السفر من مراكش إلى فاس عليه ان يشتري تذكرتين بدل واحدة،: الأولى ألى القنيطرة فقط والثانية لتكملة السفر نحو فاس ، والمسألة الثانية هي ألا يسافر أو الأصح الا يستفيد المسافر من هذا العرض مرتين خلال ثلاثة أشهر ، والنقطة الثالثة الحاسمة هو أنك غالبا ما ستكون سيأ الحظ حيث سيخاطبك المكلف بالتذاكر بالشباك أن الحصة الخاصة بتعرفة "يلّا" قد نفذت !!! رغم توفرك على كل الشروط المطلوبة، وللأسف وهذا ما جعلني أقول أن الأمر إشهار غير واقعي ، فالمسؤولون بالمحطات يعرضون عليك شروطا تعجيزية ، وتجد نفسك بعيدا عن الإشهارات الرسمية لمكتب السكك وستصطدم بشروط معجزة تواجهك من أفواه مسؤولي المحطات..