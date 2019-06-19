المهندسون ينشدون هيئة وطنية ويرفضون معادلة ديبلومات خاصة

هسبريس - أمال كنين

انضمت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى صفوف المحتجين ضد الأوضاع التي يعيشها التعليم العمومي ببلادنا، قائلة إن هناك مجموعة من المؤشرات التي ظهرت تباعا منذ مطلع هذه السنة "تدل على تدهور الأوضاع"، وطالبت بوقف معادلة دبلوم المهندسين الذي تمنحه المدارس الخاصة.

وضمن بلاغ لها، طالبت النقابة الحكومة بعدم المصادقة على مرسوم معادلة ديبلوم مهندس الذي تمنحه المدارس الخصوصية للهندسة، حتى تتوفر هذه الأخيرة على شروط التكوين الهندسي المعمول بها في المدارس العمومية لتكوين المهندسين، من أساتذة وإداريين وجميع المرافق الضرورية للتكوين، من قاعات الدرس ومدرجات ومختبرات البحث والأعمال التطبيقية وملاعب رياضية.

وطالبت النقابة أيضا بالتسريع بخلق هيئة وطنية للمهندسين لتضطلع بدورها في السهر على جودة التكوين الهندسي وممارسة المهن الهندسية.

وفي هذا الإطار، قال محمد السليماني، رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، إن هذه المطالب ليست وليدة اللحظة، مضيفا أن "مشكل المعادلات أمر حذرنا منه منذ أكثر من 12 سنة، ومنذ إطلاق مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس، لأننا نعتبر أن المدرسة العمومية لا يمكنها تحمل هذا ومواكبة هذه الأداة، خاصة أن الحكومة لم تقدم أي بادرة لتشغيل ما يكفي من الأساتذة، وبالتالي فهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص".

وأردف السليماني ضمن تصريح لهسبريس قائلا: "لا يمكننا أن نعترض على منح المدارس الوطنية سواء عمومية أو خاصة لتكوين مزيد من الطاقات والكفاءات، لكن ننتقد منح صفة المهندس لمن لا يستحقها مهنيا وكفاءاتيا".

وشدد السليماني على ضرورة منح المعادلة بموجب شروط محددة، من بينها "جودة التدريس من حيث الانتقاء الجدي والصارم الذي يجتازه الأساتذة في مدارس المهندسين والجامعات؛ إذ لا يتوفرون على تكوين جامعي، ناهيك عن اثقال كاهلهم بعدد كبير من الحصص الأسبوعية".

وأكد المتحدث أن عددا من هذه المدارس "لا تتوفر على المرافق الأساسية للطالب المهندس من مختبرات وغيرها"، واصفا إياها بكونها "شبه دكاكين ومقاولات لبيع الشهادات".

وانتقد السليماني كذلك كيفية منح الدروس والنقط، قائلا: "أحيانا تجرى مناظرات التخرج ومشاريع التخرج بشكل صوري".

وانتقدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، ضمن بلاغها، إشكالية الأساتذة المتعاقدين والإضراب المفتوح الذي يخوضه الطلبة الأطباء منذ مارس الماضي، معلنة عن التضامن مع الطلبة الموقوفين، ومطالبة الحكومة بفتح حوار جدي في أقرب الآجال مع تنسيقية طلبة الطب.

وطالبت النقابة كذلك "الحكومة بمتابعة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين لتلبية مطلبهم لتمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف جيدة وتدارك أيام الإضراب التي أضرت كثيرا بتعليم أبناء المغاربة بالمدارس العمومية".