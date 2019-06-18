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الرئيسية | مجتمع | إعادة فتح المساجد المُغلقة في المملكَة تتطلب ميزانية بمليارَي درهم

إعادة فتح المساجد المُغلقة في المملكَة تتطلب ميزانية بمليارَي درهم

إعادة فتح المساجد المُغلقة في المملكَة تتطلب ميزانية بمليارَي درهم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:00

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عدد المساجد المغلقة بالمغرب يبلغ حوالي 1442 مسجداً، مشيرا إلى أن إعادة فتحها يتطلب توفير ملياري درهم.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إغلاق المساجد في المغرب "يتم وفق المقتضيات القانونية وبمشاركة لجان محلية مختصة، بسبب وجود أخطار تقنية على سلامة المصلين".

وردا على سؤالين برلمانيين تقدم بهما فريق التجمع الدستوري وفريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، قال التوفيق إن السلطات المعنية أجرت خبرة تقنية على 4061 مسجداً بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون درهم، وأسفرت العملية عن إغلاق 7003 مساجد منذ انطلاق عملية تأهيل المساجد في سنة 2011.

ولفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الانتباه إلى أنه "تم تأهيل 910 مساجد وإعادة فتحه في وجه المصلين بكلفة مالية قدرها 473 مليون درهم"، وزاد أن "المساجد الموجودة في إطار التأهيل بلغت 466 مسجداً بتكلفة مالية قيمتها 962 مليون درهم. أما المتبقية في إطار التراخيص فتبلغ 189 مسجدا بتكلفة 243 مليون درهم، بينما المغلقة فتبلغ 1442 مسجدا ويتطلب تأهيلها ملياران من الدراهم".

التوفيق أكد أن وزارته ستعمل، خلال الثلاث السنوات المقبلة، على تعبئة مليار درهم من ميزانيتها للمساجد المغلقة، وستطلب من الدولة اعتمادا ماليا إضافيا قدرهم مليار درهم.

كما أضاف المتحدث أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستجمد في السنوات المقبلة معظم المشاريع المتعلقة ببناء المساجد والمركبات الإدارية والثقافية والمدارس العتيقة، من أجل توفير ميزانية إعادة فتح "بيوت الله".

وتابع وزير الأوقاف قائلاً أنه "رغم الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل إعادة تأهيل المساجد، فإن المراقبة التي يقوم بها عمال وولاة المملكة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليهم، تسفر عن إغلاق ما معدله 157 مسجدا سنويا".

وفي موضوع مرتبط بتنظيم عملية الحج، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن السلطات السعودية وافقت على الزيادة في حصة المؤطرين المغاربة ليصبح العدد 800 مؤطر بدل 650، مضيفا أن الأوقاف ستعمل على توفير مؤطرين في كل إقليم يتعرف عليهم الحجاج مدة قبل السفر، ويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع من الحج.

وزاد التوفيق، وهو يستعرض استعدادات الوزارة لمواكبة موسم الحج، أنه سيتم تنظيم تداريب للمؤطرين والمرافقين لشرح مستجدات هذا الموسم والخطة التي سيتم اتباعها للتغلب على المشاكل التي عرفها الموسم الفارط، المتعلقة أساسا بالنقل والإقامة بالمشاعر المقدسة، وتوجيه المرافقين إلى التعرف على الحجاج الذين سيؤطرونهم (بمعدل 50 حاجا لكل مرافق)، من خلال الدورات التدريبية التي تنظم بأرض الوطن، مع تدريبهم على استعمال برنامج "Maps.me" الذي يساعد على تحديد الموقع.

وأورد المسؤول الحكومي أن من مستجدات موسم الحج 1440هـ "النقص من نظام الردَّين خلال النقل داخل المشاعر بنسبة 60 في المائة من الحجاج، بتعبئة 330 حافلة أقدمها يرجع استعمالها إلى 2016"، بالإضافة إلى استجابة سلطات الطيران المدني السعودي لطلب شركة الخطوط الملكية المغربية بأن تكون برمجة الرحلات أكثر كثافة، بحيث لا تتعدى مدة إقامة الحجاج ثلاثين يوما في الديار السعودية.

وأبرز التوفيق أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على أن تكون الوجبات الغذائية بمنى وعرفات مطبوخة في حينها، بدل المعلبات الجاهزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - awdi الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:17
وزارة الأوقاف ليس لديها اموال للإصلاح المساجد، لكن لديها أموال دعم الاولياء والقبور .
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15
2 - مغربي الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:18
المغرب والمغاربة لا يلزمهم أماكن العبادة بكثرةبل يلزمهم أخلاق المسجد في تصرفاتهم ويلزمهم زرع حب الوطن في نفوسهم وهدا لا ياءتي الا بالعيش الكريم وإلزاميته وجودة تعليمهم وهده الجودة تكون نتيجةما يتسم به الاطر التربوية
فاءن كان الأصل فاسد فالزرع خامج
وحتى ان المصباح الدي يحتاجه البيت حرم على المسجد
اسي التوفيق راه المغاربة عندهم أزمة أخلاق ماشي أزمة أماكن الصلاة فنحن المسلمون احلت لنا الأرض كلها للصلاة
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