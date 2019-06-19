جريمة إمليل تفتح النقاش حول "الجمعيات الدعوية وفكر التطرف"

هسبريس - أمال كنين

فتحت جريمة إمليل التي راح ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان النقاش حول "دور القرآن" والجمعيات الإسلامية، خاصة بعد اعتراف عدد من المتهمين بأنهم تلقوا دروسا بالجمعية الدعوية التي يديرها الشيخ السلفي محمد المغراوي في مراكش؛ إذ دعا محامو الضحايا إلى ضرورة استدعاء المسؤولين عن مثل هذه الجمعيات للاستماع إلى أقوالهم.

محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الإسلاميات، قال إن هذه "الجمعيات القرآنية في وقت معين كانت تتحمل جزءا كبيرا من انتشار التطرف بالمغرب"، مضيفا: "لا أستغرب حينما أسمع أن عددا من المتهمين في قضايا الإرهاب يدعون أنهم تلقوا المبادئ الأولى للفكر المتطرف عبر هذه الجمعيات؛ فهذه الجمعيات تحملت جزءا كبيرا من المسؤولية في نشر هذا الفكر".

وضمن تصريح لهسبريس، تابع رفيقي بأن "هذه الجمعيات كانت تروج لكثير من المفاهيم التي تؤصل لكراهية الآخر وتشرعن للعدوانية ضده"، معتبرا أنها "أسست للفكر السلفي الجهادي".

واستحضر رفيقي سياق تأسيس هذه الجمعيات قائلا إنه "جاء في إطار ما سلك من سياسات سابقة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات لمواجهة اليسار الذي كان يصارع السلطة"، موضحا أنه "تم استيراد الفكر الوهابي والسلفي لمواجهة هذا التيار".

وأبرز رفيقي أنه في وقت سابق تم "تمكين هذه الجمعيات من كل الوسائل التي تجعلها تشتغل وتؤطر المجتمع المغربي"، مشيرا إلى آلاف الكتب التي تؤصل لهذا الفكر التي كانت توزع مجانا، وإلى تمكن المنظرين لهذا الفكر من التأطير في أكبر مساجد المملكة، ومنحهم لهم صلاحيات واسعة لوضع مناهج ومقررات التربية الإسلامية، وإدماجهم داخل الجامعات المغربية.

وشرح المتحدث أن "من بين السياسات التي اعتمدت حينها، فتح جمعيات لهؤلاء الأشخاص تحت مسمى دور القرآن بتراخيص رسمية"، موردا أن "هذه الجمعيات لم تكتف بتدريس القرآن بالشكل التقليدي، بل على العكس خالفت ذلك وطريقة حفظ القرآن بالمنهاج المغربي ونوع القراءة والرواية التي اختارها المغاربة تاريخيا، وسلكت مسالك أخرى مقلدة دول المشرق في أساليبها وطرقها وحتى في أفكارها".

ويرى رفيقي أن هذه الجمعيات اليوم "تغيرت عما كان عليه الحال سابقا؛ إذ منها تلك التي أغلقت أبوابها وتغير سياقها، فيما أخرى استجابت للمتغيرات التي عرفها الحقل الديني في المغرب، خاصة بعد سنة 2003"، وفق تعبيره.