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كُتّاب وآراء
مصطافون يطالبون السلطات بمحاربة "لوبيات الباراصولات" بالشواطئ
مع ارتفاع درجة الحرارة، بدأت شواطئ الدار البيضاء والمحمدية والنواحي تعرف توافد المصطافين من مختلف المناطق قصد الاستجمام، خصوصا أن العديد من الأسر البيضاوية أخذ أبناؤها العطلة الدراسية في انتظار النتائج فقط.
ويبدو أن معاناة الأسر البيضاوية المتوافدة على الشواطئ، خلال هذه الأيام، مع أصحاب "الباراصولات" ستظل مستمرة على غرار الأعوام الماضية، حيث يجدون صعوبة في تثبيت مظلاتهم في الشاطئ، ويُطَالَبُون بأداء مبالغ مالية للحصول عليها.
ويستنكر المواطنون المتوافدون على الشواطئ عمليات الاحتلال العشوائية التي يمارسها بعض الأشخاص للرمال، إذ يسيطرون على مختلف المساحة بالشاطئ؛ وهو ما يجعل المصطافين مضطرين للبحث عن مكان بعيد أو أداء مبالغ مالية للحصول على "براسول".
ويطالب المصطافون، مع بدء الاصطياف والإقبال على الشواطئ، بوضع حد لما يقوم به أصحاب "الباراصولات" الذين يعمدون إلى حجز مساحات كبيرة واستغلالها وكرائها للمصطافين، إلى جانب حراس السيارات الذين يفرضون رسوما مرتفعة على أصحاب العربات الراغبين في الاستجمام.
وتشهد معظم شواطئ الدار البيضاء والمحمدية والنواحي، خلال هذه الفترة من السنة، ظاهرة استغلال الملك البحري من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بكراء طاولات وواقيات شمسية، بعد أن يعمدوا إلى "احتلال" بعض المساحات ومنع المواطنين غير الراغبين في الكراء من الجلوس فيها بدعوى أنها مرخصة لهم.
وتشهد الشواطئ في كثير من الحالات ملاسنات وشجارات بين هؤلاء الأشخاص المستغلين للملك البحري وبين بعض المصطافين الذين يرفضون هذه التصرفات ويعتبرون أن الشاطئ ملك لجميع الزوار ولا يمكن أن يتم منعهم من الجلوس في أي مكان يرغبون فيه.
وكانت السلطات بكل من المحمدية والدار البيضاء شنت، العام الماضي، حملة لتحرير الشواطئ من أصحاب "الباراصولات"، حيث حجزت العديد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية التي كان يعمد مجموعة من الأشخاص على كرائها لزوار الشواطئ، في غياب ترخيص من طرف السلطات المختصة.
وتأتي مطالب البيضاويين في الوقت الذي خرجت فيه سلطات عمالة المضيق الفنيدق لتمنع أصحاب "الباراصولات" من احتلال الشواطئ؛ بل عمدت إلى توفير مظلات مجانية، خصوصا أن شواطئها تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال العطلة الصيفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
بادرت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، الى تهيئة عدد من الفضاءات الشاطئية بالمنطقة التابعة الى نفوذها، بتجهيزات خاصة لاستقبال المصطافين، في خطوة اعتبرها الكثيرون من شأنها ان تقطع الطريق على لوبيات احتلال الملك البحري.
ووضعت السلطات المحلية، رهن اشارة المصطافين، مظلات شمسية بالعديد من الشواطئ التي تشهد اقبالا كبيرا خلال فصل الصيف.
وسيستفيد رواد شواطئ المنطقة، من هذه التجهيزات بشكل مجاني، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام مستغلي الملك العمومي بشكل غير مشروع.
ويعتبر هذا الاجراء، منسجما مع تأكيدات سابقة لمسؤولي العمالة، تتعلق بالحرص على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة.
كما سبق للسلطات ان أكدت على المنع الكلي لخوصصة الشاطئ، ومنع السيارات الجولان والوقوف والتوقف على الشاطئ باستثناء سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة، وتخصيص حيز للراجلين للتجوال على الشاطئ، وحق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
إذا ارادت الدولة تشجيع السياحة، فعليها محاربة هذه الآفات. عدا ذلك هو مضيعة للوقت !
هادو عندنا هنا فكازا شمايت. حيت اصلا داخلين فاللعبة.. حتى هو كيحلب فالمواطن من لتحت وفالصورة كيبان كيدافع على حقوق المواطنين..
هاد الشي عايشين فيه وولفناااااه من زمان.. الفساد واصل فينا حتى لعظم.
الفوضى على عينك أ بن عدي و أمام أعين السلطات وأضف الى مشكل اصحاب البراصولات أصحاب حراس االسيارات .كل من يرتدي سترة صفراء يقف لك في الطريق ويفرض عليك الأداء مسبقا وبالتسعيرة التي تروق له. وشي حضيان وعسة ما كاينة .وياويلك يلا هدرتي على حقك فانتظر ما لذ وطاب من الكلام النابي امام أسرتك وأبنائك. !!!!