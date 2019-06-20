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الرئيسية | مجتمع | مصطافون يطالبون السلطات بمحاربة "لوبيات الباراصولات" بالشواطئ

مصطافون يطالبون السلطات بمحاربة "لوبيات الباراصولات" بالشواطئ

مصطافون يطالبون السلطات بمحاربة "لوبيات الباراصولات" بالشواطئ
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 20 يونيو 2019 - 12:00

مع ارتفاع درجة الحرارة، بدأت شواطئ الدار البيضاء والمحمدية والنواحي تعرف توافد المصطافين من مختلف المناطق قصد الاستجمام، خصوصا أن العديد من الأسر البيضاوية أخذ أبناؤها العطلة الدراسية في انتظار النتائج فقط.

ويبدو أن معاناة الأسر البيضاوية المتوافدة على الشواطئ، خلال هذه الأيام، مع أصحاب "الباراصولات" ستظل مستمرة على غرار الأعوام الماضية، حيث يجدون صعوبة في تثبيت مظلاتهم في الشاطئ، ويُطَالَبُون بأداء مبالغ مالية للحصول عليها.

ويستنكر المواطنون المتوافدون على الشواطئ عمليات الاحتلال العشوائية التي يمارسها بعض الأشخاص للرمال، إذ يسيطرون على مختلف المساحة بالشاطئ؛ وهو ما يجعل المصطافين مضطرين للبحث عن مكان بعيد أو أداء مبالغ مالية للحصول على "براسول".

ويطالب المصطافون، مع بدء الاصطياف والإقبال على الشواطئ، بوضع حد لما يقوم به أصحاب "الباراصولات" الذين يعمدون إلى حجز مساحات كبيرة واستغلالها وكرائها للمصطافين، إلى جانب حراس السيارات الذين يفرضون رسوما مرتفعة على أصحاب العربات الراغبين في الاستجمام.

وتشهد معظم شواطئ الدار البيضاء والمحمدية والنواحي، خلال هذه الفترة من السنة، ظاهرة استغلال الملك البحري من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بكراء طاولات وواقيات شمسية، بعد أن يعمدوا إلى "احتلال" بعض المساحات ومنع المواطنين غير الراغبين في الكراء من الجلوس فيها بدعوى أنها مرخصة لهم.

وتشهد الشواطئ في كثير من الحالات ملاسنات وشجارات بين هؤلاء الأشخاص المستغلين للملك البحري وبين بعض المصطافين الذين يرفضون هذه التصرفات ويعتبرون أن الشاطئ ملك لجميع الزوار ولا يمكن أن يتم منعهم من الجلوس في أي مكان يرغبون فيه.

وكانت السلطات بكل من المحمدية والدار البيضاء شنت، العام الماضي، حملة لتحرير الشواطئ من أصحاب "الباراصولات"، حيث حجزت العديد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية التي كان يعمد مجموعة من الأشخاص على كرائها لزوار الشواطئ، في غياب ترخيص من طرف السلطات المختصة.

وتأتي مطالب البيضاويين في الوقت الذي خرجت فيه سلطات عمالة المضيق الفنيدق لتمنع أصحاب "الباراصولات" من احتلال الشواطئ؛ بل عمدت إلى توفير مظلات مجانية، خصوصا أن شواطئها تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال العطلة الصيفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Simmo الخميس 20 يونيو 2019 - 12:10
ولهذا السبب تجد أغلب المغاربة المقيمين بالخارج يختارون الشواطئ الاسبانية المنضمة بعيدا عن البراصولات وعن حراس السيارات وعن التحنزيز.
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2 - Farouk الخميس 20 يونيو 2019 - 12:12
كيمصوا فالدم ديال عيباد الله بلا موجب قانون، الحل هو اقتناء باراصول خاص من السوق وتدخل تبحر معزز مكرم.
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3 - Ahmed sarghini الخميس 20 يونيو 2019 - 12:14
عمالة المضيق الفنيدق تقطع الطريق على لوبي خوصصة الشواطئ بمظلات مجانية للمصطافين

بادرت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، الى تهيئة عدد من الفضاءات الشاطئية بالمنطقة التابعة الى نفوذها، بتجهيزات خاصة لاستقبال المصطافين، في خطوة اعتبرها الكثيرون من شأنها ان تقطع الطريق على لوبيات احتلال الملك البحري.
ووضعت السلطات المحلية، رهن اشارة المصطافين، مظلات شمسية بالعديد من الشواطئ التي تشهد اقبالا كبيرا خلال فصل الصيف.
وسيستفيد رواد شواطئ المنطقة، من هذه التجهيزات بشكل مجاني، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام مستغلي الملك العمومي بشكل غير مشروع.
ويعتبر هذا الاجراء، منسجما مع تأكيدات سابقة لمسؤولي العمالة، تتعلق بالحرص على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة.
كما سبق للسلطات ان أكدت على المنع الكلي لخوصصة الشاطئ، ومنع السيارات الجولان والوقوف والتوقف على الشاطئ باستثناء سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة، وتخصيص حيز للراجلين للتجوال على الشاطئ، وحق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
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4 - مغربي محتار الخميس 20 يونيو 2019 - 12:14
المغرب يتخبط في العشوائية في كل المجالات اللوبيات تفعل ما تريد وقانون الغاب يسود ولي دوا ارعف الله اشوف من حالنا واصافي....
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5 - العباسي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:16
أتمنى من السلطات محاربة تلك الظاهرة الخسيسة ونحن ندعم رجال السلطة..اينما كانوا لمحاربة تلك الظاهرة الميكروبية...
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6 - بحراوي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:16
هاديك راه قمة البسالة. ولينا مكنمشيوش للبحر بسباب هادوك العصابات. وبزاف كتسطاسيوني السيارة كتجبد 10 دراهم... ونتا هابط للبحر كيبداو يدابزو عليك العصابات شكون لي غيقولبك ويكري ليك باراسول... الله يدير تاويل ديال الخير
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7 - طارق 004 الخميس 20 يونيو 2019 - 12:16
نعم أصحاب البراسولات و أصحاب (الكاىديانات ) كي كول ليك 15 درهم في المحمدية ؟ و مكينش لي يقرب لطومبيل من غيرهم هما
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8 - يونس الرباطي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:19
لهذه الأسباب أفضل ألف مرة أن أمضي عطلتي خارج المغرب : لا نصب، لا احتيال، لا احتلال للملك العمومي، لا حراس للسيارات، لا سرقة، لا تحرش، لا أوساخ أو أزبال، لا فوضى، لا كلام نابي...

إذا ارادت الدولة تشجيع السياحة، فعليها محاربة هذه الآفات. عدا ذلك هو مضيعة للوقت !
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9 - رمزي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:20
نرجو من السلطات اتخاد الإجراءات اللازمة قبل وقوع بعض الجرائم التي نحن في غنى عنها. فجل من يستغلون الشواطئ من دوي السوابق .حتى الحوار غير مجدي مع هده الفئة. المواطن من جانبه يؤدي ما عليه من ضرائب فمن الواجب ان تقوم الدولة هي الاخرى بواجبها في ضمان حقوق المواطن وشكراً.
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10 - ملاحظ الخميس 20 يونيو 2019 - 12:20
يجب تدخل السلطة ربما ان لم تتدخل تبرز شكوك في تلملصها من مهامها لان اللعبة تمت بين الطرفين ويبقي المواطن هو الضحية .متي يبرز للوجود اطار منظم لهولاء اصحاب الباراسولات وكذلك حراس السيارات.فاصبح كل من دب وهب يتاجر يبتز ويهدد .اصبحنا في امكنة فيها مافيات ولا من رادع من السلطة.بلد استشري فيه الفساد بكل اطنابه.الكل تكره من هذا البلد والمسووءلون ااااوت.
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11 - لطفي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:21
السلطات متواطؤون مع أصحاب الباراصولات وكذلك الباركينجات.
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12 - الطنز البنفسجي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:22
هادوك ديال الشمال رجال وبكلمتهم..
هادو عندنا هنا فكازا شمايت. حيت اصلا داخلين فاللعبة.. حتى هو كيحلب فالمواطن من لتحت وفالصورة كيبان كيدافع على حقوق المواطنين..
هاد الشي عايشين فيه وولفناااااه من زمان.. الفساد واصل فينا حتى لعظم.
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13 - مشكل في كل المدن الخميس 20 يونيو 2019 - 12:23
هذا المشكل للأسف ليس محصورا فقط في مدينة الدار البيضاء. أجده وأعاينه في جميع المدن الساحلية المغربية ويجعلنا نتكره في الذهاب الى البحر جملة وتفصيلا.
الفوضى على عينك أ بن عدي و أمام أعين السلطات وأضف الى مشكل اصحاب البراصولات أصحاب حراس االسيارات .كل من يرتدي سترة صفراء يقف لك في الطريق ويفرض عليك الأداء مسبقا وبالتسعيرة التي تروق له. وشي حضيان وعسة ما كاينة .وياويلك يلا هدرتي على حقك فانتظر ما لذ وطاب من الكلام النابي امام أسرتك وأبنائك. !!!!
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14 - hitch الخميس 20 يونيو 2019 - 12:25
C est une obligation et dans toutes les plages du royaume et les parkings aussi .. c est l image du maroc on en a marrent des clochards qui Rackettent les Familles..j espère que les autorités compétentes vont écouter en fin les citoyens
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