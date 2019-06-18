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الرئيسية | مجتمع | "مجلس بوعياش" يلتقي مع عائلات "حراك الريف"

"مجلس بوعياش" يلتقي مع عائلات "حراك الريف"

"مجلس بوعياش" يلتقي مع عائلات "حراك الريف"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 21:30

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين، مجموعة أخرى من أمهات وعائلات معتقلي "حراك الريف"، في مقر معهد إدريس بنزكري لحقوق الإنسان بالعاصمة، حيث يندرج اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المماثلة التي باشرها المجلس بدءا من 20 ماي الماضي.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تترأسه أمينة بوعياش، في بيان توضيحي نشر على الموقع الرسمي للمجلس، إن "هذه اللقاءات تنعقد تفعيلا لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 12 أبريل 2019، للاستماع إلى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة.

وأضاف المجلس سالف الذكر، في البيان ذاته، أن اللقاءات تروم التفاعل مع عائلات المعتقلين، بخصوص "ظروفهم ووضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم"، مؤكدا أنه "سيواصل لقاءاته مع باقي عائلات المعتقلين والفاعلين المدنيين بهذا الخصوص".

جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف ما زالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وكشفت العائلات، في وقت سابق، عن تشكيلها لجنة تقنية تُعهد إليها مهمة التنسيق بين عائلات المعتقلين الموزعين على مختلف السجون، داعية إلى "تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم"، مشددة على إلزامية "إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

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