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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل "رادارات" ألمانية جديدة لمراقبة مخالفي قانون السير

هذه تفاصيل "رادارات" ألمانية جديدة لمراقبة مخالفي قانون السير

هذه تفاصيل "رادارات" ألمانية جديدة لمراقبة مخالفي قانون السير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:00

كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن تفاصيل جديدة بخصوص الرادارات الألمانية الجديدة التي ستراقب المخالفين لقانون السير على طرقات المملكة، قائلة إنها تتوفر على ميزات خاصة، منها إمكانية رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد.

وتفيد مُعطيات الوزارة بأن ائتلافاً مكوناً من ثلاث شركات حاز صفقة تثبيت وصيانة 552 جهازاً للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي ترمي إلى خفض عدد قتلى حوادث السير بـ50 في المائة في أفق 2026.

وتعتبر السرعة على الطرقات العامل الأول الذي يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعها، ولذلك لجأت الوزارة لاقتناء رادارات ألمانية متطورة؛ إذ سيتم تثبيت 276 جهازاً لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازاً لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة.

وسيقوم ائتلاف الشركات الحائز على هذه الصفقة (المكون من ثلاث شركات هي مجموعة العمرة إنترناشيونال المغربية، وشركة فيترونيك الألمانية، وشركة فيترونيك الشرق الأوسط الإماراتية)، بتثبيت هذه الرادارات في جميع جهات المملكة.

وسيتم تثبيت الحصة الأكبر من هذه الأجهزة في جهة الدار البيضاء سطات بـ108 أجهزة، تليها مراكش آسفي بـ92 جهازاً، ثم الرباط سلا بـ69 جهازاً، وفاس مكناس بـ62 جهازاً، وطنجة تطوان الحسيمة بـ51 جهازاً، وتوزيع الباقي على الجهات المتبقية.

وقالت وزارة التجهيز والنقل إن هذه الأجهزة لديها خصائص عدة، فبالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، يمكنها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل.

كما يُمكن لهذه الأجهزة ألمانية الصنع من الجيل الجديد التمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، إضافة إلى إمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.

أما ما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، فسيتم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، وهو ما سيمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.

وستعمل الشركات صاحبة المشروع على مدى سنتين لتثبيت هذه الأجهزة، بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.

وقالت الوزارة إنها أعلنت عن طلب عروض جديد في السنة الجارية من أجل اقتناء دفعة ثانية من 280 راداراً محمولاً يتميز برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، وسرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1.2 كيلومتر.

ويمكن لهذه الرادارات المحمولة العمل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلاً ونهاراً، وستنضاف إلى 280 راداراً محمولاً آخر سبق توزيعه على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني خلال السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبد الله الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:08
نتمنى ان يكون هدا هو الحل الانسب
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2
2 - nouassi الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:09
اتمنى ان يكون لمدينة طنجة نصيب الاسد للحد من هذه المعضلة مع الشكر الخالص .
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3
3 - الحسين الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:10
واش 550 جهاز على مستوى المغرب كاملا ?
ام فقط لمدينة الدار البيضاء .؟
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0
4 - hassan الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:11
هذه الردارات عالية التكلفة و دقيقة، اتذكر لما طرحتها الشركة سنة 2009 هنا بالمانيا كانت تكلفة الردارا الواحد تساوي للبلديات 60000 يورو
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5 - ملاحظ الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:11
وماذا عن إشارات المرور التي يخالفها الآلاف يومياً .لو طبق القانون بصرامة وعدل على هؤلاء المخالفون لامتلأت خزائن الدولة وما اضطرت لخوصصة ما تبقى من اتصالات المغرب
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0
6 - قنيطري ،،، الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:12
حبذا لو تم وضع كاميرات لتصوير ممر الراجلين و علامة قف فدائما لا يحترم السائقون الراجلين و دائما ما كنت معرضا لحوادث في علامة قف و ممر الراجلين..
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7 - Hamido الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:13
في يوم من الايام شاهدت مجموعة من السيارات مركونة في مكان غير مسموح به.كان اصحاب السيارات يدخلون محل البيتزا او السوبرماركت من اجل التبضع خلال 5 دقاءق على اكثر تقدير .مرت سيارة الشرطة وعليها رادار وصورت لاءحة جميع السيارات في لمح البصر ودون التحدث لمالكيها.اتمنى ان تقوموا بنفس العمل.
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8 - لاليمان الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:13
المانيا صنعات رادار لعقلية شعبها اما نحن فعقلية الخماج والكذب والنفاق والفوضى .ها الردار شدك وكيفاش هيديرو باش يعاقبوك .كاين لاليمان والكانيبال
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9 - كندي الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:14
الردارات جد متطورة هل يستعملها اناس متطورون ام نفس وجوه الويل يستعملها في النصب و الاحتيال الاحتيال هل سيكونون في وضع قانوني ام فقط للمخالفين هههههه
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10 - بروصي الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:14
جادين فقط في وضع رادارات للمخالفين في الطرقات . ( حيت تما لعاقة ) .
ديرو رادارات كذالك في الإدارات والمستشفيات . لمراقبة المخالفين من الموضفين و الأطباء.
وفي كل الولايات والمجالس البلدية .
باش ليحصل إودي .
لحداgات الخاوية.
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11 - سير ٪؜٪؜٪؜٪؜٪؜ الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:15
لا صافي وصلنا الى تدمير كل السائقين بهذه الطريقة التي أزمت حتى الأوروبيين وخصوصا فرنسا
نصيحتي للكل ان يخلع رقم السيارة لكي لا يص به ما وصل له السابقون من مخالفات
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12 - من الرباط الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:16
كم عدد المتى بسبب تاخر او اوعدام جهاز السكانير مقارنة بحوادث السير؟؟ حزب النهب و "الكوامل" لا داعي لاسطوانة حماية المواطن لو كنتم صادقين لاستتمرتم في الصحة و الامن و ليس السير (الامن) الوطني.
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13 - سفيان المغربي الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:18
ما يجب الانتباه له أنه احيانا يتوجب علينا كسر إشارة الضوء الأحمر لسماح بسيارات الإسعاف او ذوي الأولوية بمرور، مع هذه التقنية، سيتعذر علينا فتح المجال لهم، لأن هذه الكاميرات الذكية في نفس الوقت غبية ولن تعرف أن هناك انذار لسيارة اسعاف تود المرور
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