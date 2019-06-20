24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. جمعية "ثافرا" تنتقد الوضع الصّحي لمعتقلي الريف‬ (5.00)

  2. بنعبد القادر يترأس تقديم "تقرير الخدمة العمومية" (5.00)

  3. الداخلية و"أونسا" تواجهان الحشرة القرمزية لإنقاذ صبار البيضاء (5.00)

  4. أسبوع ثقافي يميط اللثام عن أسرار وتقاليد المطبخين الأمريكي والمغربي (5.00)

  5. ركود الاقتصاد يؤزم وضعية قطاع بيع المجوهرات التقليدية بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 20 يونيو 2019 - 10:00

تدورُ داخلَ أروقة الاتحاد الأوروبي، منذ أيامٍ، أحاديث حول تبنّي توّجه جديد لمنع تدفّق مزيد من المهاجرين؛ توجه ينطلقُ من فرضِ سياسة الأمر الواقع على الدّول التي تنطلقُ منها تيارات الهجرة، وتحصينِ الحدود، والرفع من الدّعم المالي المخصّص للحكومات التي تتصدّى بوسائل "تقليدية" للزّحف المتواصل للمهاجرين الذي من المرشّح أن يزدادَ خلال عطلة الصّيف المقبلة.

ويعبّئ الاتحاد الأوروبي حوالي 232 مليون يورو للمغرب منذ عام 2014 من خلال أدوات وصناديق مختلفة لمعالجة تحدي الهجرة، وأكثر من 1000 مليون يورو من المساعدات لدعم الإصلاحات والنمو الشامل، وهي أرقام تضعه على رأس البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية.

وعبّر المغرب عن امتعاضه من تأخّر صرف الموارد المالية ليستمرّ دوره في محاربة ظاهرة الهجرة السّرية التي تنشط في أراضيه الشّمالية، وهو ما دفع السّلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتخصيص موارد إضافية للرباط وتعزيز سياسات التعاون الإنمائي، على اعتبار أنّ المملكة تمثّل شريكا للاتحاد الأوروبي بقوة التاريخ والجغرافيا.

وفي هذا السّياق، حثّ رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، الاتحاد الأوروبي على زيادة الموارد المالية للسيطرة على تدفقات الهجرة في "الحدود الجنوبية"، مما يسمح للمغرب بأن يكون مدعما بالوسائل المطلوبة. وقال خلال اجتماع مع مسؤولين مغاربة: "لا يمكن أن نبذل جهودا في أوروبا الشرقية أو تركيا ونتجاهل جنوب أوروبا، إنها قضية معلقة".

وأضاف المسؤول الإسباني، الذي اجتمع مع وزيري الخارجية والداخلية المغربيين، أن "المملكة تقوم بمجهودات جبّارة، وكمثال على ذلك تنفق 20 مليونا سنويًا على الحافلات التي تنقل المهاجرين من شمال المغرب إلى جنوبه، كما أن هناك عملا متواصلا للسلطات التي تطارد المهاجرين".

ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، أنّ "المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب، والتي يمكن وصفها بالحل البراغماتي، وغالبا ما تواكبها حسب النشطاء ممارسات تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تحظى بالموافقة الأوروبية من تحت الطّاولة، وأحيانا من فوقها".

وهذا ما يفسّر، بحسب الحقوقي المغربي، وجود أصوات من داخل البرلمان الأوروبي تدعم الطرح الذي يمضي في اتجاه دعم المغرب ماديا في سياسته لمحاربة الهجرة السرية، لكن الإشكال المطروح، يقول الخضري، "هل يطلع الاتحاد الأوروبي بشكل دقيق على أوجه صرف تلك المنح المالية؟ لأن أي تقييم مفترض للمقاربة الأمنية المتبعة من لدن المغرب يروم مواجهة آفة الهجرة السرية على المدى القصير".

وأضاف أنّ "المقاربة الأمنية المتبعة من لدن المغرب تروم بالضرورة مواجهة آفة الهجرة السرية على المدى القصير، لكن أسباب توالد الظاهرة وتكاثرها تبقى قائمة، وبالتالي تبقى المقاربة غير مجدية على المدى الطويل، لأنها لن تفضي إلى حل دائم".

وتوقّع الحقوقي ذاته أن "يزيد الاتحاد الأوروبي من ميزانية دعمه للمغرب لمواجهة الهجرة السرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الخميس 20 يونيو 2019 - 10:12
من يستفيد من تلك الأموال وإلى أين تذهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - الاحسان الخميس 20 يونيو 2019 - 10:22
الحمد لله الذي من علينا بعد الجفاف ورزقنا من أموال أوربا مايطفى ضمأ الصيف وسأم النتظار .
الله اكبر الله اكبر بافتحاص بالأندلس قصورك فالغنيمة قادمة .
ولتغلي دماء الفقراء بانتظار فاكهة الصبار وبطيخ الصيف الأخضر .
واشحد سيفك يا شباب وارشف رضابا مضمخا برحيق الاكستازي واشدد على اترابك كي تزهر صناديق الليل بمالك المسفوح؛ وترقص صناديق الحديد حين قدومك مكبلا.
وتكتم أنفاسنا عاما آخر نموت فيه رويدا رويدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - الوطنية الخميس 20 يونيو 2019 - 10:26
لا نحتاج إلى مساعدة مادية من الاتحاد الأوروبي من أجل محاربة زحف المهاجرين الأفارقة إلى المغرب وإنما يجب أن تفعل في إرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم لأنها لا تنقصنا بطالة ولا تهميش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مقهور الخميس 20 يونيو 2019 - 10:35
قادو سبيطارات دعمو التعليم قادو طرقان ماشي تخنقو المواطنين وتقطعو عليهم المتنفس الوحيد وهو" الهجرة" الاموال كاتمشي فالتفاهات وتبرهيش الخاوي يعني همكم الاول والاخير وهو انفسكم وتلبية طلبات الاجانب حتى لو كانت مذلة صلحو لبلاد ولا طلقونا نخليوها ليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - فقير الخميس 20 يونيو 2019 - 10:38
اسيدي اش بغينا بشي افارقة كلا يبقا فمحداه.الي عطانا الاتحاد الاروبي بعض الاموال قل من تركيا بكثير اش كانستافدو منها؟واش حنا مطفرينو وتزيدو علينا الافارقة اشبينا وبينهم خلوهم فبلاداتهم وراه حنا مقهورين .هالافارقة بداو يطالبو بحقوقهم بغاو الخدمة السكن وووو.وحنا سوكرنا هادشي؟ سياسة فاشلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ناصر الحق الخميس 20 يونيو 2019 - 10:55
في تقديري لن يتمكن الاتحاد الأوروبي للقضاء على هذه الظاهرة بهذه الطريقة مادام هنالك من يستفيد من الأموال . والطريقة المثلى هي التعامل مع المهاجرين مباشره و منحهم اعانات لخلق مقاولات في بلدانهم الأصلية. لان أموال المساعدات لن تصل للمهاجرين لأنهم فقط ورقة ضغط و أنهم بضاعة مربحة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.