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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يترأس تقديم "تقرير الخدمة العمومية"
قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الإدارة ليست فقط أداة لتنزيل السياسات العمومية للدولة؛ بل هي آلية لإصلاح وتجويد الإصلاح الإداري.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريحه لجريدة هسبريس على هامش تقديم تقرير جودة الخدمات العمومية الذي أنجزته الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التقرير اعتمد فيه على أربعة مؤشرات تعتبرها المنظمة الاقتصادية مهمة في تقيم جودة الخدمات العمومية، وأولها التوفر على إستراتيجية واضحة تجعل من المواطن نواة أساسية في الخدمة العمومية.
ويكمن ثاني هذه المؤشرات التي أطرت من خلالها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرها، حسب المتحدث ذاته، في ضرورة وجود إطار مرجعي يؤطر الخدمة العمومية؛ ثم ثالثا التوفر على أدوات لقياس جودة الخدمات العمومية؛ ورابعا وأخيرا تيسير الولوج إلى هذه الخدمات، خاصةً للشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة أو لها متطلبات خاصة.
وينبّه التقرير، حسب الوزير بنعبد القادر، إلى عدة إشكاليات ونواقص ينبغي على المغرب تجاوزها؛ بالنظر إلى ضرورة تحسين الخدمات الإدارية، وتسهيل الولوج إليها بشكل متساوٍ بين مختلف المواطنين.