وزارة شؤون الهجرة تحتفي باليوم العالمي للاجئ

هسبريس من الرباط

تنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، في الفترة الممتدة ما بين 16 و21 يونيو الجاري، سلسلة من الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية بشراكة مع المجتمع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للاجئ.

وتشمل هذه الأنشطة، المنظمة من وإلى اللاجئين والتي تبرز إنجازاتهم ومواهبهم والتي تنظم بمدن مغربية مختلفة، توزيع الجوائز لثلاثة أفضل مشاريع صغرى أنجزها اللاجئون بالمغرب، وكذا تنظيم النسخة الثالثة من المسابقة الفنية "Refugees Got Talent "، يوم 20 يونيو الجاري في الرباط.

كما تشمل الأنشطة تنظيم حملات تحسيسية وقوافل طبية على مستوى بعض مدن المملكة، بشراكة مع المجتمع المدني وإنجاز أنشطة ثقافية ورياضية في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 21 يونيو الجاري.

وسيشهد يوم 21 يونيو الجاري توزيع الشواهد الجامعية لفائدة 10 طلبة لاجئين من بين 50 مستفيدا من المنحة المقدمة في إطار برنامج DAFI بالرباط، إضافة إلى منح جوائز لفائدة طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال المتوجين في إطار النسخة الثانية لمسابقة أفضل مقال أو ربورطاج يعنى باللاجئين بالمغرب.