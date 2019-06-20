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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة يشتكون "ضعف" تعويضات تصحيح أوراق "امتحانات الباك"

الأساتذة يشتكون "ضعف" تعويضات تصحيح أوراق "امتحانات الباك"

الأساتذة يشتكون "ضعف" تعويضات تصحيح أوراق "امتحانات الباك"
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 20 يونيو 2019 - 11:00

ملف ظرفي جديد يفتحه رجال التعليم في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية؛ فقد اشتكى مصححو أوراق الامتحانات الإشهادية من "التعويضات الهزيلة وغير العادلة، بشكل مثير للسخرية، والتي لا ترقى لتعويض تنقل المجبرين على الذهاب إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح"، حسب مراسلة بعثتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزارة.

وتبلغ تعويضات المصححين "درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي. أما بالنسبة للأطر الإدارية فهي كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ أما الإعدادي فتصل إلى 600 درهم، وبخصوص مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم".

وطالبت النقابة التعليمية بـ"مراجعة مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، فضلا عن توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها".

وشددت النقابة على "ضرورة تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية".

وفي هذا الصدد، قال كريم محمد، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن "التعويضات هزيلة جدا، وتتضمن اقتطاعات كبيرة؛ فالأساتذة خارج السلم تقتطع منهم 34 في المائة، والسلم 10 تقتطع منهم 24 في المائة، والبقية 8 في المائة"، مشددا على أن "العديد من الأساتذة يتنقلون لكيلومترات كثيرة من أجل التصحيح ولا يستفيدون من التعويضات اللازمة".

وأَضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنظومة تحتاج إلى مراجعة شمولية، فالأساتذة على سبيل المثال في مراكش لم يستفيدوا من تعويضات التنقل إلى مراكز التصحيح للسنة الثانية تواليا"، لافتا إلى كون "رجال التعليم يصححون 150 إلى 200 ورقة، دون أن توفر لهم الشروط المناسبة لإنجاح العملية، حيث لا مبيت ولا أكل".

وأوضح القيادي النقابي أن "مديري الأكاديميات يستفيدون من تعويضات تصل 10 ملايين، فيما يحصل الأساتذة المصححون على 200 درهم كتعويض على عشرات الأوراق"، مطالبا بـ"تدارك الوضع القائم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ مصحح الخميس 20 يونيو 2019 - 11:10
للأسف الشديد دائما ما تطرح هذه الإشكالات كل سنة ولا من مجيب...كأننا نطلب غير حقنا...مسألة أخرى مهمة أود أن أشير إليها وهو مطالبتنا كأساتذة إضافة إلى المطالب أعلاه إلى اعتماد ثمن تصحيح ورقة وليس أوراق التلميذ...لأن هناك فارق كبير بين تصحيح ورقة تلميذ و8 أوراق لنفس التلميذ و بنفس الثمن !!! ...وهذا يطرح لدينا بذدة كأساتذة رياضيات وكذا المواد العلمية الأخرى عموما...فتجد تلميذ علوم رياضية يكتب 8 أوراق في امتحان الرياضيات...فهل يعقل أن يتم اعتماد نظام تصحيح أوراق التلميذ كأنها ورقة واحدة بدل عدد أوراقه....
وستظل الدولة تنهج سياسة الآذان الصماء كأنها لا تنتمي إلينا ولا تعير اهتماما لمشاكلنا..
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16
2 - saadzaghloul الخميس 20 يونيو 2019 - 11:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أصحح المعلومة الواردة في المقال حول تعويضات تصحيح الإمتحانات الإشهادية بالتعليم الأبتدائي فهي لا تتجاوز 60 درهما وليس 300درهم كما جاء في المقال
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18
3 - زكرياء اءيت الطالبي الخميس 20 يونيو 2019 - 11:12
تعويض مدير الأكاديمية هو ١٠٠ ألف درهم و تعويض المدير الإقليمي هو ٣٠ ألف درهم أما الأساتذة فتعويضهم هو ٣ دراهم للورقة الواحدة ولا يتم تعويضهم عن أيام الحراسة .
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16
4 - متابع الخميس 20 يونيو 2019 - 11:14
لا يجب إعطاء أي تعويض على تصحيح الأوراق و بدلا من ذلك يجب إعطاء تعويض للأستاذ حسب مجموع النقط التي يحصل عليها تلاميذه. مثلا عشرة دراهم لكل نقطة مع جمع كل نقط القسم. حينئذ سنلاحظ تحسنا في المستوى
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-38
5 - ghazzouz الخميس 20 يونيو 2019 - 11:15
لن يتم الأخد بعين الإعتبار الإقتطاع الضريبي. أربع دراهم كتعويض بانسبة للثانوي التأهيلي تصبح ثلاث دراهم وستون سنتيما.؟؟؟؟
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19
6 - عبد العزيز الخميس 20 يونيو 2019 - 11:15
وخا تشدو عشرة آلاف درهم للورقة تقولوا قليلة وتبكيوا على الوزارة باش تزيدكم،مكاينش الي خارج على الشعب المغربي من حيث الفقر والجهل والبطالة وانتشار الجريمة وتأخر الدولة قد التعليم. الله يقنعنا برحمة الله.
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-37
7 - عطلة بلا نهاية الخميس 20 يونيو 2019 - 11:16
علي الاساتدة ان يشتكو من كترث العطل في المغرب والتي تفوق ايام الدراسة
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-12
8 - لطيفة الخميس 20 يونيو 2019 - 11:18
عشرة ملايين لمديري الأكاديميات 200د للأستاذ الذ ي يضل يصحح لمدة -ثلاثة ايام بدون أكل ولاتعويضات. بعد كل عملية تصحيح أصاب بعياء شديد حتى أصبحت اكره هذه العملية.
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9
9 - kamilia الخميس 20 يونيو 2019 - 11:21
في ابتكوين المهني ولو سنتيم كنخدوه على التصحيح
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17
10 - مواطن الخميس 20 يونيو 2019 - 11:21
واش هاد الأستاذ أي تفويهة تفوهها خاص اتعوض عليها عيقو بزاف كن غير شفنا شي فايدة منهم على وليداتنا
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-20
11 - متتبع الخميس 20 يونيو 2019 - 11:21
لا يعقل ان مديري الاكاديميات تصل تعويضاتهم 10ملايين والنواب 3ملايين ولايقومون الاباعطاء الاوامر في مكاتبهم المكيفة .اما الاساتذة الذين هم في الواجهة لا يتلقون الا دريهمات التصحيح.وجب اعادة النظر في تعويضات الاساتذة هم اكثر تعرضا للتهديدات.للعنف.للمضايقات...يجت ان تكون تعويضات عن الاخطار.ثم تعويضات عن التنقل كما هو الشان في وزارة الداخلية مثلا.وكذلك الزيادة في تعويضات التصحيح ال 10درهم للورقة مثلا .فهذه التعويضات اصبحت جد هزيلة في الوقت الراهن.ان الاوان ان تكون هناك دراسة تعالج كل الامور سواء المادية او الامنية او اللوجيستكية.
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10
12 - الابراهيمي // اخميسات الخميس 20 يونيو 2019 - 11:23
دون أن ننسى بان كل تلميذ تجاوز ورقة في التحرير ولو كانت اربعة كما هو الشأن بالنسبة لتلاميذ الثانية باك رياضيات لاتحتسب للاستاذ في التعويض الا ورقة واحدة نهيك عن الاوراق الغائب اصحابها تعتبر ملغاة في التصحيح لايعوض عنها .اللهم إن هذا اجحاف في حق الاستاذ
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4
13 - الشكوى شخصيا الخميس 20 يونيو 2019 - 11:25
وأخويا هاد صحاب التعليم علااام. كولشي كيشكي والمشكل هو التعليم فالحضيض. والله يسر وصافي
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-20
14 - آدم الشرقي الخميس 20 يونيو 2019 - 11:25
تعويض التصحيح 3 دراهم و 2.50 و درهمين للتلميذ و ليس للورقة حيث ان مادة الفيزياء تتكون من 5 اوراق و مادة الفلسفة من و رقة واحدة فالأولى تستغرق تقريبا 15 دقيقة زيادة على تدقيق الحساب بين 0.25 و 1.50 للسؤال و ورقة الفلسفة مثلا دقيقتين و نفس التعويض
هذا على سبيل المثال لا الحصر مع احترامي لأساتذة الفلسفة و مواد ذات ورقة واحدة في الامتحان
مدير الاكاديمية 10 ملايين كتعويض عن الامتحان و النائب 3 ملايين و رؤساء المصالح 5000 درهم وهم قابعون في مكاتبهم المكيفة
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10
15 - عيد المنعم الخميس 20 يونيو 2019 - 11:28
يجب أن تحمد الله 3 أشهر من العطلة الصيفية تقريبا وانتم تقبضون حسابكم فيه كفى من الاستهتار على أي شيء
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-5
16 - عمر الخميس 20 يونيو 2019 - 11:28
بالنسبة الاساتذة بالعالم القروي عليهم تدبر اجرة النقل واجرة الاكل والشرب وحتى المبيت ان اقتضى الحال وبعملية حسابية فكل ما يصرفه هو نفسه اجرة اليوم من راتبه الشهري..فمن الأفضل أن يقاطع وليقتطعوا ..
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11
17 - Nour الخميس 20 يونيو 2019 - 11:31
التعاقد ، التعويضات. الأجرة غير كافية ، أين هىً حبً المهنة . مع العلم عندهم عطلة شهرين مع الأجرة
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-3
18 - Hassan Sima الخميس 20 يونيو 2019 - 11:32
حمدوا الله أصلا على عاتقگم التصحيح أرى أن الثمن مناسب القناعة لمگايناش
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-2
19 - sami الخميس 20 يونيو 2019 - 11:32
Ceux qui font presque rien sont bien rémunérés...c le Maroc des injustices
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2
20 - باحث عن التعويض الخميس 20 يونيو 2019 - 11:33
اذا كان الامر كذلك فنحن في التعليم العالي نطالب ب 8 دراهم للورقة . فأحيانا تجد الطالب يكتب ثلاث او اربع او حتى خمس ورقات ناهيك عن حصة الاستاذ الجامعي في التصحيح والتي قد تصل الى الفي ورقة عندنا في كلية الحقوق او حتى في كلية الاداب مثلا قسم فلسفة او علم اجتماع . كذلك نطالب بتعويض عن الحراسة والمراقبة التي تستمر اسبوعين نظرا لارتفاع اعداد الطلبة الممتحنين مما يجعلنا نشتغل صباحا مساء . نطالب كذلك بالحماية والامن في فترة الامتحانات حيث تكثر التوترات من طرف بعض الطلبة ونحن على مقربة خطيرة منهم ، نطالب بتعويض عن المداولات وعن العضوية في لجان الامتحان والتتبع ، كذلك نطالب بتعويض عن عضوية المجلس التأديبي ... على الوزارة اذا ان تفتح أذنيها لكل هيئات السلك التعليمي بدءا من الابتدائي والى العالي وتعطي التعويضات اسوة بموظفين آخرين في وزارات اخرى حيث التعويض عن ساعات العمل الاضافية وعن التنقل والاكل خارج البيت بموجب امر عمل وغير ذلك
مالنا احنا لسنا اقل من باقي موظفي الدولة
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5
21 - متقاعدة الخميس 20 يونيو 2019 - 11:36
وماذا نقول نحن المعلمين الذين لم نتلق ولو سنتيما عن الحراسة منذ الثمانينات والتسعينات و.. و.. و... إلى التقاعد فالوزارة تقتطع ولا تزيد فهي تطبق المقولة الشهيرة (الزياده من رأس الاحمق)
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6
22 - meme الخميس 20 يونيو 2019 - 11:40
ولا تنسى يا أخي انها خاضعة للضريبة هههههه يعني مثلا 200 درهم على 100 ورقه تخضع للضريبة تتبقي غي 126 درهم ههههههه حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
23 - ملاحظ محمد الخميس 20 يونيو 2019 - 11:41
سبحان الله العظيم موظفوا واطر التعليم و الصحة هم من يتقاضون اعلى راتب ويتمتعون باطول و اكثر ايام العطل و الترقية لا يوجد اي موظف يترقى افضل منهم رغم ذلك داءما يشتكون و يضربون ويبرزطون و مردوديتهم هي الاضعف و يلتهمون اكبر حصة من ميزانية الدولة لذلك كان من الواجب خوصصة هذا القطاع باش نتهناوا من صداعوا لانه لا يعقل ان ندفع الضريبة ليستفيد منها هؤلاء وهو ما يطلب به اصحاب العدالة الضريبية
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-3
24 - المهاجر الخميس 20 يونيو 2019 - 11:43
هذه مجرد مزايدة سياسوية، لأن مهام التصحيح والحراسة والإشراف وغيرها جزء لا يتجزأ من عمل موظفي التربية الوطنية الذين يتقاضون عن ذلك أجرا جزافيا علاوة على التعويضات الحالية التي هي أصلا إكرامية من الدولة. كفى من هذا الابتزاز المضحك والمخجل في الوقت نفسه. ولعلكم نسيتم التعويض عن التوقيع، والتعويض عن صعود الدرج، والتعوض عن النزول، والتعويض عن توزيع الأوراق، والتعويض عن جمعها، والتعويض عن درجة الحرارة...اتقوا الله واحشموا!
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-2
25 - Ahmed الخميس 20 يونيو 2019 - 11:45
يا سبحان الله ،ولا مرة هاد الأساتذة خرجوا كيناضلوا على شي حق من حقوق التلاميذ، دائما مطالبهم خبزية بالدرجة الأولى. والتلميذ هو الضحية..ومافخبارهومش أن أزيد من 90% منهم مكيستحقش هذاك المنصب.
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1
26 - reda الخميس 20 يونيو 2019 - 11:46
Quelle indemnité ??!!!!!
Vous avez déjà un salaire mensuel pour travailler (enseigner dans les classes, surveiller des examens, corriger des copies, ….) pendant toute l’année excepté les jours de congé (18 jours annuel plus les fêtes nationaux et religieux)
Les gens qui travaillent dans le privé ont dans leurs contrats une description du poste avec toutes les taches qu’ils doivent accomplir avec la polyvalence nécessaire. Et ils ont tous un salaire fixe et ne sont pas indemnisé pour faire une tache particulière qui est déjà sur leurs contrats.
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0
27 - نسيم الخميس 20 يونيو 2019 - 11:49
احتقار لرجال التعليم - كم يتقاضى الوزير و مديري الاكاديميات و المدراء الاقليميين و مسؤولين اخرين عن امتحانات لم يساهموا في انجاحها كثيرا ملايين الدراهم_ فقط ساهموا عن بعد بالهاتف المحمول و هل كل شيئ على ما يرام --

اقتصاد الريع في قطاع التعليم
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4
28 - نصراوي الخميس 20 يونيو 2019 - 11:53
قطاع فاشل نسبة الأمية 30%.عطل حدث و حرج:الاربعاء والسبت والاحد عطلة والعطل البينية و شهر ستة وسبعة وثمانية والنصف من الشهر التاسع. العمل ثلاث ساعات في اليوم.البكاء :طيلة السنة
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-2
29 - سي حسن الخميس 20 يونيو 2019 - 11:57
300 درهم قيمة تعويض رئيس مركز الامتحان ( مدير المؤسسة ) أما الأستاذ فيتقاضى 1.70 درهم عن كل ورقة تصحيح، علما أن أعلى عدد أوراق التي يمكن تصحيحها لا تتعدى 50 في أحسن الظروف.
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3
30 - عابر سبيل الخميس 20 يونيو 2019 - 11:59
يجب ان يصححوا اوراق الامتحانات بالمجان كما هو معمول به في باقي الدول هاذا تسول وليس. حب المهنة لانه يعبر عن جشع وطمع اشباه ما يسمون انفسهم مربون المنظومة او حقل التعليم الذي كان يسمى فيما قبل التدريس لكن اصبح اليوم الدرس فيه مثل البيدر الله المستعان
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1
31 - حسن الخميس 20 يونيو 2019 - 12:00
الحل هو التهديد بمقاطعة جماعية لعملية التصحيح
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1
32 - عبد الله الخميس 20 يونيو 2019 - 12:00
كفار النعمة.
الأساتذة دائما يشتكون، الفئة المنعمة في الوظيفة المغربية، لكن للأسف الشديد هذا ديدنهم، حتى لو دخلوا الجنة لأشتكو من أنهارها و نعيمها.
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2
33 - naturaliat الخميس 20 يونيو 2019 - 12:01
رهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي

في نظري مهزلة

ما يجب فعله ارساء تعويض محترم وعدد منطقي يوميا من تصحيح أوراق "امتحانات الباك" لايسمح بتجاوزه لكل استاد
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3
34 - مهاجر وجدي الخميس 20 يونيو 2019 - 12:02
إن ساعات الحراسة فهي تدخل في نطاق العمل ولا يمكن المطالبة بدفع أجرها أما عن الثمن الذي يتقاضاه الأستاذ عن ورقة التصحيح فكان عليهم أن يحتجوا و يقاطعون الحصص بشهور عدة قبل الامتحانات للحصول على مطالبهم أما الآن ففات الأوان لأن هذه العملية و الشكاوي تتكرر كل سنة و بدون جدوى لهذا فعلى الأساتذة الآن التصحيح بصمت وبدون تشويش في انتضار العطلة و السلام
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-2
35 - وعزيز الخميس 20 يونيو 2019 - 12:03
في المغرب
الكل يشتكي...
القناعة ولت....
شحال كتربح ولات على كل لسان...!!!!!!!

كأن الكل كان نائما... و استيقظوا مرة واحدة... (كما يقال يالدارجة...)


لو كان الأجر بالمردودية او بالساعة... لتقلص الأجر للجميع ((الا من رحم ربك..))


مبدئيا الاستاذ موظف و يتقاضى أجرا سواء كان في القسم يدرس او يصحح.... فلماذا التعويض عن تصحيح الامتحانات .. و الا فايعوض على الامتحانات الني صحح طيلة السنة.... يجب أن يكون العمل تطوعيا بما ان الأجر شهري... و من لا يصحح (راحة) و أجره يتوصل به اخر الشهر..(حالة خاصة)


ما هذا المنطق... المعوج منذ أن فكر فيه من فكر.... يجب تقييم الأمور على اساس (عمل =اجر) (راحة =0)

و الأداء عن العطلة استثناء فقط، نظرا للظروف الاجتماعية.....لانه لابد من عطلة سنوية...

شوية د القناعة
شوية الوطنية
شوية الهمة
شوية د الموضوعية

و الا فان الراحة هي الأساس مع اجر مضمون و العمل هو الاستثناء لابد من أجر زائد عليه
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0
36 - H. H الخميس 20 يونيو 2019 - 12:04
نتوما خدامين و كاتشكاو الله يسمح ليكوم و صافي
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