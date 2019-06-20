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كُتّاب وآراء
الأساتذة يشتكون "ضعف" تعويضات تصحيح أوراق "امتحانات الباك"
ملف ظرفي جديد يفتحه رجال التعليم في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية؛ فقد اشتكى مصححو أوراق الامتحانات الإشهادية من "التعويضات الهزيلة وغير العادلة، بشكل مثير للسخرية، والتي لا ترقى لتعويض تنقل المجبرين على الذهاب إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح"، حسب مراسلة بعثتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزارة.
وتبلغ تعويضات المصححين "درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي. أما بالنسبة للأطر الإدارية فهي كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ أما الإعدادي فتصل إلى 600 درهم، وبخصوص مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم".
وطالبت النقابة التعليمية بـ"مراجعة مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، فضلا عن توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها".
وشددت النقابة على "ضرورة تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية".
وفي هذا الصدد، قال كريم محمد، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن "التعويضات هزيلة جدا، وتتضمن اقتطاعات كبيرة؛ فالأساتذة خارج السلم تقتطع منهم 34 في المائة، والسلم 10 تقتطع منهم 24 في المائة، والبقية 8 في المائة"، مشددا على أن "العديد من الأساتذة يتنقلون لكيلومترات كثيرة من أجل التصحيح ولا يستفيدون من التعويضات اللازمة".
وأَضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنظومة تحتاج إلى مراجعة شمولية، فالأساتذة على سبيل المثال في مراكش لم يستفيدوا من تعويضات التنقل إلى مراكز التصحيح للسنة الثانية تواليا"، لافتا إلى كون "رجال التعليم يصححون 150 إلى 200 ورقة، دون أن توفر لهم الشروط المناسبة لإنجاح العملية، حيث لا مبيت ولا أكل".
وأوضح القيادي النقابي أن "مديري الأكاديميات يستفيدون من تعويضات تصل 10 ملايين، فيما يحصل الأساتذة المصححون على 200 درهم كتعويض على عشرات الأوراق"، مطالبا بـ"تدارك الوضع القائم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
وستظل الدولة تنهج سياسة الآذان الصماء كأنها لا تنتمي إلينا ولا تعير اهتماما لمشاكلنا..
هذا على سبيل المثال لا الحصر مع احترامي لأساتذة الفلسفة و مواد ذات ورقة واحدة في الامتحان
مدير الاكاديمية 10 ملايين كتعويض عن الامتحان و النائب 3 ملايين و رؤساء المصالح 5000 درهم وهم قابعون في مكاتبهم المكيفة
مالنا احنا لسنا اقل من باقي موظفي الدولة
Vous avez déjà un salaire mensuel pour travailler (enseigner dans les classes, surveiller des examens, corriger des copies, ….) pendant toute l’année excepté les jours de congé (18 jours annuel plus les fêtes nationaux et religieux)
Les gens qui travaillent dans le privé ont dans leurs contrats une description du poste avec toutes les taches qu’ils doivent accomplir avec la polyvalence nécessaire. Et ils ont tous un salaire fixe et ne sont pas indemnisé pour faire une tache particulière qui est déjà sur leurs contrats.
اقتصاد الريع في قطاع التعليم
الأساتذة دائما يشتكون، الفئة المنعمة في الوظيفة المغربية، لكن للأسف الشديد هذا ديدنهم، حتى لو دخلوا الجنة لأشتكو من أنهارها و نعيمها.
في نظري مهزلة
ما يجب فعله ارساء تعويض محترم وعدد منطقي يوميا من تصحيح أوراق "امتحانات الباك" لايسمح بتجاوزه لكل استاد
الكل يشتكي...
القناعة ولت....
شحال كتربح ولات على كل لسان...!!!!!!!
كأن الكل كان نائما... و استيقظوا مرة واحدة... (كما يقال يالدارجة...)
لو كان الأجر بالمردودية او بالساعة... لتقلص الأجر للجميع ((الا من رحم ربك..))
مبدئيا الاستاذ موظف و يتقاضى أجرا سواء كان في القسم يدرس او يصحح.... فلماذا التعويض عن تصحيح الامتحانات .. و الا فايعوض على الامتحانات الني صحح طيلة السنة.... يجب أن يكون العمل تطوعيا بما ان الأجر شهري... و من لا يصحح (راحة) و أجره يتوصل به اخر الشهر..(حالة خاصة)
ما هذا المنطق... المعوج منذ أن فكر فيه من فكر.... يجب تقييم الأمور على اساس (عمل =اجر) (راحة =0)
و الأداء عن العطلة استثناء فقط، نظرا للظروف الاجتماعية.....لانه لابد من عطلة سنوية...
شوية د القناعة
شوية الوطنية
شوية الهمة
شوية د الموضوعية
و الا فان الراحة هي الأساس مع اجر مضمون و العمل هو الاستثناء لابد من أجر زائد عليه