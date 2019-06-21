تقرير أممي يتوقع تراجع الخصوبة وارتفاع الشيخوخة في المغرب

هسبريس - أمال كنين

قالت الأمم المتحدة إن سكان العالم صاروا "أكبر سنا" بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع من ناحية، وانخفاض مستويات الخصوبة من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن المغرب من بين البلدان التي سيتراجع فيها معدل الخصوبة خلال السنوات المقبلة.

شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول توقعات السكان في العالم 2019، وضمن تقرير حديث لها، توقعت تراجع نسبة الخصوبة بالمملكة، قائلة إنه في الوقت الذي كانت فيه هذه النسبة تتراوح ما بين 2.1 و4 بالمائة عام 1950، فمن المتوقع أن تتراجع إلى ما بين 1.5 و2.1 بالمائة في حدود 2050.

وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للسكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، الذين كانوا يشكلون أقل من 5 بالمائة في عام 1950، فقد ارتفعت في 2019 إلى ما بين 5 و10 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع في أفق 2050 لتفوق 15 بالمائة في الأقاليم الشمالية، وتتراوح ما بين 10 و15 بالمائة في الأقاليم الجنوبية.

وتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الأعوام الثلاثين القادمة، موردا إن وتيرة النمو تمضي ببطء، لكن نمو السكان سيبلغ، حسب التوقعات، ذروته بحلول عام 2100 بحوالي 11 مليار شخص.

وتشير التوقعات السكانية الجديدة إلى أن تسعة بلدان فقط ستشكل أكثر من نصف النمو المتوقع لسكان العالم، وهي بترتيب النمو الهند، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، إندونيسيا، مصر، والولايات المتحدة.

ويتوقع التقرير أن تتفوق الهند على الصين، لتصبح أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2027. وهناك توقعات أخرى بتضاعف عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أفق عام 2050، بنسبة زيادة تصل إلى 99 بالمائة.

وحسب التقرير ذاته أيضا، من المتوقع أن يواصل معدل الخصوبة العالمي، الذي كان قد انخفض عام 2019 إلى 2.5 ولادة لكل امرأة مقارنة بمعدل 3.2 عام 1990، (يواصل) الانخفاض عام 2050 إلى أن يصل إلى معدل 2.2 ولادة لكل امرأة.