حكومة العثماني تمنح اختصاصات جديدة لجهاز الأمن والاستعلامات

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في إطار الإستراتيجية الجديدة التي دشّنتها المديرية العامة للأمن الوطني، في السنوات الأخيرة، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يمنح صلاحيات جديدة للمديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتتمثل أهم المستجدات، وفق مشروع المرسوم الذي تقدّم به نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان.

وبموجب هذه التغييرات، سيتم إعادة هيكلة مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم "مديرية نظام المعلومات والاتصال"، في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها.

كما ستتكلف، حسب مذكرة تقديمية للمشروع، حصلت هسبريس عليها، مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسليم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

وستُناط بمديرية الاستعلامات العامة مهام "جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السويسو-اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها".

وأوضحت المذكرة التقديمية أن تعديل مقتضيات هذا المرسوم "أصبح لازما وضروريا من أجل تمكين المصالح المركزية من وضع تصور شامل ومتجانس لعملها وتدخلاتها في إطار المسؤولية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لضمان فعالية أكبر في التدبير الإداري والرفع من جاهزيتها من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والأجانب".

وأضاف المصدر ذاته أن التغييرات الجديدة تأتي "في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وبالتالي أضحى من الضروري إدخال تغييرات على هيكلتها العامة المركزية واللاممركزة لمسايرة ما تعرفه بلادنا من أوراش التنمية والتحديث التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة من خلال تحسين وتطوير بنياتها الإدارية القائمة على المستويين المركزي واللاممركز، إضافة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى تخليق وعقلنة هذا المرفق الأمني وجعله دائما أكثر انفتاحا وتواصلا مع محيطه خدمة لرعايا صاحب الجلالة".

كما يتوخى المرسوم الجديد "تجسيد الإدارة المولوية وحرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز جهاز الأمن الوطني، بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية المديرية العامة للأمن الوطني حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات".