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الرئيسية | مجتمع | المغرب وليبيريا يُقران الاعتراف المتبادل بـ"البيرمي"

المغرب وليبيريا يُقران الاعتراف المتبادل بـ"البيرمي"

المغرب وليبيريا يُقران الاعتراف المتبادل بـ"البيرمي"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 يونيو 2019 - 21:33

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.

ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.

وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الخميس 20 يونيو 2019 - 21:58
من الافضل ان تكون هذه الاتفاقيات مع دول استقبال المهاجرين المغاربة كالدول الاوربية وامريكا وكندا.
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31
2 - Me again الخميس 20 يونيو 2019 - 22:34
صافي! المغاربة غادي يشريوا البيرمي في المغرب و يغيروه في ليبيريا باش يديرو الكسايد لهيه!
الى كانو الليبيريون حتا هما كيشدوه بالفلوس و كيديروا الكسايد غادي يديرو نفس الشيء في المغرب! الله يحفظ الأبرياء في المغرب و ليبيريا!
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