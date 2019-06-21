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كُتّاب وآراء
جمعية تطالب الحكومة بمنحة تمدرس "معاقي الذهن"
طالبت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء رئيس الحكومة العمل على إصدار مرسوم، يقضي بصرف منحة التمدرس لفائدة أطفال الأسر المعوزة والهشة في شطر واحد بدل شطرين.
وقال أعضاء الجمعية، إثر انعقاد جمع عام استثنائي بالبيضاء، إن هذه المطالبة ستعمل على تعزيز المكتسبات الحقوقية التي نص عليها دستور 2011، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي اعتبرت وتعتبر نقلة ارتقائية من أجل تمكين المعاقين من حقوقهم وخاصة الحق في التربية والتعليم والصحة.
وأشار مسؤولو الجمعية إلى أن مطالب الآباء تشمل أيضا ضرورة اعتماد السنة الدراسية بدل السنة المالية في صرف منحة دعم التمدرس، أي بداية شهر شتنبر من كل سنة، بدل ربطها بتنفيذ السنة المالية، بما في ذلك من تأثيرات سلبية على السير العادي الإداري والمالي للجمعيات.
وقالت الجمعية إن اعتماد هذه الإجراءات من شأنه المساهمة في مواجهة الإكراهات والمعيقات التي تواجه تنزيل هذه السياسات بما فيها تجويد الخدمات لفائدة المعاقين، وفي مقدمتها الإكراهات القانونية والمسطرية التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة ما يتعلق بصرف منحة دعم التمدرس لفائدة أطفال الأسر المعوزة والهشة.
واعتبر الأعضاء أن هذا المطلب تطالب به الجمعيات الجادة التي تعمل في إطار القانون وتحترم وتنضبط لمعايير الشفافية على مستوى تدبير شؤونها الإدارية والمالية والبيداغوجية وبلورة دفاتر تحملاتها وشراكاتها، وخاصة أن الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة تعتبر أن إصدار هذا المرسوم هو الملاذ الأمثل والأخير للخروج من النفق المسدود الذي يواجهه تمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا بسبب تأخر منحة التمدرس.