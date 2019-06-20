24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟

  1. الداخلية و"أونسا" تواجهان الحشرة القرمزية لإنقاذ صبار البيضاء (5.00)

  2. عشرات الأحكام بالمؤبد على ضباط في جيش تركيا (5.00)

  3. الحبس النافذ لـ"بطليْ" شريط الاستحمام داخل حافلة‎ (5.00)

  4. طالبتان تصوران "شذوذا وهميا" قرب مسجد حسان (5.00)

  5. ركود الاقتصاد يؤزم وضعية قطاع بيع المجوهرات التقليدية بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الدراجي .. برعم مغربي يتوج بجائزة "الطفل المقاول"

الدراجي .. برعم مغربي يتوج بجائزة "الطفل المقاول"

الدراجي .. برعم مغربي يتوج بجائزة "الطفل المقاول"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 يونيو 2019 - 23:10

فاز الطفل المغربي يوسف الدراجي، البالغ من العمر9 سنوات، بالجائزة الأولى في مسابقة للطفل المقاول نظمتها جمعية الطفل المقاول.

وحاز يوسف المرتبة الأولى بمشروع يتمثل في إنشاء حافلة سياحية ـ مطعم، تكون مهمتها نقل السياح إلى المناطق السياحية وزيارة المآثر التاريخية، مع تعريفهم بفن الطبخ المغربي، وتقديم أطباق وأكلات مغربية على نغمات الموسيقى التراثية.

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن المسابقة التي شارك فيها أزيد من أربعين طفلا من حاملي المشاريع المبدعة في العديد من المجالات عرفت تقديم تكوين علمي للأطفال في مجال بلورة المشاريع، من طرف عدد من المكونين والمختصين في مجال المقاولة، مكنوا الأطفال المقاولين من اكتساب تقنيات سلسة في توصيل مشاريعهم بطريقة مقنعة، وكذلك حثهم علي التشبث بأحلامهم لتحقيق مشاريعهم الصغرى ورعايتها حتى تتحول إلى مشاريع كبرى على أرض الواقع.

ويضيف البلاغ أن هذه البادرة التي تقوم بها جمعية الطفل المقاول برئاسة الدكتور رشيد بن الطيبي هي الأولى من نوعها في المغرب، وتعمل على إرساء وتنمية الفكر المقاولاتي لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، معتبرا أنها "تسعى إلى توجيه شباب الغد نحو آفاق وطموحات جديدة تنبني على الاعتماد على الذات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عمر اوديري الخميس 20 يونيو 2019 - 23:36
الانسان يقاس بعقله وليس بسنه فاذا رزق المرء عقلا سليما وناضجا فقد استحق الجوائز ولو كان الامر بالسن لكان هناك من هو اولى من رشيد بن الطيبي برئاسة جمعية الطفل المقاول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - لطيفة الجمعة 21 يونيو 2019 - 00:11
بادرة محمودة. ولكن ماذا عن الاغلبية من أطفال الشعب. هل بامكانهم تاسيس مقاولات أو حتى الحلم بذلك؟ نريد تعليمايمنح نفس الفرص للجميع. الفقر أصبح يورث ياساياسادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.