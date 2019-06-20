الدراجي .. برعم مغربي يتوج بجائزة "الطفل المقاول"

هسبريس من الرباط

فاز الطفل المغربي يوسف الدراجي، البالغ من العمر9 سنوات، بالجائزة الأولى في مسابقة للطفل المقاول نظمتها جمعية الطفل المقاول.

وحاز يوسف المرتبة الأولى بمشروع يتمثل في إنشاء حافلة سياحية ـ مطعم، تكون مهمتها نقل السياح إلى المناطق السياحية وزيارة المآثر التاريخية، مع تعريفهم بفن الطبخ المغربي، وتقديم أطباق وأكلات مغربية على نغمات الموسيقى التراثية.

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن المسابقة التي شارك فيها أزيد من أربعين طفلا من حاملي المشاريع المبدعة في العديد من المجالات عرفت تقديم تكوين علمي للأطفال في مجال بلورة المشاريع، من طرف عدد من المكونين والمختصين في مجال المقاولة، مكنوا الأطفال المقاولين من اكتساب تقنيات سلسة في توصيل مشاريعهم بطريقة مقنعة، وكذلك حثهم علي التشبث بأحلامهم لتحقيق مشاريعهم الصغرى ورعايتها حتى تتحول إلى مشاريع كبرى على أرض الواقع.

ويضيف البلاغ أن هذه البادرة التي تقوم بها جمعية الطفل المقاول برئاسة الدكتور رشيد بن الطيبي هي الأولى من نوعها في المغرب، وتعمل على إرساء وتنمية الفكر المقاولاتي لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، معتبرا أنها "تسعى إلى توجيه شباب الغد نحو آفاق وطموحات جديدة تنبني على الاعتماد على الذات".