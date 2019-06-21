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أوجار يستعرض إنجازات المغرب القضائية بالمجر

أوجار يستعرض إنجازات المغرب القضائية بالمجر
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 يونيو 2019 - 07:38

استعرض وزير العدل، محمد أوجار، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، "الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي تعرفها المملكة، وأهمها صدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة، إذ ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ولفت أوجار الانتباه، خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المجرية بودابست، إلى "مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع، ولاسيما تنصيب الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة، ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي".

وأوضح الوزير المغربي أن "مجهودا كبيرا يبذل حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول، ولاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة، كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومراجعة قوانين أخرى، كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وتقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة والفعالية".

وشدد أوجار على أن "المغرب بفضل هذه الإصلاحات أصبح الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة"، وزاد أن "التقرير الأخير الذي أصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن ولأول مرة مؤشرات وأرقاما عن منظومة العدالة بالمغرب، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الأعضاء في اللجنة المذكورة"، مؤكدا في الأخير على "الرغبة الأكيدة للمغرب في تطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى متعددة ومتنوعة".

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