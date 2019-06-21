تقديم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا إلى يوم الأحد 23 يونيو 2019، بدل يوم الأربعاء 26 يونيو 2019.

وجاء هذا القرار، يقول بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، بعد تيسير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، يورد البلاغ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين إلى أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها.