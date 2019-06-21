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الرئيسية | مجتمع | تقديم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا

تقديم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا

تقديم موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 يونيو 2019 - 12:55

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا إلى يوم الأحد 23 يونيو 2019، بدل يوم الأربعاء 26 يونيو 2019.

وجاء هذا القرار، يقول بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، بعد تيسير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، يورد البلاغ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين إلى أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - من المغرب الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:16
الله ينجح الجميع قلوبنا معكم شهادة البكالوريا نقطة مفصلية في حياة التلاميذ الله يوفق الجميع
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18
2 - طارق 004 الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:16
اللهم لا تحرم تلميذ و تلميذة من هذه الفرحة
التي تحدد مصيرهم
من طنجة كازا لكويرة
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15
3 - إيمان الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:18
بالنجاح و التوفيق للجميع فرحة النجاح لا توصف.. و لكن.. ماذا بعد البكالوريا هل هناك آفاق مفتوحة للطالب؟؟
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8
4 - mrym الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:20
الله يسمعهم خبار الخير يااا ربي .. الله ينجحهم كاملين
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10
5 - عادل الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:20
اللهم ارزق كل مجد ما يستحق, إن شاء الله موفقين أيها الشباب،...
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13
6 - benali الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:25
متمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح للجميع و عطلة ممزوجة بالافراح و المسرات
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9
7 - maroxaine rajaoui الجمعة 21 يونيو 2019 - 13:39
bonne chance à tous bitawfik inchallah
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