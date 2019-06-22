البنك الدولي يدعم تطوير التعليم الأولي بالمغرب بمليارات الدراهم

هسبريس من الرباط

أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار، ما يعادل 4,7 مليارات درهم، لدعم هدف المغرب الرامي إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأولي لضمان تهيئة جميع الأطفال للتعلم ورفع مهارات المعلمين ليكونوا جاهزين للتدريس.

وقال البنك الدولي، في بلاغ صحافي، إن البرنامج الجديد لدعم التعليم في المغرب سيعمل على تحقيق العناصر الرئيسية للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل دفع التحول في هذا القطاع وتعزيز تراكم رأس المال البشري لكل طفل مغربي.

ونقل البلاغ عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، أنه "في أقل من 20 عاماً، استطاع المغرب تأمين حصول جميع الفتيات والفتيان على التعليم، وهو إنجاز لافت، لكن نتائج التعلُّم ظلت متواضعة".

ويسعى البنك الدولي من خلال برنامج الدعم الجديد إلى تشجيع رفع كفاءة قطاع التعليم من خلال دعم إتاحة تعليم جيد لجميع الأطفال في مرحلة التعليم الأولي، والاستثمار في تقديم تكوين جيد للمعلمين، ومساندة اعتماد نهج محلي للتصدي للتحديات المتعلقة بجودة التعليم والقيادة على مستوى المدارس.

وتفيد معطيات البنك الدولي بأنه على الرغم من أن التعليم في المغرب متاح للجميع، إلا أن 50 في المائة من الأطفال ما بين 4 و5 سنوات لم يلتحقوا بالتعليم الأولي وفق إحصائيات سنة 2017.

وسيعمل البرنامج الجديد للبنك الدولي على إتاحة الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بوصفه شرطاً للاستعداد للتعلم، لدعم هدف الدولة من أجل تعميم الحصول على التعليم ما قبل الابتدائي بحلول عام 2027.

ويسعى البنك الدولي إلى اعتماد نُهج تكيفية وقائمة على الشواهد ومصممة حسب السياق المحلي لتحسين تقديم الخدمات على مستوى المدارس، من خلال تنفيذ عقود للأداء ستعزز التركيز على النتائج بقوة أكبر.

وبحسب معطيات البرنامج الجديد، ستكون المديريات الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، بما في ذلك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في طليعة القائمين بتجريب هذه العملية اللامركزية وتطوير حلول نابعة من الداخل لتحسين برامج تدريب المعلمين.

وسيعمل البنك الدولي، على مدى خمس سنوات هي مدة البرنامج، على مساندة "مديري المدارس لوضع خطة لتحسينها بصورة تشاركية وتنفيذها. وإلى جانب عقود الأداء، ستكون هناك آلية للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الرئيسية المحددة ضمن البرنامج".

ووضع البنك الدولي تحديين رئيسيين لمواجهتهما، يتمثلان في عدم الجاهزية للتعلم بالنسبة للأطفال الذين لم يستفيدوا من التحفيز التربوي في سن مبكرة، وعدم جاهزية المعلمين بسبب محدودية الإعداد الأكاديمي وغياب دعم التطوير المهني.