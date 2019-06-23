نداء وجدة يطلب الحماية من تعفنات الرعاية الصحية

هسبريس - أمال كنين

دقّ كل من المركز الاستشفائي محمد السادس ولجنة محاربة التعفنات الاستشفائية ناقوس الخطر بشأن التعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية، مشددين على عدد من التوصيات التي لا بد من الاقتداء بها لمحاربتها.

الجهتان أطلقتا "نداء وجدة لمحاربة التعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية"، والذي أوصى بضرورة ضمان الامتثال والتطبيق السليم للنصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة التعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية من قبل جميع موظفي الرعاية الصحية.

ويتمثل المحوران الرئيسيان اللذان يسمحان لهذه التوصية بتحقيق أهدافها يكمنان في: التكوين المستمر والعقوبات.

ومن بين التوصيات التي طالب بها النداء الإسراع بإنشاء مرصد وطني لمراقبة البكتيريا متعددة المقاومة للمضادات الحيوية والتعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية. في انتظار ذلك، وجب اعتماد سجل وطني يجمع نتائج الدراسات التي أجريت فيما يتعلق بهذين الموضوعين

وطالب النداء بوضع سياسة شاملة لمكافحة التعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية، "إذ لا ينبغي أن يقتصر ذلك على التدابير المطبقة داخل المؤسسات الصحية فحسب التدريب المستمر للعاملين، النظافة، الهندسة المعمارية، التحكم في المسارات، إدارة النفايات الطبية و الصيدلانية، ... ولكن يجب أن تمتد هده السياسة إلى المحيط الخارجي لمستشفياتنا تدفق الزوار، التلوث الجسيمي الناتج عن أعمال البناء، أشكال التلوث الأخرى"، تضيف الوثيقة.

وأكدت الجهتان على ضرورة "التجويد المستمر لمناهج التدريس الموجهة للمهنيين الصحيين المستقبليين الطبيين وشبه الطبيين حتى يصيروا مدركين بشكل متزايد للقضايا المرتبطة بالتعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية. يجب أن يشمل التكوين استراتيجيات المراقبة، الرقابة والوقاية، دون إهمال الجوانب القانونية المتعلقة بالتعفنات في المرافق الصحية".

وشدد النداء على وجوب بدء التفكير في اعتماد دليل محلي للعلاج بالمضادات الحيوية، يتم إعداده واعتماده من قبل جميع الأقسام المعنية بالعلاج بالمضادات الحيوية، يجب تحديثه بشكل دوري ومنتظم. سيكون دوره تسهيل مهمة الطبيب المرجعي في العلاج بالمضادات الحيوية.

وأكدت الوثيقة على ضرورة إنشاء مجلس اليقظة الصحية على النحو المنصوص عليه في المادة الـ14 من القانون 70-13، الذي يحكم الرعاية الصحية الشاملة والمراقبة الوبائية، لجنة مكافحة التعفنات الاستشفائية، اليقظة الصحية بأنواعها، ودمجها في الشبكة الوطنية للهيئات المعنية.