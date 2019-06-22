وزارة التربية تعلن نتائج "الباك" قبل الموعد المحدد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عشية اليوم السبت، نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا.

ويأتي إعلان النتائج قبل يوم من الموعد الذي سبق أن حددته وزارة التربية الوطنية، في بلاغ سابق، حيث كان من المقرر أن يُعلن عنها يوم غد الأحد بحلول الساعة العاشرة صباحا.