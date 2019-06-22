24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/06/2019
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:15
|20:46
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟
- المنتخب المصري يهزم زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019
- مصنع "بيجو" يرفع صادرات السيارات لتقليص عجز الميزان التجاري
- مصر تتقدم على زيمبابوي والجمهور يهتف لأبو تريكة
- صفوف "الأسود" تلتئم قبل مواجهة "المحاربين الشجعان" بكأس إفريقيا
- السيسي يفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019
طقوس أعراس الأسر في تطوان .. عادات تمزج بين العراقة والحداثة (5.00)
عائلات معتقلي الريف تبحث مبادرات تعجيل إطلاق سراح "الرفاق" (5.00)
- أخنوش يطلب مواجهة "أعداء الأمازيغية" بالاشتغال داخل المؤسسات - (110)
- أحزاب حكومية تحشد للمشاركة في مسيرة مناهضة لـ"صفقة القرن" - (57)
- حي أقدار بتنغير .. حكاية إخلاء "أقدم ماخور جنسي" في المغرب - (51)
- "الأحرار" يثمنون دبلوماسية المملكة بشأن الصحراء - (51)
- المنتخب المصري يهزم زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وزارة التربية تعلن نتائج "الباك" قبل الموعد المحدد
السبت 22 يونيو 2019 - 20:15
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عشية اليوم السبت، نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا.
ويأتي إعلان النتائج قبل يوم من الموعد الذي سبق أن حددته وزارة التربية الوطنية، في بلاغ سابق، حيث كان من المقرر أن يُعلن عنها يوم غد الأحد بحلول الساعة العاشرة صباحا.