المغاربة يحتلون ذيل الترتيب العالمي لإرجاع محافظ النقود الضائعة

هسبريس - يوسف لخضر

أظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة "ساينس" الأمريكية أن المغرب من بين الدول أقل أمانة في التعامل مع محافظ النقود الضائعة، وذلك نتيجةً لتجربة فريدة من نوعها جرت في 355 مدينة تنتمي إلى 40 دولة عبر العالم.

وقد لجأ أصحاب الدراسة إلى وضع المحافظ "الضائعة" في أماكن عمومية مختلفة، كما عملوا على الاقتراب من الأشخاص الذين عثروا عليها ثم تتبعهم لمعرفة ما إذا كانوا سيتصلون بأصحابها.

وقد تعمد معدو الدراسة فقدان 17000 محفظة في عدد من دول العالم لرؤية تعامل المواطنين معها كلما زاد محتواها من النقود، وحدث أن أعاد كثيرون تلك المحافظ إلى أصحابها انطلاقاً من المعلومات التي وجدوها داخلها.

وتجلى من النتائج أن سويسرا والنرويج وهولندا هي أكثر البلدان أمانة في إرجاع محافظ النقود الضائعة، سواء كانت مليئة بالنقود أم لا. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب كل من البيرو والمغرب والصين.

وبينت تفاصيل الدراسة أن محافظ النقود التي تحتوي على أموال وتم وضعها في مدن المغرب أعادها المواطنون إلى أصحابها بنسبة 22 في المائة، فيما حققت المحافظ الفارغة من الأموال نسبة إرجاع بلغت 13 في المائة فقط.

وفي سويسرا، متصدرة الترتيب، بلغت نسبة إرجاع المحافظ بدون نقود حوالي 73 في المائة، أما المحافظ التي تحتوي على نقود فحققت نسبة إرجاع ناهزت 77 في المائة.

أما في الصين، متذيلة الترتيب، فقد حققت المحافظ بدون نقود نسبة إرجاع في حدود 7 في المائة، وناهزت تلك المتضمنة للنقود نسبة 21 في المائة.

وفي المجمل، تمت إعادة 40 في المائة من المحفظات الخالية من المال إلى أصحابها، في مقابل 51 في المائة بالنسبة لتلك التي تحوي أموالاً.

وتم إرجاع المحافظ الشخصية إلى مؤسسات عدة، هي البنوك والمسارح والمتاحف والمؤسسات الثقافية ومكاتب البريد والفنادق ومراكز الشرطة والمحاكم.

وقد كلفت هذه التجربة أصحابها 600 ألف دولار، بمعدل 13 دولار في كل محفظة، مع محافظ أخرى لم تحتو على أي مال.

وأشرف على هذه الدراسة خُبراء وباحثون من الجامعتين الأميركيتين في يوتاه وميشيغان، إضافة إلى جامعة زيوريخ السويسرية.

وأفادت نتائج الدراسة بأن موظفي الفنادق في عدد من بلدان العالم كانوا أكثر أمانة في إعادة المحافظ المفقودة بنسبة 72 في المائة، وذلك مرتبط ربما بطبيعة عملهم وتعودهم على الأمر.

ورغم أن النظريات الاقتصادية الكلاسيكية تشير إلى أنه كلما زاد الإغراء قل احتمال الصدق والأمن، إلا أن هذه الدراسة قلبت الفكرة رأساً على عقب، وبينت أن هناك نسبة من الإيثار بإرجاع المحافظ المفقودة إلى أصحابها لكي لا تضيع مصالحهم.

كما أنه على الرغم من تباين معدلات الأمانة بين البلدان، إلا أن الدراسة تؤكد فكرة ثابتة تكمن في أن محافظ النقود المفقودة تجد طريقها إلى أصحابها كلما كانت مليئة بالنقود.

وطلب أصحاب التجربة من عُلماء اقتصاد التكهن ما إذا كانت المحافظ المليئة بالأموال ستُعاد بنسب أقل، وقد نجح أقل من ثلث هؤلاء بتوقع النتيجة بشكل صحيح، وهو ما علقت عليه الدراسة بالقول إن "الخبراء ينظرون بصورة تشاؤمية إلى الدوافع التي تحرك سلوك البشر".

وخلصت الدراسة إلى أنه "عندما يمكن للشخص الاستفادة بصورة كبيرة من سلوك يتسم بإساءة الأمانة ترتفع لديه الرغبة في الغش، لكن التكلفة النفسية المترتبة عن نظرته على ذاته على أنه لص تزيد أيضاً وتتخطى أحياناً الشعور الأول".

وأكدت الدراسة أن الأمانة أساسية للرأسمال الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، لكنها غالباً ما تتعارض مع المصلحة الذاتية المادية.

وجاء في الدراسة أيضاً أن "السلوك الصادق هو سمة أساسية في الحياة، وبدون الصدق تتكسر الوعود ولا تنقذ العقود وتظل الضرائب غير مدفوعة وتصبح الحكومات فاسدة".