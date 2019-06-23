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الرئيسية | مجتمع | "حفاوة شعبية" ترافق ارتفاع معدلات النجاح في امتحانات الباكالوريا

"حفاوة شعبية" ترافق ارتفاع معدلات النجاح في امتحانات الباكالوريا

"حفاوة شعبية" ترافق ارتفاع معدلات النجاح في امتحانات الباكالوريا
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 23 يونيو 2019 - 14:00

حفاوة شعبية رافقت إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نتائج الدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أمس السبت، إذ عاشت الأسر المغربية فرحة نجاح أبنائها في هذه المرحلة المفصلية من حياتهم، لتتوالى بذلك عبارات التهنئة بالنجاح في مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة كل الناجحين.

وأعرب التلاميذ الذين تمكنوا من اجتياز هذه المحطة التعليمية عن فرحتهم العارمة، معبرين عن امتنانهم لكل الجهود التي قام بها الطاقم الإداري والتربوي بغية السهر على حسن اجتياز امتحانات "الباك"، ومجددين عبارات الشكر أيضا لفائدة أساتذتهم الذين تعبؤوا طيلة الموسم الدراسي لضمان تلّقيهم الدروس المدرجة ضمن المقرر الدراسي.

ولم يُخف بعض التلاميذ على مستوى بعض الأقاليم الجبلية، في تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تخوّفهم في البداية من سوء النتائج نتيجة التذبذب الذي شهده الموسم الدراسي الحالي، بسبب الشد والجذب الذي طبع علاقة الجهاز التعليمي بالوزارة الوصية، ما أدى إلى تعثر إنهاء الدروس المقررة، لكن جهودهم توّجت بالظفر بشهادة البكالوريا في نهاية المطاف.

كما استعرض مختلف الأساتذة أفضل النقاط التي تحصّل عليها تلامذتهم، إذ نشروا أسماء التلاميذ الذين حازوا المعدلات الأولى في الأقاليم أو الجهات التي ينتمون إليها، لافتين الانتباه إلى كون نسب النجاح مرتفعة خلال السنة الدراسية الحالية، بغض النظر عن الظروف التي طبعتها، ومتمنّين لهم وافِر التوفيق في المحطات المقبلة.

وفي وقت غمرت مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من الفرح الاستثنائي بهذه النتائج الإيجابية غير المتوقعة من لدن الكثيرين، خرج البعض بـ"تدوينات" انتقدت بحرقة عدم مراعاة أحاسيس التلاميذ المستدركين، داعين إلى أخذ نفسية غير الناجحين بعين الاعتبار، ومُنادين بتقديم السند والمؤازرة لهذه الفئة الأخرى من قبل الجميع.

تبعا لذلك، كانت انطباعات الكثيرين إيجابية بخصوص نتائج "الباك"، إذ أكد العديد من الآباء والأمهات أن "البلد في حاجة ماسّة إلى هذه الطاقات البشرية"، معتبرين أن "المواطن الواعي يعد اللبنة الأساسية من أجل الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام"، وداعين التلاميذ إلى التشبث بالأمل والإرادة بغية تجاوز مختلف العراقيل التي يمكن أن تصادفهم في المحطات المقبلة.

"اللحظة التاريخية"، مثلما أسماها الكثير من الأساتذة، تغيّرت ملامحها مقارنة مع باقي الدورات السابقة من "الباك". وذهب تيار آخر صوب الحديث عن نقط التلاقي والاختلاف بين ظروف اجتياز الامتحانات في الظرفية الراهنة وخلال السنوات الماضية، قائلين إن "نسب النجاح ارتفعت بشكل مهول، لكن القاعدة المعرفية صارت ضعيفة للأسف، نتيجة إفراغ المدرسة العمومية من محتواها الحقيقي؛ ألا وهو تلقين التلميذ الحس النقدي الذي يفتقر إليه حاليا".

لكن هذه الملاحظة لم تمنع التيار سالف الذكر من تهنئة التلاميذ على تحقيقهم للنجاح في امتحانات البكالوريا، داعين إياهم إلى "تطوير ملكة الحس النقدي لديهم في المراحل المقبلة، لاسيما خلال مرحلة التعليم العالي التي تُصقل فيها شخصية الفرد وتحدد اختياراته وقناعاته المستقبلية".

جدير بالذكر أن وزارة "التربية الوطنية" أعلنت نتائج الناجحين في الدورة العادية الموحدة لنيل امتحانات البكالوريا. وبلغ عدد المترشحين بالتعليم العمومي والخصوصي السنة الحالية 323665، وصل عدد الناجحين منهم إلى 212169؛ أي بنسبة نجاح بلغت 65.55 في المائة، مقابل نسبة لم تتعد 57.37 السنة الفارطة. وبلغ العدد الإجمالي للإناث الناجحات 121673؛ وهو ما يمثل نسبة 57.35 في المائة، وفق البيان الصادر عن الهيئة الوزارية الرسمية صباح اليوم الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Myhafid lbrini الأحد 23 يونيو 2019 - 14:11
مبروك للاباء والتلاميد.....يارب يامجيب الدعوات اسألك بما كان يسألك به سيدنا محمد نبيك ورسولك ان تحقق لكل الناجحين ما يتمنوه وان يلتحقوا بالمعاهد والكليات التي يرغبون فيها وسبحان ربك رب العزة عن مايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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19
2 - بدر من تطوان الأحد 23 يونيو 2019 - 14:14
السلام عليكم. وماذا بعد الباكالوريا. ما هي الآفاق لحاملي الشواهد وماذا أعدت لهم الحكومة من برامج و مناهج و فرص عمل. وهل هذه الشهادة لها قيمة فكل الوظائف تحتاج باك و الباك.هههه سؤال هل هناك وعي ثقافي و معرفي لذا حاملي الشهادات خارج إطار المقررات.في اليابان 7 سنوات الاولى يتعلمون التربية و القيم الانسانية و المواطنة. يجب التغير في المنضومة برمتها. للإرتقاء بالفكر و توفير مناصب للعاطلين و للذين شوف يتخرجون.
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12
3 - بالونات منفوخة الأحد 23 يونيو 2019 - 14:17
في أيامنا إلى جبتي 12 متتصدقش راسك، الفاصلة عندها القيمة. أما دابا اصبحتم تنفخون في التلاميذ والمستوى في الحضيض.
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23
4 - وماذا بعد الأحد 23 يونيو 2019 - 14:17
النتائج كانت بسبب سهولة بعض المواد وان الغيابات والاضرابات لم تؤثر لكن مستوى التعليم في الحضيص والسؤال ماذا بعد الحصول على اوراق فارغة هل تضمن حق الشغل ؟ هل تضمن تعليما عاليا جيدا ؟ ام اننا نرفع من جيوش العاطلين؟
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16
5 - بالونات منفوخة2 الأحد 23 يونيو 2019 - 14:26
أفضل نسبة نجاح 20٪، على هذه النسب المبالغ فيها. إن كنتم تريدون مهندسين واطباء واستاذة و تقنيين ممتازين لبناء مغرب جديد مغرب قوي مغرب العلم والعلماء. وان لا يتم تحديد سقف للتكرار حتى ندع المجال للكسول (رغم اني لا اعترف بهذه الكلمة فليس هناك كسول)، لكي يستجمع قواه ويساير الركب، نريد جميع ابناءنا متفوقين بدون استثناء.
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6 - مدوخ الأحد 23 يونيو 2019 - 14:31
دبلوم باك صاحبي هو المهم . أما البكلوريا ليس لها قيمة حاليا
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7 - احمد الأحد 23 يونيو 2019 - 14:34
عندما أرى نسبة المعدلات ونسبة الغش هل اقول لأبناء ي عليكم بالغش هل المهم. أم أهنءهم هم.
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8 - ام سلمى الأحد 23 يونيو 2019 - 14:37
والله إلى جاني هادشي عجب ملي شدينا حنا الباك ف2005 ماكانوش هاد المعدلات.واش زعما الذكاء تزاد ولا الامتحانات ولاو ساهلين.شي حاجة ماشي هي هاديك.
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9 - انفخ الأحد 23 يونيو 2019 - 14:40
انطلاقا من تقييمي لمستوى التلاميذ في المحيط العائلي والاصدقاء مستوى ابتدائي حاصلين على 8 و 9 لا يستحقون 6 و 7 والثانوي حاصلين على 17 و 18 وهم بمستوى 13 و 14 ايام زمان
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10 - أستاذة الأحد 23 يونيو 2019 - 14:41
نسبةعليهاا الكثير من التحفظ. رغم الإضربات و توقف الدراسة لأكثر من شهرين. حلل و ناقش ...المهم لا يصح الى الصخيح ولن ينجح في مساره الدراسب العالي إلا التلاميذ الذين نجحوا على جدارة وإستحقاق أما الغشاشين فمهمتهم هي نفخ نسبة النجاح فقط
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11 - هنيئا الأحد 23 يونيو 2019 - 14:41
بالغش والنقيل حقق المغرب تنقيزة هامة في ميدان التعليم,هنيئا للعائلات والوزارة وشكرا لعدم قطع الانترنت
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