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الرئيسية | مجتمع | الشرق تحقق أفضل نسبة نجاح في "امتحان الباك"

الشرق تحقق أفضل نسبة نجاح في "امتحان الباك"

الشرق تحقق أفضل نسبة نجاح في "امتحان الباك"
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 يونيو 2019 - 07:17

حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح في امتحانات البكالوريا، على الصعيد الوطني، للمرة الرابعة على التوالي، بمعدل نجاح بلغ 72,30 في المئة دورة يونيو 2019؛ وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

وأوضح المصدر أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2019 بلغ 15076 تلميذة وتلميذا، منهم 14046 من المترشحين الممدرسين و1030 من المترشحين الأحرار، لافتا إلى أن نسبة النجاح بلغت 72,30 في المئة من مجموع المترشحين الممدرسين، بزيادة 8,29 نقطة مقارنة مع دورة يونيو 2018، فيما بلغ عدد الناجحين في التعليم الخصوصي 566 تلميذة وتلميذا بزيادة 12,06 نقطة مقارنة مع دورة يونيو 2018.

وبالنسبة لمسلك البكالوريا الدولية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 96,66 في المئة، كما بلغت هذه النسبة 76,31 في المئة بالنسبة لمترشحي البكالوريا المهنية.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 7399، بنسبة 49,07 في المئة من مجموع الناجحين، منهم 1048 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1987 على ميزة حسن، و 4364 على ميزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق لهذه السنة هو 19,17 حصلت عليه التلميذة ستوري أميمة من المديرية الإقليمية للناظور، شعبة العلوم الفيزيائية.

وسيجتاز الدورة الاستدراكية ما مجموعه 8597 مترشحة ومترشحا، وذلك حسب المواقيت المعلن عنها سابقا؛ وفق ما ذكر المصدر ذاته.

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