مبروكي يقيس الضمير المغربي بـ"زيرو ميكا" .. تناقضات وتحايلات

د.جواد مبروكي

رغم القانون الذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، نلاحظ جميعاً أن عددا كبيرا من التجار يستخدمونها فعليًا، ولا نرى المواطن يرفض استسلامها من البائع!

وأعرض عليكم الأسباب التي اكتشفتها عند تحليل هذا الأمر الجاري به العمل علانية والممنوع قانونيا في الوقت نفسه؟.

1- تناقض قانون "زيرو ميكا"

إذا كان القانون يهدف إلى حماية البيئة، فإن المغربي يتساءل إذاً، هل القناني والأواني البلاستيكية المستخدمة دائما في التجارة لا تشكل خطراً على البيئة؟ ويخلص إلى أن الكيس البلاستيكي يزن 100 مرة أقل من قنينة التبييض على سبيل المثال، وبالنسبة له فهو أقل تلوثًا 100 مرة من القنينة؛ لذلك لا يدرك منطق هذا القانون ويستمر في استخدام الأكياس البلاستيكية.

2- غياب الوعي الجماعي للمواطن

جميع أنظمة التربية، الأبوية والمدرسية والدينية، لا ترسخ في ذهن الطفل المغربي مفهوم الوعي الجماعي وواجب مسؤوليته في خدمة وتنمية مجتمعه وبلده؛ ونتيجةً لذلك لا يشعر المغربي بأنه معني أو له دور وطني في نجاح قانون "زيرو ميكا"، على افتراض أن الآخرين لا يحترمون هذا القانون.

3- حالة الضحية

المغربي مقتنع بأنه ضحية لنظام الدولة واللوبيات المالية، وكل قرار من طرف هذه الأنظمة المعتبرة عدوة له حسب شعوره يراه أمرا سيئا بالنسبة له ومجرد مؤامرة من الأثرياء لإثراء أنفسهم أكثر؛ لذلك لا يلتزم المغربي باحترام "زيرو ميكا" على الإطلاق.

4- غياب الوعي البيئي

عندما نلاحظ الأوساخ في الشوارع في جميع المدن وحتى أمام أبواب المنازل، والنفايات الطائرة من نوافذ السيارات، سواء داخل المدن أو في الطرق الوطنية، والنفايات المتروكة بعد نزهة في الشواطئ والطبيعة، كيف لنا أن نتحدث عن الوعي البيئي ونترجى نجاح "زيرو ميكا"؟.

5- ثقافة التحايل على القانون

ليست لدى المغربي أي قناعة بأن القانون يُحترم في جميع القطاعات. كما يلاحظ أن الجميع يحاول التحايل على القانون بكل الوسائل، بل يشعر بأن القانون ضده وليس من أجل حمايته أو للصالح العام؛ فلماذا إذن سوف يحترم قانون "زيرو ميكا" على الخصوص؟.

6- البيئة بذاتها لا تَحترم المغربي

عندما يرى البيئة الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يعيش فيها غالبية المغاربة دون أي كرامة وفي بؤس كبير، في أحياء فقيرة وقصديرية ومهمشة بدون ماء صالح للشرب، مع غياب بنية تحتية صحية، والكفاح اليومي للحصول على لقمة عيش، يخلص المغربي إلى أن البيئة عدوه.

كيف نريد أمام كل هذه العوامل أن يرفض المغربي استخدام الأكياس البلاستيكية ويقول للتاجر "لا تعطيني الميكا، إنها خطرة على البيئة ومحظورة بموجب القانون"؟.