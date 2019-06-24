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الرئيسية | مجتمع | نسبة النجاح في البكالوريا تقارب الرّبع بالسجون

نسبة النجاح في البكالوريا تقارب الرّبع بالسجون

نسبة النجاح في البكالوريا تقارب الرّبع بالسجون
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 يونيو 2019 - 19:39

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا التي عرفتها مراكز الامتحان بمختلف المؤسسات السجنية، والخاصة بالدورة العادية يونيو 2019، بلغ 181 من أصل 779 اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن المندوبية فإن هذا العدد يتجاوز عدد الناجحين مقارنة مع الدورة نفسها السنة الماضية، الذي استقر في نسبة 7.74%؛ "وهــو مــا يشكـــل نسبـــة نجــاح تقـــدر بـ 23.23 %، وهي نسبة تفوق النسبـة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار، والتي بلغت 21.9%، حسب بلاغ للوزارة الوصية".

المصدر ذاته كشف أن 42 نزيلا حصلوا على ميزة مستحسن إلى حسن، بنسبة تقدر بـ 23.34 % من مجموع الناجحين، مشيرا إلى أن عدد النزلاء الذين حصلوا على فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 361 نزيلا، بنسبة 60.27 % من مجموع النزلاء الذين لم ينجحوا في الحصول على شهادة البكالوريا في الدورة العادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خالد F الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:03
مبروك نقطة التعادل لأنغولا التي كانت تستحق الفوز، الشح فمعلول والخلصي والشوالي،
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2 - SAGHRO الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:14
صراحة اريد ان اعرف من يحرس هؤلاء. حيث يشاع ان الحصول على الباكلوريا او الاجازة اسهل للسجين،و لا اعرف لماذا. حيث هناك اشاعات حول الحراسة
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3 - hamou الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:26
هادا جد مشجع للدين لم يساعفهم الحظ ان ينالوا البكالوريا عليهم ان يمروا عبر السجون
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4 - drissh الاثنين 24 يونيو 2019 - 20:35
la problematique c'est que meme si ces condamnés auront des doctorats ils ne seront jamais integrés dans la societé:casier judiciaire "bien garni"ne leur permettra pas d'etre embauchés...alors c'est le devoir du gouvernements de "trouver"la solution
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