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كُتّاب وآراء
نسبة النجاح في البكالوريا تقارب الرّبع بالسجون
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا التي عرفتها مراكز الامتحان بمختلف المؤسسات السجنية، والخاصة بالدورة العادية يونيو 2019، بلغ 181 من أصل 779 اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية.
ووفق بلاغ صحافي صادر عن المندوبية فإن هذا العدد يتجاوز عدد الناجحين مقارنة مع الدورة نفسها السنة الماضية، الذي استقر في نسبة 7.74%؛ "وهــو مــا يشكـــل نسبـــة نجــاح تقـــدر بـ 23.23 %، وهي نسبة تفوق النسبـة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار، والتي بلغت 21.9%، حسب بلاغ للوزارة الوصية".
المصدر ذاته كشف أن 42 نزيلا حصلوا على ميزة مستحسن إلى حسن، بنسبة تقدر بـ 23.34 % من مجموع الناجحين، مشيرا إلى أن عدد النزلاء الذين حصلوا على فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية بلغ 361 نزيلا، بنسبة 60.27 % من مجموع النزلاء الذين لم ينجحوا في الحصول على شهادة البكالوريا في الدورة العادية.